Ministrul Alexandru Nazare: România nu este într-o criză economică, iar românii nu au nevoie de alarme false
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a analizat datele publicate azi, 13 februarie, de INS şi subliniază că acestea arată o „ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României.”
„Românii au nevoie de echilibru şi de fapte concrete, nu de alarme false. (…) România nu este într-o criză economică. Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă. (…) O creştere mică, dar reală – iar acesta este adevăratul mesaj pentru români, nu alarme false rostogolite în spațiul public, fără o completă analiză a datelor şi a contextului. (…) Astfel, față de informațiile alarmiste propagate cu atâta uşurință în spațiul public, trebuie să subliniem că România este departe de cele mai pesimiste dintre scenarii.”, a punctat acesta în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.
- Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei.
- O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă.
- Toate datele prezentate azi sunt efectul asumat unei reglări firești a economiei, prin măsuri responsabile impuse de contextul unei lungi perioade de derapaje bugetare.
- În 2024, anumite episoade de creștere economică au fost obținute în paralel cu o deteriorare accentuată a echilibrelor bugetare, prin măsuri cu impact fiscal ridicat.
- Această stimulare artificială nu era sustenabilă și a generat presiuni suplimentare asupra finanțelor publice. De altfel, datele INS indică scăderi ale PIB și în primele două trimestre din 2024, cu -0,4% și cu -0,4%, față de trimestrele anterioare.
Astfe, România a înregistrat o dinamică pozitivă a PIB-ului, de 0,6%, foarte apropiată de cea din 2024 (0,9%), în ciuda contextului dificil traversat anul trecut: „Este clar că economia României continuă să crească. Iar acest lucru, aşa cum am mai spus, este meritul unui management eficientizat al banilor publici şi al mediului de afaceri onest, care a continuat să facă performanță chiar şi în condiții de stres.”
Potrivit acestuia, economia României va crește şi în 2026 – cu cel puțin 1%: „Aceasta este atât prognoza noastră, cât şi a marilor instituții internaționale – FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Este momentul să avem şi noi mai multă încredere în România – din interior -, cu atât mai mult cu cât marii parteneri internaționali o fac deja.”
Acesta a menționat că există, pe de altă parte, o încetinire temporară reală între două trimestre ale anului trecut, de aprox. –0,1% în trimestrul al treilea şi -1,9% în ultimul trimestru, „fenomen corelat cu ajustări fireşti: companii care au vândut stocuri, consum mai prudent, corecții după ani de creștere accelerată pe consum.”
Ministrul Alexandru Rogobete evidențiată că în același timp:
🔵 investițiile cresc – în mod susţinut – având ca pilon central investiţiile publice, care s-au situat în anul 2025 la un record istoric de peste 138 miliarde lei, bani care se resimt deja şi care se vor vedea și în perioada următoare;
🔵 exporturile susțin economia, acestea majorându-se cu 4,2% în 2025 şi depăşind semnificativ dinamica importurilor (2,6%);
🔵 șomajul se menține la un procent restrâns de aproximativ 6%, conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, fără pierderi sau ìngrijorări serioase pe piața muncii;
🔵 depozitele populației în bănci cresc – semn de stabilitate și de prudență.
De asemene, ministrul anunță că Executivul trece la pasul următor: relansarea economică prin atragere de fonduri europene, investiții și sprijin real pentru mediul de business.
„Atât pachetul de măsuri fiscale, cât şi cel pentru atragerea de mari investiții, construite în dialog direct cu mediul de business şi cu antreprenorii, aduc predictibilitate, finanțare modernă și stimulente reale pentru investiții. Direcționăm capital acolo unde avem nevoie: industrie, exporturi, tehnologie și resurse strategice şi susținem în concret relansarea, cu viziune pe termen lung”, a precizat Alexandru Nazare.
Totododată, Nazare susține că adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală: „Orice abatere de la traiectoria de consolidare ar eroda încrederea investitorilor, ar crește costurile de finanțare, ar pune presiune pe ratingul de țară și ar expune economia la o ajustare mult mai dură, impusă de piețe. Disciplina bugetară este condiția stabilității, nu obstacolul creșterii.”
„După 35 de ani de tranziție, instabilitate şi șocuri continue, românii nu au nevoie de stres şi alarme false. Au nevoie de mai multă seriozitate şi fapte concrete. Iar faptele arată clar: economia a încetinit uşor ritmul, dar se consolidează pe baze mai sănătoase şi continuă să crească, susținută de investiții, management mai eficient al banilor publici şi măsuri strategice”, a conchis ministrul finanțelor.
Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante
Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale și atragerea de noi investiții în România.
„Am avut ieri o discuție cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham)”, a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestuia, semnalul din partea mediului de afaceri american este unul pozitiv. „Mesajul companiilor americane este că își doresc să investească în continuare în țara noastră și că există premise puternice ca relația economică bilaterală să se întărească în anii următori”, a subliniat Nicușor Dan.
În cadrul întrevederii au fost abordate teme considerate esențiale pentru mediul investițional, precum stabilitatea cadrului economic și predictibilitatea legislativă. „Am abordat teme esențiale precum asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice și al sănătății”, a precizat președintele.
De asemenea, discuțiile au vizat evoluțiile din sectorul tehnologic și poziționarea României în noul context economic global. „Am vorbit și despre transformările prin care trece industria IT din România și am punctat modalitățile prin care țara noastră își poate consolida relevanța prin atragerea de investiții americane”, a arătat acesta.
Șeful statului a transmis un mesaj de deschidere față de extinderea cooperării economice. „Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri având în vedere că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale”, a conchis Nicușor Dan.
Bolojan, mesaje-cheie la o întâlnire cu 13 fonduri de investiții coordonate de Bank of America: Deficit sub 6%, stabilitate politică, reforme, fonduri UE și România exportator net de gaze din 2027
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj de stabilitate și predictibilitate către investitorii internaționali, subliniind angajamentul Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar, reformarea cheltuielilor publice și consolidarea economiei, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria cu o delegație de reprezentanți ai 13 fonduri de investiții coordonată de Bank of America.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul a punctat cele mai importante priorități ale Guvernului pentru anul în curs, respectiv continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care să se apropie de 6%-6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului, menținerea stabilității guvernamentale și punerea economiei pe baze mai sănătoase, inclusiv prin implicarea mai multor oameni în economia reală și susținerea companiilor care fac transfer tehnologic și susțin exporturile.
Din 2027, România va deveni un exportator net de gaze naturale în condițiile în care vor intra în exploatare zăcămintele din Marea Neagră, a menționat șeful Executivului, adăugând că este important ca o parte din această resursă să rămână în țară și să dezvolte industrii care s-au confruntat cu provocări în ultimii ani. Pe lângă această oportunitate, prim-ministrul a făcut referire și la spațiul de dezvoltare pe care îl oferă domeniul procesării produselor agricole.
Investitorii au subliniat că apreciază măsurile de reformă ale Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de optimizare a cheltuielilor și au întrebat care sunt perspectivele economice și politice ale anului viitor.
”Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile. E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi. România a avut acum niște lecții. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o”, a afirmat prim-ministrul Bolojan.
Totodată, reprezentanții investitorilor au punctat importanța stabilității guvernamentale pentru economie și au întrebat care vor fi prioritățile Executivului după adoptarea bugetului pentru acest an.
Premierul Bolojan a spus că este optimist cu privire la menținerea stabilității guvernamentale și susținerea priorităților asumate de arcul guvernamental, respectiv absorbția fondurilor europene, continuarea optimizării cheltuielilor publice, adoptarea unui pachet de simplificare și debirocratizare care va ajuta companiile, susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.
Investitorii au fost interesați, de asemenea, de planurile guvernamentale privind consolidarea fiscală și bugetară, context în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, pe lângă continuarea reformelor, un rol important în acest sens îl au proiectele de digitalizare a ANAF și atragerea fondurilor de care România beneficiază prin PNRR și alte programe europene.
Din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, la întrevedere au mai participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific al prim-ministrului, Ionuț Dumitru.
Decizia Parlamentului European de a trimite la CJUE acordul UE-Mercosur a generat contre între delegațiile PNL și PSD, votul social-democraților înclinând balanța
Decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul comercial UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, adoptată în urma unui vot în care poziția social-democraților a fost decisivă, a generat contre între delegațiile PNL și PSD, cele două partide având interpretări diferite privind impactul votului asupra intereselor României și ale sectorului agricol european.
În timp ce PNL consideră că acest demers este contrar intereselor României și ale fermierilor europeni, PSD susține că votul reprezintă un instrument necesar pentru protejarea agriculturii și pentru introducerea unor garanții suplimentare în acord.
„Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene! Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența”, a transmis Partidul Social Democrat într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
PSD a precizat că, așa cum a anunțat anterior, a votat în Parlamentul European „pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa”. PSD a amintit că votul exprimat va suspenda procedura de adoptare a Acordului UE-Mercosur până la pronunțarea CJUE.
