Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere

Corespondență din München

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a precizat că „este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere” și a respins teza că Parteneriatul Strategic bilateral este în suferință.

„Este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere. Cei care spun că România suferă în relația cu Statele Unite sunt cei care s-ar bucura ca România să aibă relații de prietenie cu Federația Rusă”, a declarat ministrul.

El a adăugat că întâlnirile cu partenerii americani sunt frecvente și eficiente.

„Pe o serie de proiecte am întâlniri chiar și de două ori pe săptămână cu partenerii americani și întâlnirile sunt unele între niște oameni care își respectă cele asumate. România are niște angajamente, Statele Unite au de asemenea niște angajamente. Noi le respectăm”, a subliniat acesta.

Într-un context marcat de dezbateri privind viitorul arhitecturii de securitate euroatlantice, ministrul apărării a subliniat că „Europa acționează și Europa nu așteaptă” și a respins ferm scenariile privind o eventuală decuplare a SUA din NATO.

„Nu se poate vorbi, și trebuie să o spunem foarte răspicat, de un NATO fără Statele Unite ale Americii”, a subliniat acesta. El a arătat că relația dintre Europa și SUA este „reciproc avantajoasă” și că „nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”.

Referindu-se la ideea unui „NATO 3.0”, evocată de subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby, Miruță a precizat: „Nu știu dacă este neapărat NATO 3.0. Este NATO. Nu a existat nici 1.0, nici 2.0”, explicând că Alianța a evoluat prin extindere și adaptare, nu prin rupturi.