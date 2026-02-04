SĂNĂTATE
Ministrul Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială de Combatere a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar
De Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că „depistarea precoce” reprezintă o prioritate reală a sistemului sanitar.
„Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic și un parcurs de viață. Tocmai de aceea, depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar. Am ales să investim în programe de screening și în capacitatea sistemului de a identifica boala înainte ca aceasta să devină o urgență”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.
Potrivit ministrului, s-au achiziționat 124 de mamografe, iar peste 47 de spitale au fost dotate cu echipamente pentru investigații ginecologice necesare depistării cancerului de col uterin: „Mai mult acces la investigații înseamnă șanse reale ca boala să fie descoperită la timp, când intervenția este mai eficientă și mai puțin agresivă.”
De asemenea, ministrul sănătății a reamintit de extinderea listei cu medicamente compensate și gratuite: „În luna septembrie a anului trecut, au fost introduse 41 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 pentru cancer. Pentru pacienți, asta înseamnă opțiuni, continuitate și tratamente care nu mai sunt inaccesibile.”
„Radioterapia este una dintre componentele esențiale ale tratamentului oncologic. Prin Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost realizate de la zero 12 centre de radioterapie, echipate la standarde actuale. Asta înseamnă acces mai bun, timpi de așteptare mai mici și tratament mai aproape de casă”, a mai adăugat acesta.
În România ar urma să fie construit, totodată, un nou institut de oncologie, la Timișoara, fiind gândit ca centru regional pentru vestul țării, cu servicii integrate de diagnostic, tratament și îngrijire complexă: „Este o abordare care pune oncologia într-un cadru unitar și coerent, cu pacientul în centru.”
„Grija pentru sănătate începe înainte de diagnostic. Șansele cresc atunci când controalele devin o obișnuință, iar investigațiile nu sunt amânate”, a conchis Alexandru Rogobete.
În același timp, raportat la cheltuielile în sănătate, prevenția rămâne aproape invizibilă în buget: primește doar 1,2% din total, echivalentul a doar 22 de euro per persoană.
Citiți și: Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare
Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare privind oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer.
Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, și de comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, într-o declarație privind „dreptul de a fi uitat”, difuzată cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului și cu ocazia împlinirii a cinci ani de când executivul european a adoptat Planului european de combatere a cancerului.
În urmă cu cinci ani, Comisia a lansat Planul european de combatere a cancerului. Printre numeroasele sale realizări, Planul de combatere a cancerului a jucat un rol crucial în acordarea unei priorități ridicate dreptului de a fi uitat.
Acesta a reunit organizațiile din domeniul cancerului, comunitatea medicală și sectorul asigurărilor pentru a purta un dialog privind un cod de conduită referitor la accesul echitabil al pacienților cu cancer la serviciile financiare.
Noua Directivă privind creditul de consum din 2023 a marcat prima integrare a dreptului de a fi uitat în legislația UE, interzicând utilizarea istoricului medical al unei persoane în ceea ce privește cancerul pentru polițele de asigurare legate de contractele de credit de consum după o perioadă maximă, calculată de la sfârșitul tratamentului medical.
Statele membre vor începe să aplice această dispoziție începând cu 20 noiembrie 2026.
„Salutăm faptul că organizațiile care luptă împotriva cancerului și sectorul asigurărilor continuă să se implice în această temă importantă. Din partea noastră, vom analiza cu atenție complexitatea problemei și preocupările legitime atât ale pacienților cu cancer, cât și ale comunității asigurărilor și vom examina opțiunile pentru promovarea drepturilor pacienților cu cancer”, au transmis cei doi comisari.
Ei au evidențiat convingerea fermă că „eforturile comune sunt esențiale pentru a asigura un drept real de a fi uitat”.
„Pe baza activității privind codul de conduită, intenționăm să prezentăm în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare cu privire la oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer”, au dezvăluit Maria Luís Albuquerque și Olivér Várhelyi.
În Uniunea Europeană a anului 2024 au fost diagnosticate aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și s-au înregistrat peste 1,3 milioane de decese cauzate de această boală.
Citiți și: Raport comun OCDE-CE: România investește cel mai puțin din UE pentru îngrijirea pacienților oncologici și are cea mai scăzută participare la programele de screening
La nivel național, estimărilor privind noile cazuri ajung la 95.649, în vreme ce numărul deceselor se ridică la 52.841.
Doar că o astfel de boală, depistată la timp, poate fi tratată cu succes.
Cu această convingere – a prevenției, depistării timpurii, tratării și îngrijirii – Comisia Europeană a lansat în urmă cu cinci ani Planul european de combatere a cancerului.
Citiți și: Comisia Europeană lansează Planul european de combatere a cancerului: Va fi finanțat cu 4 miliarde de euro
Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Planul european de luptă împotriva cancerului dispune de o finanțare de 4 miliarde de euro, din care 1,25 de miliarde de euro se vor acorda din bugetul viitorului program „UE pentru sănătate” (EU4Health).
În prezent, Comisia colaborează cu aproape 630 de organizații în cadrul Planului de combatere a cancerului. Împreună cu misiunea UE în domeniul cancerului, planul contribuie, de asemenea, la aprofundarea înțelegerii noastre și la consolidarea cercetării științifice cu privire la factorii care determină cancerul, fie că este vorba de procese biologice, de factori de risc sau de factori determinanți ai sănătății.
Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese. În pofida progreselor în știință și îngrijire, povara cancerului continuă să crească, iar numărul de cazuri noi este prognozat să crească cu aproape 8% până în anul 2040.
În acest context, Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, marcată anual la 4 februarie, reprezintă un moment de reflecție, solidaritate și reafirmarea autorităților naționale și ale instituțiilor europene pentru angajament comun pentru prevenție, diagnostic precoce, tratament echitabil și sprijin pentru pacienți.
Planul european de combatere a cancerului, 5 ani de acțiune la nivelul UE
Ediția din acest an a Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului marchează și cea de-a cincea aniversare a Planului european de combatere a cancerului, o inițiativă emblematică a Comisiei Europene, lansată pentru a inversa tendința ascendentă a cazurilor de cancer și pentru a consolida o Uniune Europeană a Sănătății.
„Lupta celor care se confruntă cu cancerul este și lupta noastră, aici, în Europa”, a declarat Ursula von der Leyen la momentul lansării Planului european.
Citiți și: Comisia Europeană lansează Planul european de combatere a cancerului: Va fi finanțat cu 4 miliarde de euro
- În 2020, 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană au fost diagnosticate cu cancer, iar alte 1,3 milioane de persoane, dintre care peste 2 000 de tineri, și-au pierdut viața din cauza acestei boli. Fără luarea unor măsuri decisive, se preconizează că până în 2035 numărul cazurilor de cancer va crește cu 24 %, ceea ce va face ca această boală să devină principala cauză de deces în UE.
- Planul european de luptă împotriva cancerului dispune de o finanțare de 4 miliarde EUR, din care 1,25 de miliarde EUR se vor acorda din bugetul viitorului program „UE pentru sănătate” (EU4Health).
- În prezent, Comisia colaborează cu aproape 630 de organizații în cadrul Planului de combatere a cancerului. Împreună cu misiunea UE în domeniul cancerului, planul contribuie, de asemenea, la aprofundarea înțelegerii noastre și la consolidarea cercetării științifice cu privire la factorii care determină cancerul, fie că este vorba de procese biologice, de factori de risc sau de factori determinanți ai sănătății.
„Ziua Mondială împotriva Cancerului este un moment în care ne reafirmăm angajamentul ferm de a combate această boală devastatoare și de a sprijini persoanele afectate de ea. Calea de urmat este clară: trebuie să continuăm să lucrăm pentru a proteja mai bine cetățenii noștri, prin prevenție și prin politici de sănătate solide și raționalizate în UE”, a transmis Olivér Várhelyi, Comisar pentru sănătate și bunăstarea animalelor.
Codul european împotriva cancerului, actualizat
Codul revizuit pune un accent puternic pe alegerile stilului de viață și pe măsurile de sănătate publică pentru a reduce riscurile de cancer, acoperind aspecte precum vaccinarea, screeningul pentru depistarea cancerului, alăptarea, consumul de alcool, așa-numitele alimente ultraprocesate și poluarea aerului, printre altele. Codul actualizat a fost elaborat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului în numele Comisiei.
Codul european împotriva cancerului – ediția a 5-a (ECAC5), constă în 14 recomandări bazate pe dovezi științifice actuale privind factorii comportamentali individuali, factorii de mediu și intervențiile medicale, specifice populației generale din UE.
Pentru prima dată, ECAC5 se adresează nu doar persoanelor fizice, ci și factorilor de decizie politică, incluzând 14 măsuri complementare la nivelul populației, menite să consolideze recomandările individuale. Aceste recomandări oferă beneficii conexe pentru prevenirea altor boli netransmisibile (BNT) care au factori de risc subiacenți similari, precum și oportunități de promovare a sănătății.
Împreună, recomandările ECAC5 oferă o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Atunci când vorbim despre cancer, nu trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru supleant în Comisia pentru sănătate publică din Parlamentul European, susține apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv de membri ai grupului PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, pentru alocarea acestei sume în cadrul Fondului European pentru Competitivitate, cu o destinație clară pentru oncologie.
„În fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Atunci când vorbim despre această boală cumplită, nu mai trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Trebuie să facem tot ceea ce este omenește posibil să creștem șansele pacienților care suferă de cancer de a câștiga bătălia pentru viață. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Citiți și: Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente
De asemenea, eurodeputatul a amintit că Uniunea Europeană a lansat, în 2021, Planul european de combatere a cancerului, cu o finanțare de patru miliarde de euro, fiind structurat în jurul câtorva domenii importante: prevenire, depistare timpurie, diagnosticare și tratament, calitatea vieții bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor.
„În Parlamentul European, am votat, în 2022, raportul care conține recomandările Comitetului special BECA (Beating Cancer – Să învingem cancerul). Printre altele, am cerut Comisiei Europene să abordeze inegalitățile dintre statele membre în ceea ce privește accesul la asistență medicală și să facă din investițiile în infrastructura de sănătate o prioritate a fondurilor politicii de coeziune”, a adăugat Dan Motreanu.
El a adăugat că, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, va acționa pentru ca, în viitorul buget al UE, să fie alocate resurse suficiente pentru prevenirea, diagnosticarea precoce, tratarea și cercetarea cancerului.
„Trebuie să reducem disparitățile dintre statele membre și să garantăm acces egal la tratamente de calitate. Susțin apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv colegi din grupul PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, alocarea acestor două miliarde în cadrul Fondului European pentru Competitivitate, cu destinație clară pentru oncologie”, a concluzionat deputatul european.
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare
Ministrul Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială de Combatere a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar
