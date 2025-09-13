Ministrul apărării avertizează Rusia: Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja țara și cetățenii

Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii, autorităţile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuţ Moşteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit Adevărul.

“Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, cazuri în care dronele sunt în nordul Dobrogei, la graniţă, foarte aproape de graniţă, iar azi-noapte avioanele din poliţia aeriană s-au ridicat pentru a veghea la siguranţa cetăţenilor. Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel, şi antiaeriana aflată la sol, în zonele cu concentraţie mare de populaţie de pe braţul Chilia, din nordul Dobrogei, este gata oricând să reacţioneze, dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii. Ne vom proteja ţara şi siguranţa fiecărui cetăţean”, a spus Moşteanu.

Întrebat dacă dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, Moşteanu a făcut referire la cadrul legislativ adoptat în această primăvară.

“Există, după ce legea a trecut în Parlament, o ierarhizare a comenzii şi, pentru anumite cazuri, trebuie să aprob eu, ca ministru, angajarea, şi dacă este nevoie o voi face. Au mai fost cazuri, în cele două luni, în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, iar eu le-am dat. De fiecare dată suntem în legătură cu centrul de comandă NATO, iar toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri”, a afirmat el.

Referitor la cele întâmplate în Polonia, ministrul apărării consideră că a fost vorba despre o provocare a Rusiei, o testare a reacţiei NATO, nefiind o întâmplare sau un caz accidental, fapt susținut și de prim-ministrul polonez Donald Tusk și ministrul de externe Radoslaw Sikorsi după ce președintele american Donald Trump a insinuat că poate Moscova a comis “o eroare”.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

De altfel, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale de la București, operațiunea “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră. Ministerul a mai precizat că evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.

În semn de solidaritate cu Polonia, România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a denunțat și atacurile anterioare cu drone din proximitatea granițelor României care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”.