Ministrul apărării afirmă că exercițiile de mobilizare a rezerviștilor au fost țintite de fake news-uri scrise în laboratoarele Kremlinului: Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de conflict

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că exercițiile de mobilizare desfășurate în aceste zile în zona București-Ilfov fac parte din procesul anual de instruire a rezerviștilor și nu au nicio legătură cu o pregătire pentru război, condamnând campaniile de dezinformare, „multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului”.

„Am stat astăzi de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții”, a spus ministrul, după exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care i-a vizat pe rezerviștii din zona București-Ilfov.

Moșteanu a subliniat că exercițiile de mobilizare au loc anual în mai multe județe din țară, făcând parte dintr-un program de pregătire a armatei moderne.

„Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, acum la București. La anul vor avea loc în alte 8-9 județe. Aceste exerciții sunt parte din pregătirea firească a unei armate moderne. Nu ne pregătim de război. Ne pregătim, pe timp de pace, să fim mai organizați, mai eficienți”, a continuat el.

Ministrul a recunoscut că au existat și unele probleme punctuale în desfășurarea exercițiilor. „Da, au fost și greșeli. Acestea au fost cazuri particulare: timpi de așteptare prea mari, probleme logistice. Într-un astfel de exercițiu sunt implicate mai multe instituții ale statului, cu atribuții pe zona de apărare, ordine publică și securitate”, a explicat el.

Moșteanu a precizat că Ministerul Apărării s-a ocupat de trierea și pregătirea rezerviștilor în interiorul unităților militare, iar imaginile cu cozi apărute pe internet nu reflectă realitatea din cazărmi. „Ministerul Apărării a realizat trierea, pregătirea, în interiorul cazarmelor. Cozile care au circulat pe internet și la televiziuni nu au fost la Ministerul Apărării. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, a adăugat oficialul.

Potrivit ministrului, săptămâna viitoare Statul Major al Apărării va prezenta o analiză completă a exercițiului, însoțită de măsuri concrete. „Exercițiile există tocmai pentru a învăța și pentru a deveni mai buni”, a subliniat Moșteanu.

În final, el a condamnat campaniile de dezinformare apărute în mediul online, pe care le-a pus pe seama unor surse apropiate de propaganda rusă.

„Este rușinos modul în care unii politicieni, în care ‘influenceri’, au răspândit fake news-uri, multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului. Fac un apel la acești oameni: nu mai răspândiți, cu bună știință, așa zise ‘informații’ care leagă exercițiile rezerviștilor de minciuni menite să inducă panica în populație”, a mai precizat Moșteanu.

„Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de niciun conflict”, a conchis ministrul apărării naționale