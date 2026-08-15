Ministrul apărării, de Ziua Marinei: România este “în prima linie de apărare a UE”. Armata nu va lăsa ca vulnerabilitățile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a declarat, sâmbătă, la Constanța, de Ziua Marinei, că România trebuie să își consolideze capacitatea de apărare pentru a contribui la menținerea păcii, în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor din regiunea Mării Negre.

„Astăzi, de ziua Marinei, ne uităm la Marea Neagră și știm un lucru extraordinar de clar, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie, astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Ieri, uitându-ne pe valurile Mării Negre, pe care le puteți privi frumos și astăzi, am văzut un număr record de resturi de drone aduse la țărmul românesc. Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înșelat și războiul din Ucraina a demonstrat că România nu este la marginea Uniunii Europene, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul apărării a susținut că menținerea păcii nu poate depinde doar de speranța că România nu va fi atacată, ci presupune dezvoltarea unei capacități de apărare suficient de puternice pentru a descuraja orice agresiune.

„Suntem pe flancul estic, la una dintre cele mai importante granițe ale Uniunii Europene, suntem la frontiera între o Europă liberă și o țară în care cetățenii își apără libertatea cu prețul vieții, iar asta ne obligă și pe noi. Ne obligă pentru că pacea nu se păstrează sperând ca alții să nu ne atace. Pacea se păstrează înzestrându-ne și făcându-i pe alții să realizeze că dacă ne-ar ataca prețul ar fi prea mare”, a arătat Miruță.

El a respins ideea că programele de modernizare și înzestrare a Armatei Române ar avea ca scop pregătirea pentru un război, afirmând că acestea sunt necesare tocmai pentru protejarea păcii.

„Unii spun că suntem cei care continuăm și accelerăm programele de înzestrare al Armatei Române pentru a pregăti vreun război. Este exact invers. Înzestrăm Armata Română pentru a păstra pacea, pentru că pacea fără înzestrare și fără o capacitate suficientă de apărare, este doar o speranță”, a spus ministrul Apărării.

În ceea ce privește situația din Marea Neagră, Radu Miruță a transmis că Armata Română lucrează pentru ca vulnerabilitățile din regiune să nu se transforme în riscuri pentru securitatea țării.

„Vreau să le spun celor care încearcă să fructifice diverse evenimente pe Marea Neagră un lucru foarte clar: Armata Română nu va lăsa ca vulnerabilitățile de pe Marea Neagră să genereze probleme de securitate. Pentru asta ne pregătim în fiecare zi, pentru asta lucrăm împreună cu aliații noștri, atât politici cât și exclusiv militari”, a afirmat ministrul.

Miruță a adăugat că programele de înzestrare trebuie adaptate amenințărilor actuale și a subliniat importanța industriei naționale de apărare în dezvoltarea capabilităților militare.

„Pentru asta gândim programe de înzestrare care să se potrivească amenințărilor curente, și Marea Neagră face ca România să demonstreze o relevanță și mai mare la nivel european și la nivel NATO. Și facem lucrurile astea cu industrie românească, cu marinari români bine pregătiți, cu tehnologie românească și aducând la viață capabilități de producție care au fost mulți ani amorțite”, a afirmat ministrul apărării.