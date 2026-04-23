Ministrul Apărării din Letonia este convins că Statele Unite vor veni în sprijinul aliaților NATO dacă va fi nevoie: Suntem uniți în spiritul ”toți pentru unul, unul pentru toți”

Ministrul leton al Apărării, Andris Sprūds, a lăudat „relația excelentă” dintre SUA și aliații săi, în ciuda retoricii provocatoare a președintelui Donald Trump și a amenințărilor acestuia cu ieșirea din NATO.

SUA și aliații săi din NATO au, „la nivel practic și militar”, o „relație excelentă” și cooperează în mod continuu, a declarat ministrul leton al Apărării, Andris Sprūds, în cadrul emisiunii matinale de la Euronews, „Europe Today”.

„Văd că alianța rămâne puternică, că suntem uniți în spiritul <<unul pentru toți, toți pentru unul>>, că este benefică pentru toate statele membre, inclusiv pentru Statele Unite”, a declarat Sprūds, adăugând că preferă să se concentreze mai mult pe „cooperarea practică” decât pe declarațiile publice denigratoare venite de la Casa Albă.

Ministrul Sprūds a afirmat, de asemenea, că „nu are nicio îndoială că SUA ar veni în ajutor” în cazul în care ar fi declanșată clauza de apărare reciprocă a Alianței, articolul 5.

Relațiile dintre SUA și alți aliați NATO au atins un minim istoric de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă și s-au deteriorat și mai mult pe fondul războiului cu Iranul.

Trump a criticat public aliații NATO pentru că au refuzat să vină în ajutorul Statelor Unite în operațiunile din Orientul Mijlociu și a amenințat deschis cu retragerea SUA din alianță.

Întrebat dacă războiul cu Iranul riscă să deturneze armele și echipamentele militare fabricate în SUA de la Ucraina și Europa către Orientul Mijlociu, subminând astfel securitatea europeană, Sprūds a recunoscut existența unor „posibile penurii”.

„S-ar putea să asistăm la unele penurii, iar unele țări au recunoscut că, de fapt, există unele întârzieri”, a spus Sprūds, dar a atribuit penuriile unor limitări mai ample din industria globală de apărare.

În perioada premergătoare atacurilor inițiale asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, SUA au efectuat cea mai mare concentrare de resurse militare în Orientul Mijlociu de la invazia din Irak din 2003, stârnind temeri privind penuria în alte părți.

Oficialii americani au avertizat unele țări europene cu privire la posibile întârzieri în livrarea comenzilor de arme fabricate în SUA aprobate anterior, pe fondul unei presiuni asupra stocurilor.

Sprūds a mai menționat că există o dorință în Europa de a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă strategică care a fost practic închisă în ultimele două luni pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, provocând un șoc energetic la nivel mondial.

El a adăugat că Letonia este pregătită să contribuie la eforturile comune europene de redeschidere a strâmtorii odată ce ostilitățile vor înceta. Franța și Regatul Unit conduc împreună eforturile de pregătire a unei misiuni în strâmtoare, planul fiind elaborat de planificatorii militari ai NATO.

Deși detaliile acestor planuri sunt puține, oficialii afirmă că accentul se va pune atât pe restabilirea liberei navigații, cât și pe eforturile de deminare.