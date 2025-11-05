ROMÂNIA
Ministrul Alexandru Rogobete a prezentat, la Health EU Summit, direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat marți la Health EU Summit, organizat în cadrul inițiativei Europa Connect — un eveniment care reunește decidenți europeni, experți, reprezentanți ai sistemului medical, ai industriei și ai societății civile pentru a discuta despre viitorul politicilor europene de sănătate.
„Am fost onorat să particip alături de vicepreședintele Parlamentului European, colegul și prietenul meu Victor Negrescu, și de președintele Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, Adam Jarubas”, a declarat Alexandru Rogobete.
În cadrul întâlnirii, ministrul a prezentat direcțiile strategice pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Acestea vizează continuarea investițiilor în infrastructura medicală prin utilizarea fondurilor europene și crearea Fondului pentru Inovație la nivelul Ministerului Sănătății, care să asigure un acces mai rapid la medicamente și terapii noi.
De asemenea, Alexandru Rogobete a subliniat importanța extinderii procesului de digitalizare și a interconectării sistemului românesc cu platformele europene.
Totodată, acesta a menționat necesitatea realizării de investiții concrete în programe de screening și prevenție pentru bolile cardiovasculare, oncologice, diabet, nutriție, boli rare și sănătate mintală.
„Prin cooperare, inovație și solidaritate, putem construi o veritabilă Uniune Europeană a Sănătății — mai echitabilă, mai digitală și mai aproape de oameni”, a precizat ministrul Sănătății.
NATO
Ilie Bolojan a discutat cu comandantul suprem NATO pentru transformare despre adaptarea Armatei și industriei de apărare a României la transformările tehnologice privind securitatea
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul NATO și modul în care armata și industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face față provocărilor în materie de securitate, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei și de relansare a industriei naționale de apărare susțin această direcție.
România susține proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilență sporită și o consolidare a rolului de descurajare și a capacității de apărare a Flancului Estic, și va contribui la implementarea acestuia.
În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliați și asigura transferul de soluții tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităților. În acest sens, trebuie menținută o coordonare strânsă UE-NATO și utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a crește investițiile și a asigura modernizarea industriei naționale de apărare, conchide sursa citată.
Comandantul aliat, aflat în România pentru a participa la Forumul NATO pentru industria de apărare, s-a întâlnit marți și cu ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
În perioada 5–6 noiembrie, la București are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul secretarului general al NATO.
Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.
Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, de asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), Tarja Jaakkola, precum și de lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.
Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.
REPUBLICA MOLDOVA
România cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu R. Moldova după ce în pachetul privind extinderea UE se constată “ritmul accelerat” al reformelor
Ministerul Afacerilor Externe salută publicarea de către Comisia Europeană, marți, a Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene, care conține rapoartele de evaluare pentru cei șase parteneri din Balcanii de Vest și Turcia, precum și rapoartele de țară pentru Republica Moldova, Ucraina și Georgia.
“MAE salută în mod deosebit reiterarea de către Comisia Europeană a faptului că extinderea este un instrument geopolitic cheie care contribuie la siguranța, prosperitatea și securitatea comună, care unifică Europa pe baza valorilor și identității comune, în timp ce modelul său economic, social și democratic continuă să inspire și să atragă. Ministerul Afacerilor Externe apreciază și împărtășește evidențierea de către Comisia Europeană a faptului că procesul de extindere rămâne unul bazat pe merite, ce ține cont de progresul obiectiv obținut de fiecare stat în parte. Din acest punct de vedere, MAE salută reiterarea de către Comisie a faptului că țările candidate trebuie să continue pe calea unor reforme sustenabile, ancorate în respectul față de statul de drept și drepturile fundamentale, ca și într-o adeziune clară a acestora la orientarea geopolitică a Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
De asemenea, “MAE salută menționarea ritmului accelerat al Republicii Moldova în ceea ce privește reformele importante realizate pe calea aderării și evidențierea de către Comisie a consolidării substanțiale a cooperării R. Moldova cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a parcursului său european”.
