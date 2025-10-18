ROMÂNIA
Ministrul apărării afirmă că exercițiile de mobilizare a rezerviștilor au fost țintite de fake news-uri scrise în laboratoarele Kremlinului: Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de conflict
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că exercițiile de mobilizare desfășurate în aceste zile în zona București-Ilfov fac parte din procesul anual de instruire a rezerviștilor și nu au nicio legătură cu o pregătire pentru război, condamnând campaniile de dezinformare, „multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului”.
„Am stat astăzi de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții”, a spus ministrul, după exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care i-a vizat pe rezerviștii din zona București-Ilfov.
Moșteanu a subliniat că exercițiile de mobilizare au loc anual în mai multe județe din țară, făcând parte dintr-un program de pregătire a armatei moderne.
„Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, acum la București. La anul vor avea loc în alte 8-9 județe. Aceste exerciții sunt parte din pregătirea firească a unei armate moderne. Nu ne pregătim de război. Ne pregătim, pe timp de pace, să fim mai organizați, mai eficienți”, a continuat el.
Ministrul a recunoscut că au existat și unele probleme punctuale în desfășurarea exercițiilor. „Da, au fost și greșeli. Acestea au fost cazuri particulare: timpi de așteptare prea mari, probleme logistice. Într-un astfel de exercițiu sunt implicate mai multe instituții ale statului, cu atribuții pe zona de apărare, ordine publică și securitate”, a explicat el.
Moșteanu a precizat că Ministerul Apărării s-a ocupat de trierea și pregătirea rezerviștilor în interiorul unităților militare, iar imaginile cu cozi apărute pe internet nu reflectă realitatea din cazărmi. „Ministerul Apărării a realizat trierea, pregătirea, în interiorul cazarmelor. Cozile care au circulat pe internet și la televiziuni nu au fost la Ministerul Apărării. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, a adăugat oficialul.
Potrivit ministrului, săptămâna viitoare Statul Major al Apărării va prezenta o analiză completă a exercițiului, însoțită de măsuri concrete. „Exercițiile există tocmai pentru a învăța și pentru a deveni mai buni”, a subliniat Moșteanu.
În final, el a condamnat campaniile de dezinformare apărute în mediul online, pe care le-a pus pe seama unor surse apropiate de propaganda rusă.
„Este rușinos modul în care unii politicieni, în care ‘influenceri’, au răspândit fake news-uri, multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului. Fac un apel la acești oameni: nu mai răspândiți, cu bună știință, așa zise ‘informații’ care leagă exercițiile rezerviștilor de minciuni menite să inducă panica în populație”, a mai precizat Moșteanu.
„Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de niciun conflict”, a conchis ministrul apărării naționale
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
Președintele Nicușor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilității de către toți cei implicați după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din București.
”Explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
El a cerut ”asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private”.
”Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete”, a punctat președintele.
Potrivit acestuia, ”datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”.
”Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a mai scris președintele pe pagina sa de socializare.
O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, joi,, la Bruxelles, la sesiunea de lucru „Dincolo de granițe o Uniune Europeană cu 35 de membri”, din cadrul conferinței State of Europe 2025, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe, context în care a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, la sesiune au mai participat, în calitate de vorbitori principali, președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, și viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
Ediția din acest an a conferinței State of Europe, desfășurată la împlinirea a 100 de ani de la nașterea fostului președinte al Comisiei Europene Jacques Delors (1925-2023) și dedicată memoriei acestuia, reunește în capitala Regatului Belgiei peste 200 de participanți, inclusiv personalități publice europene, din peste 40 de țări.
Sesiunea de lucru la care a participat ministrul Oana Țoiu a vizat un schimb de idei constructiv și aplicat asupra viitorului politicii de extindere a Uniunii Europene, urmărind explorarea posibilităților în care aceasta ar putea transforma o provocare geopolitică într-o oportunitate pentru aprofundarea integrării, care să permită funcționarea efectivă a Uniunii extinse, cu peste 30 de state membre.
În intervenția sa, ministrul român de externe a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest. Totodată, a evidențiat caracterul meritocratic al procesului și a subliniat importanța asigurării sprijinului opiniei publice pentru extinderea Uniunii, în contextul în care societățile europene se confruntă cu un război hibrid intens, alimentat de campanii de dezinformare și ingerințe externe.
