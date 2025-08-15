Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, la Constanța, înaintea festivităților organizate de Ziua Marinei, că bugetul de înzestrare a Armatei Române este exceptat de la măsurile de austeritate, subliniind că aceste cheltuieli sunt stabilite și agreate la nivelul NATO, relatează Agerpres.

„Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul de la Haga, toţi aliaţii NATO au decis că trebuie să se echipeze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare. Și aici vorbim şi de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi şi înzestrezi şi cumperi echipament de ultimă generaţie, însă cea mai importantă resursă în orice armată a lumii sunt militari şi oamenii aceştia trebuie să fie bine motivaţi, bine pregătiţi, bine înzestraţi, să aibă un plan de carieră corect şi aici trebuie să ne uităm”, a afirmat Moșteanu.

Acesta a explicat că procentul de 5% din PIB asumat de România pentru apărare este împărțit în două mari segmente.

„Am agreat cu aliaţii NATO că vom cheltui cu toţii, până în 2035, 5% pentru apărare, împărţit în două segmente importante – 3,5% cheltuielile de apărare aşa cum le vedem cu toţii acum, dedicate armatei – cheltuieli de personal, cheltuieli de înzestrare şi operaţionalizare, şi 1,5% în cheltuieli conexe militare şi civile. Vorbim aici de infrastructuri pe care le utilizează şi civilii şi militarii, vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură energetică, capacităţi de stocare energetică, de luptă cibernetică şi protecţie cibernetică”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă a venit cu vești bune pentru înzestrarea Marinei Militare, ministrul a respins ideea unor anunțuri punctuale.

„Ministrul nu e Moş Crăciun şi nu vine cu bani şi zice ‘Ia uitaţi ce v-am adus eu aici, trei rachete şi mai ştiu eu ce’. Există un plan de înzestrare a Armatei Române, un plan multianual, pe mulţi ani de zile, agreat cu aliaţii NATO şi noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziţie, semnate contracte.”