Ministrul Apărării, despre situația navei comerciale din Marea Neagră: Garda de Coastă face intervenția. Suntem în contact cu ei tot timpul

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a declarat vineri că se află în contact permanent cu Garda de Coastă, care participă la operațiunea de căutare și salvare a echipajului unei nave aflate în dificultate, la 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

Potrivit autorităților, zece membri ai echipajului au fost recuperați din apă, dintre care nouă în viață, iar o persoană a fost găsită decedată.

„În acest moment, pentru că este în afara apelor teritoriale a României, Garda de Coastă face intervenția, le mulțumesc și eu. Suntem în contact cu ei, în dialog cu ei, tot timpul în comunicare cu Garda de Coastă. Celelalte capabilități care țin de a observa, de a vedea, de a lua decizia de a angaja și eventual a lovi cinetic dronele sau alte amenințări care pot pătrunde pe teritoriul României, este decizia MApN-ului și ați văzut că lucrul acesta se întâmplă. Am avut exemple cu dronele de tip Geran 4 care au intrat pe teritoriul României și care au fost doborâte”, a precizat Oprea, într-o declarație de presă, potrivit Agerpres.

Referitor la doborârea dronelor, ministrul a afirmat că România derulează mai multe programe de înzestrare, inclusiv prin mecanismul SAFE.

„De aceea, sigur, efortul de înzestrare este unul mare, știți foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanțările din Statele Unite ale Americii și alte programe pe bugetul de stat. Sunt multe pe care le urmărim în ritm accelerat. Toate aceste capacități și capabilitățile Armatei Române sunt într-un program și le urmărim cu foarte mare atenție”, a precizat Oprea.

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Potrivit Autorității Navale Române (ANR), o amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în acest moment în Marea Neagră.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se află un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.