„PSD va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituțiile europene să introducă în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină. PSD consideră că beneficiile incontestabile ale Acordului Mercosur nu trebuie obținute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia națională a României. Susținem Acordul, dar cu garanții corecte pentru fermierii români și europeni”, mai precizează partidul.
PSD a explicat că, în cazul în care votul pentru avizare este majoritar, procesul de aprobare a Acordului Comercial Interimar (ITA) va fi suspendat până la decizia CJUE. Totodată, PSD a arătat că, dacă CJUE va stabili că acordul nu respectă legislația europeană, în funcție de motivația instanței, va fi necesară reluarea procesului de adoptare sau chiar a întregului proces de renegociere cu statele Mercosur.
„Acest lucru va permite includerea în Acord a unor garanții mai ferme pentru fermierii din Uniunea Europeană. Dacă CJUE va stabili că Acordul respectă legislația UE, atunci procesul de aprobare va fi reluat, cu șanse relativ mari de a fi aprobat și implementat fără garanțiile suplimentare cerute de fermierii români și europeni”, a mai transmis PSD.
În schimb, Partidul Național Liberal consideră că votul din Parlamentul European privind trimiterea Acordului UE-Mercosur la CJUE este contrar intereselor românești, agriculturii și industriei din România și din Uniunea Europeană.
„În urma votului de miercuri din Parlamentul European privind trimiterea Acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, acest acord va putea intra în aplicare provizorie, în formă interimară, conform legislației europene în vigoare; acordul de tip interimar, un cadru tehnic pentru facilitarea comerțului, intră în atribuțiile Comisiei Europene (CE) și în competența exclusivă a Uniunii Europene, nefiind necesară ratificarea individuală din partea statelor membre”, se arată într-un comunicat al PNL remis CaleaEuropeană.ro..
Astfel, Partidul Național Liberal consideră că votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE este unul dat „împotriva fermierilor români și a industriei europene, contra intereselor cetățenilor UE și a bunăstării acestora, pentru izolaționism”.
„Din nefericire, în condițiile actuale, clauzele de salvgardare pentru fermieri cerute Comisiei Europene (CE), propuse și susținute de Delegația României la PPE (PNL și UDMR), precum măsurile rapide și transparente pentru protejarea pieței agricole și sprijin real pentru fermieri, astfel încât competitivitatea și viitorul agriculturii europene să nu fie compromise, nu vor mai putea fi aplicate”, mai precizează PNL.
Printre clauzele care ar fi putut proteja „în mod adecvat fermierii români și europeni”, PNL menționează posibilitatea ca orice stat membru sau producător agricol să sesizeze Comisia Europeană în cazul unor perturbări ale pieței. Totodată, toate fermele din zona Mercosur ar fi trebuit, în opinia partidului, să fie licențiate în conformitate cu standardele europene, astfel încât produsele sub standard să nu poată accesa piața unică.
„Parlamentul European trebuia să organizeze o comisie de monitorizare a acordului, să asigure praguri mai mici pentru intervenție rapidă în piață și controale mai stricte la importuri, creșterea numărului de audituri și o politică de toleranță zero pentru reziduurile de pesticide. Un alt minus înregistrat în urma votului de astăzi din plenul de la Strasbourg este auto-excluderea Parlamentului European din procesul de legiferare până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), perioadă ce ar putea dura până la doi ani”, a mai precizat PNL.
În final, PNL a transmis că votul pentru rezoluția privind trimiterea Acordului UE–Mercosur la CJUE a suspendat procesul de implementare a clauzelor de salvgardare destinate agricultorilor, care ar fi asigurat, în opinia partidului, „cele mai bune condiții de comerț și un nivel de protecție fără precedent pentru fermierii europeni”.
„Europarlamentarii care au votat favorabil trebuie să își asume acest vot în fața românilor, fiindcă acest vot duce la intrarea în vigoare a Acordului Interimar de comerț, fără esențialele clauze de salvgardare”, a conchis Partidul Național Liberal.
Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
Deși textul acordului a fost aprobat în cadrul Uniunii Europene cu sprijinul a 21 dintre cele 27 de state membre, acesta nu a intrat automat în vigoare după semnare, fiind necesare etape suplimentare de aprobare și ratificare în cadrul ambelor blocuri.
Acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliu. Pentru ca acesta să intre în vigoare, va fi necesară și ratificarea de către toate statele membre ale UE.