Ministrul afacerilor externe a menționat faptul că o Uniune extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant în plan extern și o construcție mai sigură, mai reziliență și mai bine adaptată provocărilor viitorului în plan intern.
Cu trimitere la Republica Moldova, ministrul Oana Țoiu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie a.c. a reflectat alegerea pro-europeană fermă a cetățenilor și încrederea că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Demnitarul român a felicitat Republica Moldova și Muntenegru pentru progresele semnificative obținute în pregătirea pentru aderare, precum și pentru pașii realizați în procesul de integrare graduală, cele două țări devenind recent parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA).
În context, a transmis celor două țări, care reprezintă, simbolic, cele două dimensiuni geografice pe care avansează în prezent procesul de extindere, deschiderea și disponibilitatea României de a continua să furnizeze expertiza de care dispune în domeniul integrării europene.
Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen
O serie de ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România, au semnat, vineri, o Declarație comună , prin care își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” de a promova egalitatea de gen, de a proteja drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor și de a combate toate formele de violență bazată pe gen, inclusiv femicidul și violența sexuală.
„Violența împotriva femeilor și fetelor este o criză globală care transcende granițele, culturile și societățile. Conform datelor internaționale, una din trei femei din întreaga lume este victima violenței fizice sau sexuale în cursul vieții (OMS, 2021). Femicidele, căsătoriile forțate, hărțuirea sexuală și alte forme de violență bazată pe gen reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului care subminează pacea, securitatea și dezvoltarea. Prevenirea unor astfel de acte nu este doar o obligație morală, ci și o responsabilitate juridică și politică a tuturor statelor, astfel cum este recunoscută de instrumentele internaționale, inclusiv Convenția de la Istanbul și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Solidaritatea cu învingătoarele violenței de gen trebuie să se traducă în acțiuni concrete. Femeile și fetele de pretutindeni au dreptul să trăiască în siguranță, să-și urmeze aspirațiile fără teamă și să se bucure de o viață marcată de demnitate și egalitate. Este responsabilitatea statelor să garanteze această protecție prin legi eficiente, acces echitabil la justiție și servicii de sprijin solide.
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat la 14 mai 2024 o nouă legislație privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Directiva (UE) 2024/1385). UE dispune acum de prima lege care combate în mod eficient violența împotriva femeilor și violența domestică, iar statele membre au la dispoziție trei ani de la adoptare pentru a o transpune în legislația națională. Directiva incriminează la nivelul UE anumite forme de violență împotriva femeilor offline și online și impune statelor membre să pună în aplicare măsuri solide de prevenire, măsuri de îmbunătățire a protecției și sprijinului acordat victimelor, măsuri de facilitare a accesului acestora la justiție, precum și măsuri de coordonare și cooperare între autorități. Protejarea femeilor și a fetelor împotriva violenței este esențială pentru respectarea drepturilor universale ale omului și pentru construirea unor societăți democratice incluzive, reziliente și puternice. Din această perspectivă, salutăm toate eforturile depuse pentru combaterea acestui fenomen în România, inclusiv comisia parlamentară mixtă specializată, precum și adoptarea declarației comune „România fără violență domestică” de către Parlamentul României.
Recunoaștem importanța inițiativelor conduse de societatea civilă, precum marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”, care va avea loc la București și în alte orașe pe 19 octombrie 2025. Marșul din acest an se va concentra pe prevenirea femicidelor. Această inițiativă subliniază nevoia urgentă de schimbare sistemică și responsabilitate. Vocile învingătoarelor violenței de gen trebuie ascultate, crezute și susținute cu demnitate și respect. Statele au responsabilitatea de a se asigura că învingătoarele nu sunt reduse la tăcere sau retraumatizate, ci, dimpotrivă, sunt împuternicite să-și revendice drepturile și locul în societate.
Oprirea violenței împotriva femeilor necesită acțiuni colective: din partea guvernelor, instituțiilor, comunităților și indivizilor deopotrivă. Solidaritatea noastră este alături de fiecare femeie și fată care a suferit violență. Împreună, trebuie să lucrăm pentru o lume în care femeile și fetele pot trăi în siguranță, egalitate și libertate”, transmit în declarație semnatarii.
