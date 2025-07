Ministrul Apărării: Administrația Donald Trump este un aliat al păcii, iar România rămâne un partener de încredere al SUA

Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a participat recent la o dezbatere organizată de Ambasada României în Statele Unite ale Americii, în colaborare cu prestigiosul think thank american Heritage Foundation. Discuțiile s-au concentrat pe întărirea cooperării bilaterale în domeniul apărării și pe perspectivele de dezvoltare strategică în regiune.

În cadrul intervenției sale, oficialul român a subliniat angajamentul ferm al României față de apărare colectivă, precizând că bugetul destinat apărării va ajunge în acest a la aproximativ 3,5% din PIB, cu obiectivul de a crește treptat până la 5% în anii următori.

„România își ia în serios rolul în cadrul NATO și în apărarea colectivă. Ne consolidăm capacitățile militare și vrem să devenim un pilon de stabilitate regională”, a precizat ministrul Ionuț Moșteanu într-un mesaj postat pe contul X.

I joined a debate hosted by the Romanian Embassy in the US, alongside representatives of the Heritage Foundation.

🇷🇴 takes its role in collective defense seriously: this year we will spend ~3.5% of GDP on defense, aiming gradually for 5%.

We discussed the importance of… pic.twitter.com/FugHYicUa4

