Ministrul apărării: 40% din buget merge în investiții noi. Am introdus, pentru prima dată, obligația ca marile contracte să includă lanțul de aprovizionare local

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat marți la evenimentul Romania Government Roundtable „South-East Europe’s Next Leap Forward”, organizat sub egida publicației The Economist, un format dedicat analizării rolului Europei de Sud-Est în contextul transformărilor globale actuale, context în care a arătat că România își intensifică eforturile pentru consolidarea capacității de apărare, mizând pe investiții consistente, proiecte strategice și o implicare mai puternică a industriei naționale în marile programe de înzestrare.

În intervenția sa, ministrul a subliniat că Europa se află într-un proces de redefinire a arhitecturii sale de securitate, afirmând că „Europa nu mai are timp pentru 27 de soluții diferite la aceeași problemă”, în contextul în care „cererea pentru echipamente de apărare a crescut enorm, dar producția nu ține pasul” și „nu va ține pasul dacă fiecare țară merge pe cont propriu”.

Acesta a evidențiat că dimensiunile apărării, industriei, tehnologiei și parteneriatelor sunt integrate într-un ansamblu structural complex, subliniind rolul NATO ca fundament al securității euroatlantice, inclusiv prin implementarea noilor planuri regionale și creșterea nivelului de pregătire, precum și prin eforturile aliaților de asigurare a alocării bugetare pentru apărare de 5% din PIB, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Totodată, au fost subliniate progresele înregistrate la nivelul Uniunii Europene, în special programul SAFE, care mobilizează resurse majore pentru dezvoltarea capabilităților, în complementaritate cu planificarea la nivel aliat. În acest sens, ministrul apărării naționale a evidențiat necesitatea consolidării capacității industriei de apărare pentru a putea răspunde cerințelor operaționale din prezent, arătând că „România cere la nivel european un lucru concret: să mapăm capacitățile de producție și să folosim platformele deja existente, înainte să construim de la zero” și subliniind că „avem fabrici, infrastructură, oameni. Nu le folosim suficient”. În același context, a punctat că „în loc să duplicăm investiții și să pierdem timp, trebuie să conectăm ce există deja și să producem mai rapid, mai eficient, împreună”.

Ministrul a explicat propunerea României la nivel european, pentru ca viitoarele mecanisme de finanțare a industriei de apărare din Europa să includă cartografierea tuturor platformelor disponibile, indiferent de starea lor, din fiecare țară și integrarea acestora în strategiile viitoare ale Uniunii.

Referindu-se la măsurile concrete adoptate la nivel național, acesta a arătat că „în România facem deja pași concreți”, precizând că „40% din bugetul Apărării merge în investiții noi”, „derulăm 21 de proiecte prin SAFE” și „am introdus, pentru prima dată, obligația ca marile contracte să includă lanțul de aprovizionare local”, ceea ce „înseamnă securitate, dar și dezvoltare economică reală”.

De asemenea, Radu Miruță a punctat importanța inovării tehnologice, inclusiv în domenii precum sistemele autonome, inteligența artificială și apărarea cibernetică, subliniind că „securitatea nu mai înseamnă doar armament”, într-un context în care „în fiecare zi, vedem mii de atacuri cibernetice și o presiune constantă de dezinformare”, aspecte care „trebuie tratate la fel de serios”. În același timp, ministrul a atras atenția asupra evoluțiilor rapide din mediul internațional, arătând că „nu putem garanta că investițiile nu sunt afectate de ce se întâmplă în Ucraina sau în Orientul Mijlociu”, motiv pentru care „trebuie să fim mai pregătiți, nu mai fragmentați”.

Referindu-se la România, ministrul apărării naționale a evidențiat angajamentul ferm al țării privind consolidarea Flancului Estic, cât și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană. În acest sens, el a subliniat importanța găzduirii forțelor aliate, creșterea investițiilor în capabilități, mobilitate militară și infrastructură, precum și utilizarea eficientă a instrumentelor europene. Totodată, a reamintit faptul că România beneficiază de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE, fiind a doua cea mai mare alocare pentru un stat membru UE, fondurile urmând să fie utilizate pentru modernizarea forțelor, dezvoltarea infrastructurii și creșterea rezilienței.

În final, ministrul a subliniat poziționarea activă a României în acest proces, afirmând că „România nu stă pe margine. România vine cu soluții”, iar „una dintre ele este clară: folosim ceea ce avem deja, lucrăm împreună și accelerăm producția europeană de apărare”.