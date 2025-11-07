ENERGIE
Ministrul Alexandru Nazare: România și SUA, parteneri strategici în dezvoltarea Coridorului Vertical pentru securitatea energetică a Europei
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation (P-TEC), a avut o întrevedere cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, axată pe inițiativa Coridorului Vertical de Energie – un proiect strategic pe care România îl susține încă din 2016.
„Am subliniat că România susține Coridorul Vertical drept pilon durabil al securității energetice europene. Prioritatea noastră imediată este consolidarea Route 1 (traseul principal de transport al gazelor naturale din Grecia spre România, prin Bulgaria – componenta de bază a Coridorului Vertical), care a demonstrat fezabilitate tehnică și competitivitate comercială, inclusiv prin reducerea tarifelor la punctele de interconectare cu Republica Moldova”, a transmis ministrul finanțelor.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre extinderea rutelor 2 și 3 (rute complementare care vizează diversificarea fluxurilor de energie – Ruta 2 legând România de infrastructura energetică a Ucrainei și Republicii Moldova, iar Ruta 3 vizând extinderea conexiunilor energetice către Marea Neagră și regiunea caspică), într-un cadru bine calibrat, bazat pe granturi europene și instrumente financiare transatlantice, care să combine eficiența cu responsabilitatea fiscală.
„În acest context, am lansat ideea organizării unui eveniment de anvergură similară la București, în care să dezvoltăm temele dialogului de astăzi. Din perspectiva Ministerului Finanțelor, România rămâne angajată într-o abordare echilibrată – angajament strategic ancorat în responsabilitate fiscală, cu accent pe utilizarea eficientă a fondurilor europene și cooperarea cu instituțiile financiare americane”, a mai subliniat Alexandru Nazare.
Tot în cadrul evenimentului organizat la Atena, ministrul Alexandru Nazare a avut o nouă întâlnire cu Jarrod Agen, directorul executiv al Consiliului American pentru Dominanțǎ Energeticǎ: „ (…) am continuat discuțiile demarate la Washington luna trecută, despre parteneriatul româno-american în domeniul energiei.”
„Cooperarea transatlantică rămâne un pilon esențial pentru stabilitate, inovație și prosperitate”, a conchis ministrul finanțelor.
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
Comisia Europeană a publicat joi Raportul privind starea Uniunii Energiei 2025 și Raportul de progres privind acțiunile climatice 2025 care îl însoțește.
Acestea arată progresele semnificative înregistrate de UE în tranziția către o Uniune a Energiei robustă și integrată, prin avansarea tranziției către energia curată cu mai multe surse regenerabile, abordarea prețurilor ridicate și volatile ale energiei și a accesibilității acesteia, precum și reducerea în continuare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
Comisia Europeană subliniază într-un comunicat că „acest lucru sporește competitivitatea, decarbonizarea și consolidează securitatea și independența energetică, reducând dependența UE de combustibilii fosili importați”.
Rapoartele confirmă încă o dată că UE este pe cale să își îndeplinească obiectivul climatic pentru 2030, cu o reducere de 2,5 % a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2024 față de 2023. Rapoartele prezintă, de asemenea, modul în care UE a abordat provocările interne și globale în continuă evoluție și subliniază rolul crucial al energiei curate și accesibile și al eforturilor continue de reducere a emisiilor în atingerea obiectivelor UE în materie de securitate, independență energetică, competitivitate și neutralitate climatică.
Progrese în direcția atingerii obiectivelor climatice și energetice pentru 2030
După cum se confirmă în evaluarea Comisiei privind planurile naționale în domeniul energiei și climei, bazată pe planurile naționale în domeniul energiei și climei și pe cele mai recente prognoze privind emisiile de gaze cu efect de seră prezentate de statele membre, UE continuă să înregistreze progrese în direcția atingerii obiectivelor pentru 2030 de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de nivelurile din 1990 și de atingere a unei ponderi de cel puțin 42,5 % a energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE.
Cea mai mare parte a energiei electrice produse în UE provine în prezent din surse de energie curată, deși progresele diferă de la un stat membru la altul. Capacitatea de energie din surse regenerabile nou instalată în 2024 este estimată la aproximativ 77 GW, iar mixul energetic al UE includea deja 47 % energie din surse regenerabile în 2024. România se situează în media europeană, cu 47,7% energie regenerabilă în mixul energetic.
Consumul final de energie continuă să scadă, cu o reducere de 3 % față de 2022, în principal în sectorul rezidențial, urmat de industrie și servicii.
Atingerea obiectivelor energetice ale UE pentru 2030 va necesita o adoptare mult mai rapidă a energiilor regenerabile și îmbunătățiri ale eficienței energetice în următorii ani, semnalează documentele.
