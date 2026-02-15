Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”

Corespondență din München

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a respins criticile privind achizițiile de armament și a subliniat importanța producției locale pentru Armata Română și revitalizarea industriei naționale de apărare.

„Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”, a declarat ministrul referitor la afirmațiile potrivit cărora țara ar achiziționa echipamente second-hand.

El a explicat că România derulează 21 de proiecte majore, în valoare de aproape 10 miliarde de euro, multe dintre ele cu producție realizată pe teritoriul României: „Nu este suficient să ai bani să iei de pe raft și să pui în depozitele Armatei Române, ci să ai o continuitate (…) că poți să rezolvi problema asta în România.”

Ministrul a subliniat că obiectivul nu este doar înzestrarea Armatei Române, ci și „revitalizarea industriei naționale de armament, prin atragerea tehnologiei și producției pe plan intern, în paralel cu parteneriate europene și transatlantice.”

„Toate lucrurile acestea nu existau până acum. (…) Câștigul cel mare este luarea acestor bani din SAFE și aducerea lor în industria națională de apărare, unde nu avem tehnologie. Cu tehnologia adusă în rândul angajaților români, îi forțezi și pe unii, și pe alții să meargă pe același tronson”, a mai spus Radu Miruță.

România se află între primele opt state care au primit în această săptămână undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor din instrumentul SAFE, etapa următoare fiind semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană. România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Împrumuturile trebuie contractate în perioada 2026-2030, au o perioadă de grație de 10 ani și se bazează pe rating-ul de creditare al Comisiei Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât cele aferente rating-ului României. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.