Ministrul Apărării: Angajamentul ferm al Spaniei față de securitatea României, o dovadă clară a coeziunii și forței alianței noastre

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seară că a avut “o conversație semnificativă” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce acesta din urmă a afirmat că a avut anterior o convorbire telefonică “lungă și foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin despre începerea imediată a negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

După ce liderul de la Casa Albă a anunțat că a convenit cu liderul de la Kremlin “începerea imediată a negocierilor” de pace Rusia-Ucraina, precum și să se viziteze reciproc, cei mai importanți aliați europeni au reacționat cu surprindere și prudență, afirmând că nicio decizie privind Ucraina nu poate fi luată fără Kiev și fără participarea europenilor.

“Am vorbit îndelung despre oportunitățile de a obține pacea, am discutat despre disponibilitatea noastră de a lucra împreună la nivel de echipă și despre capacitățile tehnologice ale Ucrainei – inclusiv dronele și alte industrii avansate. Îi sunt recunoscător președintelui Trump pentru interesul său în ceea ce putem realiza împreună. (…) Președintele Trump a împărtășit detalii despre conversația sa cu Putin”, a spus Zelenski, după discuția telefonică.

I had a meaningful conversation with @POTUS . We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp

Concluzii din conversația Zelenski – Trump au fost așteptate pe fondul faptului că liderul american a precizat că va discuta cu omologul ucrainean după discuția cu Vladimir Putin, la capătul căreia a lăsat senzația că a stabilit toate liniile de negociere cu liderul rus, fără a-i consulta pe aliații europeni și pe țara agresată, Ucraina.

Această stare de incertitudine a fost amplificată și de intervenția noului secretar american al apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei întâlniri cu aliații europeni la sediul NATO, care a afirmat că o revenire la frontierele Ucrainei de dinainte de 2014 este nerealistă și că administrația americană nu vede aderarea Kievului la NATO ca parte a unei soluții la război.



În ceea ce-l privește, Trump a apreciat că atât Zelenski, cât și Putin vor să facă pace.

I just spoke to President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine. The conversation went very well. He, like President Putin, wants to make PEACE. We discussed a variety of topics having to do with the War, but mostly, the meeting that is being set up on Friday in Munich, where Vice…

În același timp, președintele Ucrainei a primit miercuri la Kiev vizita secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent, în prima vizită la Kiev a unui oficial al administrației Trump după ce Donald Trump a evocat luni posibilitatea ca Ucraina să devină “rusă într-o zi”, declarând din nou că dorește acces pentru SUA la pământurile rare ucrainene în schimbul ajutorului american pentru Kiev în fața războiului Rusiei

Zelenski a precizat că a vorbit cu Trump “despre discuția mea cu secretarul Scott Bessent și despre pregătirea unui nou document privind securitatea, cooperarea economică și parteneriatul pentru resurse”.

Cu toate acestea, președintele ucrainean a părut optimist în modul în care a comunicat despre discuțiile cu Trump.

“Credem că puterea Americii, împreună cu Ucraina și cu toți partenerii noștri, este suficientă pentru a împinge Rusia spre pace”, a spus el.

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together.

We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what… pic.twitter.com/flmigxqtbl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025