Ministrul Apărării din Estonia subliniază importanța transparenței în utilizarea fondurilor europene de către Ucraina, pe fondul scandalurilor de corupție: Au datoria să arate că totul este în ordine

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat pentru Euronews că „nu există nicio îndoială” că trebuie asigurată asumarea responsabilității în ceea ce privește împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană, în contextul în care fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski face obiectul unei anchete privind acuzații de corupție.

„Trebuie să asigurăm transparența”, a declarat Pevkur în cadrul emisiunii „Europe Today” de la Euronews.

„Este cu siguranță un aspect pe care ucrainenii îl analizează cu mare seriozitate, deoarece pentru ei este important ca acest tip de asistență să nu dea naștere unor zvonuri sau probleme. În cele din urmă, ei trebuie să-și asigure sprijinul nu doar în prezent, ci și pentru anii următori – chiar și după încheierea războiului.”

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a participat marți la discuțiile din cadrul Consiliului Afacerilor Externe, care s-au axat pe tema apărării. Pevkur a afirmat că este de datoria lui Fedorov să demonstreze modul în care vor fi utilizate fondurile, nu doar pentru a calma îngrijorările ucrainienilor, ci și pe cele ale europenilor.

„Ucrainenii au în continuare nevoie de sprijinul și ajutorul nostru pentru a reconstrui Ucraina și a-i susține parcursul către transformarea într-o țară europeană normală. De aceea, în primul rând, este de datoria ucrainenilor să le arate atât propriului popor, cât și nouă că totul este în ordine”, a spus el.

Ucraina va fi, de asemenea, în centrul discuțiilor din România, la summitul B9 de miercuri, o reuniune menită să exploreze modul în care aliații de pe flancurile estic și nordic pot contribui mai substanțial la securitatea transatlantică.

Luni, procurorii l-au pus sub acuzare pe Andriy Yermak — care a fost cândva unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski — pentru corupție și spălare de bani, informează Politico Europe.

Într-o declarație, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție l-au descris pe Yermak, demis de Zelenski în noiembrie, ca fiind „membru al unui grup de crimă organizată, implicat în spălarea a [8,9 milioane de euro] provenite din proiecte de construcții de lux din apropierea orașului Kiev”.

Măsura vine în urma scurgerii unei serii de transcrieri ale unor convorbiri telefonice care ar implica și mai mult consilierii de securitate națională și colaboratorii apropiați ai lui Zelenskyy în scheme de mită și escrocherii prin trafic de influență, legate în principal de sectoarele energiei și apărării, dar și de o bancă recent naționalizată.