“Ministerul Afacerilor Externe apreciază reflectarea clară în raportul Comisiei a angajamentului ferm al Republicii Moldova pentru aderarea sa la UE, reconfirmat de alegerile parlamentare din 28 septembrie, care au condus la o majoritate parlamentară ferm angajată să avanseze procesul de aderare. Ministerul Afacerilor Externe salută, în același timp, sprijinul Comisiei Europene pentru obiectivul ambițios, dar considerat realizabil, al autorităților Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028. În această perspectivă, MAE împărtășește și evaluările Comisiei potrivit cărora R. Moldova este deja pregătită pentru deschiderea negocierilor asupra clusterelor 1 (Elemente fundamentale), 2 (Piață Internă) și 6 (Relații Externe). De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe exprimă, pe aceeași linie cu Comisia, așteptarea unei decizii a Consiliului de deschidere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova până la finalul anului”, subliniază sursa citată.
Citiți și Comisia Europeană sprijină obiectivul “ambițios, dar realizabil” al R. Moldova de a încheia “provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028: Clusterele trebuie deschise până la finalul anului
Conform comunicatului, “România va rămâne ferm angajată, la nivel bilateral și la nivel european, pentru sprijinirea puternică a autorităților R. Moldova în procesul de integrare europeană”.
România apreciază, de asemenea, progresele “semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană și își reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei țări. În deplin acord cu evaluările Comisiei Europene, România susține “ferm” obiectivul deschiderii negocierilor cu Ucraina asupra clusterului 1 – Elemente fundamentale, cât mai curând posibil, ca și asupra celorlalte clustere până la sfârșitul acestui an”.
În același timp, Ministerul Afacerilor Externe salută evaluările Comisiei Europene privind progresele realizate de partenerii din Balcanii de Vest și susține avansarea perspectivei europene a regiunii. Ministerul Afacerilor Externe amintește, în acest sens, progresul negocierilor cu Muntenegru și Albania și se alătură Comisiei Europene în exprimarea speranței că ritmul reformelor celor două state va continua să fie unul alert, care să permită avansarea în continuare a parcursului lor european și realizarea obiectivelor lor de aderare, informează comunicatul.
Ministerul Afacerilor Externe susține intensificarea cooperării cu Turcia, ca stat candidat și partener cheie al UE, pe multiple domenii de interes comun, în linie cu concluziile Consiliului European din aprilie 2024.
“Totodată, Ministerul Afacerilor Externe evidențiază menționarea, pentru prima dată, în Pachetul Extindere publicat de Comisia Europeană, a importanței regiunii Mării Negre, prin referirea la Abordarea strategică pentru o regiune a Mării Negre sigură și stabilă, care urmărește întărirea conectivității și a creșterii, prin legarea Europei de Caucazul de Sud și Asia Centrală. Ministerul Afacerilor Externe susține viziunea Comisiei potrivit căreia această strategie va întări rolul geopolitic al Uniunii și va aduce beneficii tangibile UE și partenerilor de la Marea Neagră, prin parteneriate și cooperare regională în domeniul conectivității. Recomandările Comisiei reprezintă un reper extrem de important din perspectiva discuțiilor de la nivelul Consiliului UE, vizând adoptarea de concluzii politice care vor creiona următorii pași în parcursul european al partenerilor angajați pe calea europeană”, se mai evidențiază în comunicatul MAE.
ROMÂNIA
Directorul general ICI București a subliniat angajamentul României de a contribui activ la ecosistemul de inovare al NATO
Adrian-Victor Vevera, Directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în calitate de reprezentant național în Comitetul Consultativ al Partenerilor Fondului NATO de Inovare (NATO LPAC – Advisory Committee of the NATO Innovation Fund Partners), a participat luni, 3 noiembrie 2025, la reuniunea plenară a Grupului Consultativ Industrial al NATO (NATO Industrial Advisory Group – NIAG), desfășurată la Senatul României.
Evenimentul a adus împreună lideri ai industriei de apărare din țările membre NATO, specialiști și reprezentanți ai Alianței, într-un cadru de dialog dedicat schimbului de expertiză și promovării inovației tehnologice în sprijinul apărării colective.
În cadrul reuniunii, Adrian-Victor Vevera, Directorul general ICI București a subliniat angajamentul României de a contribui activ la ecosistemul de inovare al NATO și la dezvoltarea tehnologică comună a statelor membre.
„Prin colaborare și investiții în inovare, România contribuie la consolidarea rezilienței Alianței și la construirea unui viitor bazat pe progres tehnologic și securitate durabilă”, a afirmat acesta.
Desfășurată în premieră la București, reuniunea plenară a NIAG a oferit o platformă amplă de colaborare între NATO și sectorul industrial, având ca scop identificarea de direcții concrete prin care tehnologia și cooperarea strategică pot contribui la un mediu internațional mai sigur și mai stabil.
