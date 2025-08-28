Connect with us

FONDURI EUROPENE

Ministrul Alexandru Rogobete: 1,35 mld. lei prin PNRR pentru spitale în 64 de zile. Eficiența administrativă înseamnă vieți salvate

Published

1 hour ago

on

© Guvernul României

În primele cinci luni de la preluarea mandatului, ministrul sănătății, împreună cu echipa din Minister, a direcționat 1,35 miliarde de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență către spitalele și unitățile medicale din România. 

„De la preluarea mandatului, am continuat proiectele începute împreună cu aceeași echipă și am accelerat ritmul plăților. Obiectivul a fost clar: să aducem rezultate rapide și vizibile pentru pacienți și pentru spitale cu fapte, nu cu discursuri. În primele 5 săptămâni am plătit peste 700 de milioane de lei. În luna august, am achitat alte 650 de milioane de lei. Total: 1,35 miliarde de lei direcționați prin PNRR către spitalele și unitățile medicale din România”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul Alexandru Rogobete informează că au fost accelerate plățile pentru a închide proiecte așteptate de ani de zile: „În sănătate, eficiența administrativă înseamnă vieți salvate și încredere recâștigată. Astăzi putem spune că în România sănătatea nu mai rămâne blocată în hârtii și promisiuni – sănătatea se transformă, iar acest proces continua într-un ritm accelerat.”

Potrivit înaltului oficial, aceste fonduri reprezintă „investiții care transformă concret sănătatea” prin: secții ATI modernizate, unde fiecare minut contează, aparatură de ultimă generație pentru investigații și tratamente, ambulatorii funcționale și accesibile, secții pentru nou-născuți dotate corespunzător, centre comunitare integrate, care aduc medicina mai aproape de oameni.

„Aceste rezultate sunt posibile datorită unei echipe care a ales să creadă în schimbare. Oameni care au lucrat peste program, care au stat nopți și weekenduri la minister, care nu au acceptat nu se poate. Profesioniști care au demonstrat că atunci când există viziune, continuitate și responsabilitate, sistemul medical se poate reforma”, a mai adăugat acesta.

FONDURI EUROPENE

Ilie Bolojan despre prioritizarea finanțărilor din PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte

Published

1 day ago

on

August 27, 2025

By

© Guvernul României

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investițiilor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au continuat ieri, 26 august, cu ministerele Transporturilor și Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susținute prin acest mecanism european și prin identificarea altor surse de finanțare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, informează un comunicat oficial al Guvernului.

„Pentru mediul economic și pentru dinamica implementării proiectelor este esențial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investițiilor și a finanțărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte și etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanțare. Obiectivul nostru ferm este să menținem un nivel cât mai ridicat al investițiilor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Proiectele de transport și de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, precum și cele asumate de România drept ținte de investiții prin PNRR vor fi în continuare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanțare din PNRR.

Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a comunităților locale, vor fi identificate surse de finanțare din Programul Operațional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanțare europene sau naționale.

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum și proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, discuțiile s-au concentrat pe investițiile incluse în componenta ”Valul Renovării”, achiziționarea de vehicule nepoluante de către comunitățile locale și susținerea mobilității urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Întâlnirile de astăzi reprezintă a doua rundă de consultări după cele din data de 21 august avute cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului. Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din cadrul PNRR.

Guvernul a adoptat pe 19 august o Ordonanță de Urgență prin care a stabilit criteriile de selecție pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri publice naționale.

Ce prevede ordonanța:

  • Contractele semnate, dar neactivate (fără licitații, fără lucrări) vor fi reziliate.
  • Proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30%, vor fi suspendate, cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.
  • Proiectele cu progres peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026.
  • Ministerele de linie au 15 zile (de la adoptarea OUG) pentru a trimite liste detaliate cu proiectele care respectă aceste criterii, dar și costurile, sursele de finanțare și riscuri asociate neimplementării. 

Citiți și: Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026

Continue Reading

FONDURI EUROPENE

România, implicată în patru proiecte dedicate refacerii sănătății apelor Mării Negre și ale Dunării, finanțate de UE cu peste 30 milioane de euro

Published

6 days ago

on

August 22, 2025

By

© European Union, 2014

Uniunea Europeană a anunțat o investiție majoră de 116 milioane de euro în 13 proiecte noi dedicate refacerii sănătății oceanelor și apelor, în cadrul misiunii „Restore our Ocean and Waters”. România este parte a patru dintre aceste proiecte: DanubeLife, SWIM, SoS2LearnDBS și INSPIRI.

