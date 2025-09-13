NATO
Ministrul apărării avertizează Rusia: Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja țara și cetățenii
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii, autorităţile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuţ Moşteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit Adevărul.
“Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, cazuri în care dronele sunt în nordul Dobrogei, la graniţă, foarte aproape de graniţă, iar azi-noapte avioanele din poliţia aeriană s-au ridicat pentru a veghea la siguranţa cetăţenilor. Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel, şi antiaeriana aflată la sol, în zonele cu concentraţie mare de populaţie de pe braţul Chilia, din nordul Dobrogei, este gata oricând să reacţioneze, dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii. Ne vom proteja ţara şi siguranţa fiecărui cetăţean”, a spus Moşteanu.
Întrebat dacă dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, Moşteanu a făcut referire la cadrul legislativ adoptat în această primăvară.
“Există, după ce legea a trecut în Parlament, o ierarhizare a comenzii şi, pentru anumite cazuri, trebuie să aprob eu, ca ministru, angajarea, şi dacă este nevoie o voi face. Au mai fost cazuri, în cele două luni, în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, iar eu le-am dat. De fiecare dată suntem în legătură cu centrul de comandă NATO, iar toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri”, a afirmat el.
Referitor la cele întâmplate în Polonia, ministrul apărării consideră că a fost vorba despre o provocare a Rusiei, o testare a reacţiei NATO, nefiind o întâmplare sau un caz accidental, fapt susținut și de prim-ministrul polonez Donald Tusk și ministrul de externe Radoslaw Sikorsi după ce președintele american Donald Trump a insinuat că poate Moscova a comis “o eroare”.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
De altfel, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania.
Potrivit Ministerul Apărării Naționale de la București, operațiunea “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră. Ministerul a mai precizat că evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.
În semn de solidaritate cu Polonia, România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a denunțat și atacurile anterioare cu drone din proximitatea granițelor României care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”.
Donald Trump se arată pregătit să impună „sancțiuni majore” contra Rusiei atunci când țările NATO vor face același lucru și vor renunța să mai cumpere petrol din Rusia
Președintele american Donald Trump a arătat sâmbătă că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor face același lucru și când toate statele din Alianță vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
Schimbarea de atitudine față de Rusia pare să fie condiționată de acțiunea NATO și de decizia Ungariei și a Slovaciei, țări care au continuat relațiile energetice cu Moscova, în pofida faptului că aceasta din urmă a invadat Ucraina.
„O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI: Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările membre NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DIN RUSIA”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, când cu majuscule, când cu litere mici, informează Agerpres.
El a apreciat că „angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziționarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost șocantă! Slăbește foarte mult poziția și puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să <<încep>> atunci când veți fi și voi pregătiți. Spuneți doar când?”
El a apreciat că acest lucru, plus impunerea de „TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100%” de către „NATO, ca grup”, care „vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RĂZBOI letal, dar RIDICOL”.
„China exercită un control puternic, chiar o influență asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influență”, a estimate președintele american.
Donald Trump a reiterat acuzațiile la adresa predecesorului său, Joe Biden, și la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că „acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost Președinte!), este RĂZBOIUL lui Biden și a lui Zelenski”.
„Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea acestui conflict și pentru a salva mii de vieți rusești și ucrainene (7.118 vieți pierdute numai săptămâna trecută. NEBUNIE!). Dacă NATO va face ceea ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina repede și toate aceste vieți vor fi salvate! Dacă nu, îmi irosiți doar timpul, energia și banii Statelor Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a conchis liderul american.
Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Lucrul acesta a fost reiterat săptămâna aceasta de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.
Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt definitiv relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.
„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean. Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright.
În același timp, Wright a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.
Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orban, militează de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv împotriva planului Comisiei Europene de a elimina complet importul de gaze din Rusia până în 2027.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)
România a salutat vineri seară decizia NATO de a lansa operația “Eastern Sentry”/ “Santinela Estică”, cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale subliniind că Bucureștiul a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic.
NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte, care a susținut o conferință de presă la sediul Alianței de la Bruxelles împreună cu comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.
„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania.
„Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul precizează că noua operație este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient.
România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.
„Anunțul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea și stabilitatea noastră și a întregii Alianțe. Operația NATO Eastern Sentry anunțată astăzi are ca obiectiv principal apărarea Alianței noastre și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone, provenind din Federația Rusă. Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența şi capacitatea de reacţie necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce privește România, măsurile luate la nivel național, inclusiv actualizarea legislației și poziționarea fermă a țării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înțelegere a acestei amenințări și la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu.
Totodată, și Ministerul Afacerilor Externe a salutat lansarea noii activități de vigilență sporită pe Flancul Estic al NATO – Eastern Sentry.
Potrivit MAE, acest anunț este o reacție promptă a Alianței la violările repetate al spațiului aerian suveran al statelor Aliate.
Măsurile defensive circumscrise acestei activități sunt un răspuns necesar la activitățile iresponsabile și periculoase ale Rusiei care au implicații negative grave asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice.
Această activitate militară va fi agilă, flexibilă și va acoperi ansamblul acțiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, de pe întreg Flancul Estic, implicând atât capabilități aeriene cât și terestre. De asemenea, va încorpora tactici și tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, ca acelea provenite din utilizarea dronelor.
“Lansarea Eastern Sentry reprezintă, astfel, o nouă măsură de consolidare a Flancului Estic de manieră coerentă, adaptată la natura și intensitatea amenințărilor la adresa securității Aliate. Este, în același timp, o nouă dovadă a solidarității Aliate și a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO. România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic și un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât și prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii și în alte regiuni de pe Flancul Estic”, a mai transmis Ministerul de Externe.
NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică” după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței
NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte, care a susținut o conferință de presă la sediul Alianței de la Bruxelles împreună cu comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.
„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania.
El a avertizat că „imprudența Rusiei în aer de-a lungul flancului nostru estic este în creștere” și a subliniat că NATO „este mereu pregătită să își apere teritoriul”.
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a confirmat că a emis ordinul de începere imediată a operațiunii. „Deși atenția noastră imediată este pe Polonia, această situație depășește granițele unei singure națiuni. NATO va continua să apere fiecare centimetru din teritoriul său”, a spus acesta, precizând că noua misiune va aduce o „abordare proaspătă” în fața unei amenințări de o amploare fără precedent.
Grynkewich a anunțat desfășurarea de avioane Rafale franceze, F-16 daneze și noi capacități de apărare antiaeriană terestră, elemente care vor necesita „un nou design defensiv”. El a adăugat că din experiența Ucrainei vor fi extrase lecții privind utilizarea senzorilor și a armelor cinetice și non-cinetice, în contextul discuțiilor privind un posibil „zid de drone” la nivel european.
De altfel, Franța și Regatul Unit s-au arătat pregătite să desfășoare avioane Rafale și Eurofighter, în timp ce Olanda va furniza două sisteme de apărare aeriană Patriot pentru a proteja hub-ul logistic al NATO de la Rzeszów, un punct cheie pentru sprijinul militar occidental acordat Ucrainei și care a fost pe radarul incursiunii ruse. Astfel, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia.
Întrebat dacă incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost intenționată, Rutte a evitat să dea un răspuns clar, spunând că evaluările sunt în desfășurare. „Indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, ele au fost oricum imprudente și inacceptabile”, a subliniat el.
Liderii NATO au transmis că reacția rapidă de la începutul săptămânii și lansarea „Santinelei Estice” sunt menite să transmită un semnal ferm că Alianța este pregătită să răspundă oricărei provocări și să consolideze apărarea colectivă pe flancul estic.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
În semn de solidaritate cu Polonia, România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a denunțat și atacurile anterioare cu drone din proximitatea granițelor României care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”.
