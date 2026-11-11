Ministrul Alexandru Rogobete, alături de comisarul european pentru sănătate: Prevenția trebuie completată de accesul rapid la tratament

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat astăzi, 11 noiembrie, la conferința „Women’s Health in Europe”, organizată de eurodeputata Gabriela Firea, alături de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, și specialiști internaționali în sănătate publică și oncologie.

De la Bruxelles, ministrul român a subliniat demersurile făcute de țara noastră pentru a crește accesul la prevenția cancerului de sân și de col uterin, patologii pentru care înregistrăm cifre negative în raport cu media europeană. Alexandru Rogobete susține, totodată, că prevenția trebuie însoțită și de acces la tratament.

Potrivit acestuia, România a făcut pași importanți în ultimii trei ani: „Ca ministru al Sănătății, am introdus două programe naționale esențiale: screening pentru cancerul de sân, prin mamografie și screening pentru cancerul de col uterin, prin dezvoltarea laboratoarelor de citologie.

Ministrul sănătății informează că infrastructura medicală în țara noastră s-a dezvoltat semnificativ: peste 140 de mamografe achiziționate, peste 60 de laboratoare dotate, dar și dezvoltarea caravanelor mobile de screening, care duc prevenția mai aproape de comunități.

„Prevenția trebuie completată de accesul rapid la tratament! În mandatul anterior am introdus peste 80 de molecule noi și extinderi de indicații pe lista medicamentelor compensate și gratuite, multe dedicate pacienților oncologici. Până la finalul anului, obiectivul meu este extinderea listei cu alte 50 de medicamente. Prevenția nu trebuie să fie un privilegiu, iar accesul la tratament nu trebuie să depindă de țara în care trăiești”, a conchis ministrul sănătății.

Dintre țările Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date, Grecia (7,6 aparate) și Cipru (6,9) au înregistrat cea mai mare disponibilitate a mamografelor (echipamente concepute exclusiv pentru efectuarea mamografiilor) la 100.000 de locuitori, fiind urmate de Italia (3,7). La polul opus, Polonia, Cehia, Suedia și România au înregistrat cea mai redusă disponibilitate a mamografelor, cu 1,1 aparate la 100.000 de locuitori, potrivit unui Eurostat publicat în octombrie.

Reamintim că la începutul lunii iunie a fost lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening din România pentru cancerul de sân. Astfel, peste 119.000 de femei din zone vulnerabile și defavorizate din întreaga țara vor beneficia de o mamografie gratuită.

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Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.

În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.

În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.