Ministrul Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială de Combatere a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar

De Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că „depistarea precoce” reprezintă o prioritate reală a sistemului sanitar.

„Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic și un parcurs de viață. Tocmai de aceea, depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar. Am ales să investim în programe de screening și în capacitatea sistemului de a identifica boala înainte ca aceasta să devină o urgență”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, s-au achiziționat 124 de mamografe, iar peste 47 de spitale au fost dotate cu echipamente pentru investigații ginecologice necesare depistării cancerului de col uterin: „Mai mult acces la investigații înseamnă șanse reale ca boala să fie descoperită la timp, când intervenția este mai eficientă și mai puțin agresivă.”

De asemenea, ministrul sănătății a reamintit de extinderea listei cu medicamente compensate și gratuite: „În luna septembrie a anului trecut, au fost introduse 41 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 pentru cancer. Pentru pacienți, asta înseamnă opțiuni, continuitate și tratamente care nu mai sunt inaccesibile.”

„Radioterapia este una dintre componentele esențiale ale tratamentului oncologic. Prin Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost realizate de la zero 12 centre de radioterapie, echipate la standarde actuale. Asta înseamnă acces mai bun, timpi de așteptare mai mici și tratament mai aproape de casă”, a mai adăugat acesta.



În România ar urma să fie construit, totodată, un nou institut de oncologie, la Timișoara, fiind gândit ca centru regional pentru vestul țării, cu servicii integrate de diagnostic, tratament și îngrijire complexă: „Este o abordare care pune oncologia într-un cadru unitar și coerent, cu pacientul în centru.”

„Grija pentru sănătate începe înainte de diagnostic. Șansele cresc atunci când controalele devin o obișnuință, iar investigațiile nu sunt amânate”, a conchis Alexandru Rogobete.

În același timp, raportat la cheltuielile în sănătate, prevenția rămâne aproape invizibilă în buget: primește doar 1,2% din total, echivalentul a doar 22 de euro per persoană.

Citiți și: Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro