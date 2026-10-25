Ministrul Apărării, de Ziua Armatei: Apărarea României cere astăzi vigilență, capacitate de adaptare și decizii care să răspundă atât riscurilor imediate, cât și nevoilor de securitate pe termen lung

Apărarea României cere astăzi vigilență, capacitate de adaptare și decizii care să răspundă atât riscurilor imediate, cât și nevoilor de securitate pe termen lung, a declarat duminică ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, cu prilejul Zilei Armatei României.

„De Ziua Armatei României, gândul nostru se îndreaptă către militarii de ieri și de astăzi, uniți prin datoria față de țară. În urmă cu 82 de ani, la 25 octombrie 1944, prin eliberarea orașului Carei, Armata Română încheia luptele pentru eliberarea teritoriului național aflat sub ocupație. Curajul și spiritul de sacrificiu al acelor generații rămân repere pentru toți cei care aleg să servească România”, a subliniat ministrul.

De asemenea, ministrul Apărării a declarat că amenințările generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile din regiunea Mării Negre impun consolidarea capacităților de prevenire și răspuns, subliniind că militarii români contribuie zilnic la acest efort prin misiunile îndeplinite în țară și în străinătate, alături de aliații din NATO și de partenerii europeni.

„Modernizarea armatei presupune echipamente performante, instruire și specialiști capabili să înțeleagă și să folosească noile tehnologii. Avem responsabilitatea de a asigura personalului condiții bune de pregătire și de muncă, de a respecta drepturile celor care servesc sau au servit în armată și de a oferi tinerilor perspective profesionale în care competența, inițiativa și rezultatele să fie recunoscute”, a adăugat acesta.

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În finalul mesajului său, Ștefan-Radu Oprea le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul și devotamentul cu care își îndeplinesc responsabilitățile, subliniind că, prin munca lor, aceștia susțin capacitatea de apărare a țării și încrederea cetățenilor în Armata României.