Emisiile de gaze cu efect de seră în UE continuă să scadă, datele provizorii pentru 2024 arătând că emisiile nete totale de gaze cu efect de seră au scăzut cu 2,5 % față de 2023. Emisiile au fost cu 37,2 % mai mici decât în 1990 (sau cu 39 % mai mici dacă se iau în considerare numai emisiile nete interne), în timp ce PIB-ul a crescut cu 71 %, ceea ce înseamnă că creșterea economică continuă să se decupleze de emisii. Aceste cifre sunt în concordanță cu raportul privind tendințele și previziunile Agenției Europene de Mediu, publicat astăzi.
Punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru energie la prețuri accesibile și a Acordului pentru o industrie curată este în curs de desfășurare și rămâne esențială pentru a aduce ajutor industriilor și consumatorilor noștri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, mai arată Comisia Europeană.
Cu toate acestea, prețurile medii ale energiei în Europa sunt încă mai mari decât cele ale concurenților și diferă în mare măsură între statele membre ale UE, ceea ce afectează competitivitatea marilor actori industriali și economia în ansamblu.
De aceea, Comisia tratează cu seriozitate această problemă și își intensifică eforturile de reducere a prețurilor la energie, pe baza unui set de 7 acțiuni-cheie menite să aducă o ușurare rapidă și durabilă industriilor și consumatorilor.
Aceasta este o prioritate absolută pentru UE și statele sale membre. De exemplu, Banca Europeană de Investiții lansează un program în valoare de 1,5 miliarde EUR pentru a oferi garanții bancare producătorilor europeni de componente pentru rețele electrice și un proiect-pilot în valoare de 500 de milioane EUR pentru contragaranții pentru acorduri de achiziție de energie curată.
Pe termen lung, o uniune energetică autentică, bazată pe producția internă de energie curată și pe creșterea eficienței energetice, va reduce și mai mult dependența UE de importurile de combustibili fosili, va scădea în mod structural prețurile energiei și va contribui la realizarea obiectivelor noastre climatice, mai arată rapoartele.
UE a redus semnificativ ponderea gazului rusesc în importurile sale, de la 45 % în 2021 la 12 % până în august 2025.
Consumatorii de energie electrică din UE au economisit deja 100 de miliarde EUR datorită producerii de energie electrică din noi surse solare și eoliene în perioada 2021-2023, în timp ce fiecare 1 % de îmbunătățire a eficienței energetice s-a tradus printr-o reducere de 2,6 % a importurilor de gaze.
Acest lucru subliniază importanța valorificării potențialului energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice pentru a spori securitatea energetică și competitivitatea.
Valorificarea momentului pentru finalizarea Uniunii Energetice
Următorul deceniu va fi decisiv pentru finalizarea Uniunii Energetice și pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, subliniază Comisia Europeană.
Modificarea Legii europene privind clima, care stabilește un obiectiv climatic al UE de reducere cu 90 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2040 față de nivelurile din 1990, se află în curs de negociere. Odată convenită de ambii colegiuitori, aceasta va constitui un punct de referință pentru cadrul politic post-2030.
Cu toate acestea, Comisia Europeană consideră că mai sunt încă de rezolvat mai multe provocări.
UE trebuie să realizeze electrificarea pe scară largă, să crească ponderea energiei electrice în consumul final de energie de la 23 % în prezent la aproximativ 32 % până în 2034 și să majoreze substanțial investițiile în rețele, să intensifice eforturile în materie de eficiență energetică și să stimuleze inovarea pentru a construi un sector competitiv al tehnologiilor curate.
Pentru a depăși aceste provocări, Comisia estimează că UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde EUR anual în perioada 2031-2040 pentru investiții în domeniul energiei.
Propunerea privind un cadru financiar multianual ambițios al UE pentru perioada 2028-2034 vizează consolidarea infrastructurii transfrontaliere și canalizarea finanțării către tehnologii strategice de energie curată.
Revizuirea viitoare a Regulamentului privind guvernanța Uniunii Energetice și a acțiunilor climatice, ca parte a cadrului post-2030, va fi esențială în acest sens, conchide Comisia Europeană.
Ministrul Finanțelor va discuta la Atena cu omologul grec despre „investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 5–7 noiembrie 2025, o vizită de lucru la Atena, Grecia.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, oficialul român va avea o întrevedere cu ministrul elen al Economiei și Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis, în marja Forumului P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) și a Reuniunii Ministeriale dedicate Coridorului Vertical de Energie, organizate în capitala Greciei.
