Ministrul Apărării a discutat cu omologul moldovean despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și parcursul european al Republicii Moldova

Președintele american Joe Biden i-a transmis felicitări Maiei Sandu “pentru realegerea sa istorică în funcția de președinte al Republicii Moldova”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Casei Albe.

“Duminică, poporul moldovean a mers la urne și a votat în favoarea viziunii președintelui Sandu pentru o Moldovă sigură, prosperă și democratică. Realegerea președintelui Sandu vine la doar două săptămâni după ce poporul moldovean a votat un referendum constituțional în sprijinul aderării la Uniunea Europeană”, a transmis Joe Biden.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că Rusia e eșuat în eforturile de a submina democrația și procesul electoral din Republica Moldova.

“Timp de luni de zile, Rusia a încercat să submineze instituțiile democratice și procesele electorale din Moldova. Dar Rusia a eșuat. Poporul moldovean și-a exercitat dreptul democratic de a-și alege propriul viitor și a ales să urmeze o cale aliniată cu Europa și cu democrațiile de pretutindeni”, a subliniat președintele SUA.

