Ministrul Alexandru Nazare, întâlnire cu comisarul european pentru economie: Prognoza de primăvară a CE sper să reconfirme evoluția economiei României

În contextul dificil cauzat de pandemia de COVID-19, Semestrul European 2021 a fost adaptat temporar pentru a putea fi coordonat cu Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), instrument de finanțare care dispune de cea mai mare alocare din cadrul instrumentului de relansare economică – Next Generation EU. În aceste condiții, principalul element de noutate al Semestrului European 2021 îl reprezintă modificarea calendarului de derulare, astfel încât întreg procesul să contribuie la implementarea RRF.

Semestrul European 2021 a debutat la 17 septembrie 2020 prin publicarea timpurie de către Comisia Europeană a Strategiei Anuale pentru 2021 privind Creșterea Durabilă (document care era publicat, de regulă, în luna noiembrie a fiecărui an). În conformitate cu Pactul Ecologic European, Semestrul European 2021 pune accent pe dezvoltarea durabilă și continuă să reflecte obiectivul UE de atingere a neutralității climatice până în 2050.

Semestrul European este, astfel, o succesiune de evenimente, care începe în fiecare an cu publicarea de către Comisia Europeană a unui raport privind creșterea economică – Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă (anterior denumit Analiza Anuală a Creșterii) și se încheie prin andosarea, în cadrul Consiliul European de vară, a recomandărilor specifice de țară .

„Măsurile adoptate – un pas important pentru sustenabilitatea finanțelor publice, parametrii în care am construit bugetul de stat pentru anul în curs, comunicarea constantă la nivel tehnic și politic au fost factori care au întărit relația de încredere cu Comisia Europeană. Acestea sunt câteva concluzii după o discuție deschisă cu comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, pe care m-am bucurat să îl revăd în această seară la Bruxelles”, a scris ministrul Alexandru Nazare într-o postare pe pagina de Facebook.