Consolidarea cooperării economice româno-elene
Aceeași sursă informează că „întâlnirea are ca obiectiv consolidarea cooperării economice bilaterale dintre România și Grecia, cu accent pe reformele fiscale și identificarea de oportunități strategice pentru investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală”.
Printre temele de discuție se regăsesc:
- Viziunea României de a deveni un hub energetic regional pentru gaze naturale și energie electrică, prin valorificarea infrastructurii existente și a proiectelor aflate în derulare;
- Rolul Greciei ca poartă de acces către surse alternative de energie, inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG) și interconectări transfrontaliere, cu potențial de cooperare directă cu România;
- Colaborarea în domeniul reformelor economice, digitalizării serviciilor publice și simplificării procedurilor fiscale pentru stimularea investițiilor străine și susținerea mediului de afaceri.
Dialog regional și transatlantic pe tema securității energetice
În marja Forumului P-TEC, ministrul Alexandru Nazare va participa la o serie de discuții cu miniştrii energiei din țările Coridorului Vertical – Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina – axate pe reducerea barierelor în utilizarea extinsă a Coridorului Vertical.
Coridorul Vertical de Energie este o inițiativă regională de importanță strategică, care va asigura transportul gazelor naturale din sudul către nordul Europei, aducând gaze din zona Mării Caspice (în special Azerbaidjan), precum și gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele din Grecia și Turcia, inclusiv din Statele Unite ale Americii.
Acest proiect contribuie direct la diversificarea surselor de aprovizionare, la creșterea rezilienței energetice a Europei Centrale și de Est și la reducerea dependenței de furnizori unici.
România are un rol central în proiectul Coridorului Vertical, datorită poziției sale geografice strategice, a rețelei de interconectare și a infrastructurii dezvoltate, precum conducta BRUA, integrată în sistemul Coridorului Vertical. Acest lucru transformă România într-un nod regional de transport și distribuție a gazelor naturale și într-un promotor activ al rezilienței energetice europene și transatlantice.
Totodată, în marja forumului de la Atena, sunt programate întâlniri cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, și cu secretarul de Interne al SUA și președintele Consiliului Național pentru Energie, Doug Burgum, vizând consolidarea cooperării transatlantice în domeniile energiei, investițiilor și securității infrastructurilor critice.
Participarea activă a României la inițiativele din cadrul P-TEC va contribui la creşterea vizibilității României în Europa Centrală și de Est, la accesul țării noastre la finanțări internaționale și tehnologii moderne pentru modernizarea infrastructurii energetice, precum şi la promovarea investițiilor private și a parteneriatelor public-private în domeniul energiei și al tranziției verzi.
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei
Guvernul a aprobat, prin adoptarea unui proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei, instrument multilateral de cooperare energetică, având ca scop promovarea securității energetice prin piețe deschise și competitive.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, „acest tratat a fost semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998, însă, în contextul actual al politicilor energetice și climatice europene, prevederile acestui Tratat au devenit anacronice și contravin obiectivelor Pactului Verde European și Acordului de la Paris”.
„România își aliniază poziția la cea a Uniunii Europene și a altor state membre care au notificat deja retragerea din TCE (Italia, Franța, Spania, Olanda, Polonia, Slovenia, Portugalia ș.a.); Comisia Europeană și Consiliul UE au adoptat în 2024 deciziile oficiale de retragere a Uniunii și a Euratom din Tratat. Decizia se fundamentează pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special cauza Komstroy (C-741/19), care a stabilit că articolul 26 din TCE, referitor la arbitrajul investitor–stat, este incompatibil cu dreptul Uniunii în relațiile intra-UE”, menționează sursa citată mai sus.
În consecință, România a semnat Declarația comună privind neaplicabilitatea acestui articol și a parafat Acordul interpretativ aferent, limitând astfel efectele juridice ale Tratatului.
Retragerea va produce efecte la un an de la notificarea oficială transmisă Secretariatului TCE, conform art. 47 din Tratat și art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele.
Comunicatul mai menționează că efectele protecției acordate investițiilor vor înceta la 20 de ani de la data retragerii, conform clauzei de caducitate („sunset clause”).
Din perspectivă financiară, măsura determină încetarea obligației României de a achita contribuția anuală la bugetul Conferinței Cartei Energiei (39.246 euro în anul 2025).
În același timp, aceasta reduce riscurile juridice și financiare asociate acțiunilor de arbitraj internațional intentate împotriva statului român în baza TCE.
”Prin acest proiect de lege, România își reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată, reducerea dependenței de combustibili fosili și alinierea la politicile europene de mediu și dezvoltare durabilă, contribuind astfel la obiectivele climatice și de securitate energetică ale Uniunii Europene”, mai subliniază Guvernul în comunicat.
Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare.