Proiectele vizează protecția habitatelor pentru speciile migratoare de pești, reducerea poluării și implicarea comunităților locale în refacerea ecosistemelor acvatice. Ele vor fi implementate în bazinele Mării Negre și Dunării, dar și în alte regiuni europene.

  • DanubeLife beneficiază de o finanțare europeană de 7,79 milioane de euro și are ca obiectiv protejarea și restaurarea ecosistemelor de apă dulce din bazinul Dunării, prin soluții bazate pe natură și refacerea coridoarelor de migrație pentru specii precum somonul dunărean, scrumbia de Dunăre sau sturionii.
  • SWIM primește 7,52 milioane de euro de la UE și urmărește refacerea habitatelor pentru pești migratori în bazinul Dunării și nord-vestul Mării Negre. Proiectul propune soluții inovatoare, precum pasaje pentru pești, reconectări laterale și repopulări controlate.
  • SoS2LearnDBS, finanțat cu 12,5 milioane de euro, se concentrează pe restaurarea ecosistemelor din bazinul Dunării și Mării Negre prin implicarea comunităților locale, promovând soluții inovatoare, educație și acțiuni practice.
  • INSPIRI, cu o finanțare de 2,96 milioane de euro, abordează barierele de guvernanță și lipsa de implicare publică, dezvoltând scenarii și viziuni comune pentru viitorul apelor europene. Proiectul folosește și instrumente artistice și narative pentru a crește conștientizarea.

Aceste inițiative fac parte din programul Orizont Europa, prin care UE sprijină soluții la marile provocări societale. Proiectele au fost selectate în urma evaluării independente de către experți, iar România este unul dintre beneficiarii direcți ai acestui efort european de mediu.

Continue Reading

FONDURI EUROPENE

Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate, afirmă Bolojan după discuții cu miniștrii sănătății, educației și mediului privind finanțările din PNRR

Published

7 days ago

on

August 21, 2025

By

© Guvernul României

Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate pentru a crea condiții de dezvoltare pe termen lung și pentru a asigura creșterea economică, a afirmat joi premierul Ilie Bolojan, după prima rundă de întâlniri cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Mediului pentru analiza proiectelor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Discuțiile au vizat atât proiectele care rămân finanțate prin PNRR, cât și identificarea altor surse de finanțare pentru investițiile mature ce nu se pot încadra în acest program, arată Guvernul într-un comunicat.

Conform Palatului Victoria, premierul Ilie Bolojan a subliniat că din PNRR vor fi în continuare finanțate proiectele pentru care lucrările au început și care vor fi finalizate până la 31 august 2026, precum și cele care reprezintă ținte de investiții asumate de România prin acest mecanism european. Pentru celelalte proiecte mature, Guvernul va căuta soluții de finanțare prin bugetul național sau alte programe europene.

„Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate pentru a crea condiții de dezvoltare pe termen lung și pentru a asigura creșterea economică. Singura măsură pe care o putem lua acum este să finanțăm investiții, din orice formă de resurse disponibile. Avem un tablou de bord național ce include toate proiectele pregătite, stadiul de realizare al fiecăruia și toate elementele necesare analizei obiective. Fiecare ministru va stabili portofoliul proiectelor prioritare și etapizarea lor. Fie că avem în vedere construcția sau modernizarea unităților sanitare și de învățământ, fie amenajarea rețelelor de apă și canalizare, este esențial ca peste un an România și cetățenii noștri să poată vedea în viața de zi cu zi că fondurile din PNRR au fost înțelept investite”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Citiți și Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026

În domeniul sănătății, au fost analizate proiectele de construcție și amenajare a unor noi spitale, dotarea cabinetelor medicilor de familie, a ambulatoriilor și a secțiilor de terapie intensivă.

În educație, discuțiile s-au axat pe construcția, modernizarea și renovarea căminelor studențești și a campusurilor universitare, dotarea unităților de învățământ, dar și pe programele pentru combaterea abandonului școlar și sprijinirea copiilor și tinerilor din medii defavorizate.

În domeniul mediului, accentul a fost pus pe proiecte de apărare împotriva inundațiilor, realizarea cadastrului apelor și managementul apelor uzate.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din PNRR.

Continue Reading

