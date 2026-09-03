Ministrul Alexandru Nazare: Reducerea deficitului în țintele asumate și reconstrucția ANAF din temelii sunt măsura reformei

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Alexandru Nazare/ Facebook

Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, subliniază că reforma fiscal-bugetară din țara noastră se măsoară în două „realități concrete”: reducerea deficitului în țintele asumate și reconstrucția totală a ANAF-ului.

„Eu cred în cifre şi fapte, iar în ultimul an avem două realități concrete care măsoară reforma – sau transformarea radicală de abordare în managementul banilor publici: reducerea deficitului țării în țintele asumate, după ani de dezechilibre acumulate şi reconstrucția din temelii a modului în care funcționează ANAF”, a precizat Alexandru Nazare.

Pentru ministrul Nazare, reforma ANAF nu înseamnă doar creșterea colectării, ci o schimbare a modului în care funcționează administrația fiscală: „Ce am făcut de fapt? Am mutat gradual accentul controlului fiscal de la volum către analiză de risc bazată pe date şi acțiuni țintite, acolo unde riscul fiscal este real”, explică ministrul.”

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Potrivit acestuia, schimbarea se vede în cifre: în primele șapte luni din 2026, deficitul a fost redus cu 28,36 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce veniturile bugetare au crescut cu 11,2%.

Alexandru Nazare anunță că din 2027, ANAF va trece la o altă etapă de modernizare, precum: KPI şi instrumente de evaluare clare, măsurabile și verificabile.
„Acesta este, de fapt, unul dintre elementele centrale ale noului jalon PNRR: nu doar să cumpărăm sisteme informatice sau să adoptăm acte normative, ci să schimbăm stimulentele din interiorul administrației fiscale. Un ANAF modern trebuie să poată măsura cine produce rezultate, cât de solide sunt aceste rezultate și dacă ele contribuie efectiv la creșterea conformării și a veniturilor statului”, a mai explicat ministrul.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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