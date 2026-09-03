Ministrul Alexandru Nazare: Reducerea deficitului în țintele asumate și reconstrucția ANAF din temelii sunt măsura reformei

Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, subliniază că reforma fiscal-bugetară din țara noastră se măsoară în două „realități concrete”: reducerea deficitului în țintele asumate și reconstrucția totală a ANAF-ului.

„Eu cred în cifre şi fapte, iar în ultimul an avem două realități concrete care măsoară reforma – sau transformarea radicală de abordare în managementul banilor publici: reducerea deficitului țării în țintele asumate, după ani de dezechilibre acumulate şi reconstrucția din temelii a modului în care funcționează ANAF”, a precizat Alexandru Nazare.

Pentru ministrul Nazare, reforma ANAF nu înseamnă doar creșterea colectării, ci o schimbare a modului în care funcționează administrația fiscală: „Ce am făcut de fapt? Am mutat gradual accentul controlului fiscal de la volum către analiză de risc bazată pe date şi acțiuni țintite, acolo unde riscul fiscal este real”, explică ministrul.”

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Potrivit acestuia, schimbarea se vede în cifre: în primele șapte luni din 2026, deficitul a fost redus cu 28,36 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce veniturile bugetare au crescut cu 11,2%.

Alexandru Nazare anunță că din 2027, ANAF va trece la o altă etapă de modernizare, precum: KPI şi instrumente de evaluare clare, măsurabile și verificabile.