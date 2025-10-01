ROMÂNIA
Ministrul Apărării, discuții cu reprezentanții Raytheon, Airbus și MBDA despre oportunitățile de cooperare industrială în cadrul programelor de înzestrare a Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut, marți, în marja Forumului de securitate de la Varșovia, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai unor companii din industria internațională de apărare, respectiv AIRBUS, MBDA, Raytheon și Shield AI, pentru discuții privind cooperarea industrială, cu accent pe programele de înzestrare destinate modernizării și dotării Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație.
Ministrul Moșteanu a apreciat nivelul colaborării deja existente în cadrul unor programe aflate în derulare și a evidențiat dimensiunea amplă a procesului de modernizare în care este angajată Armata României. Totodată, el și-a exprimat încrederea că vor apărea noi oportunități de cooperare cu industria românească de profil, prin care companiile străine vor participa activ la procesul de modernizare și transformare a forțelor armate.
„Aceste întrevederi confirmă determinarea noastră de a accelera modernizarea capabilităților de apărare și de a dezvolta o industrie națională compatibilă cu cele mai înalte standarde aliate. Prin cooperarea cu parteneri tehnologici de vârf, ne asigurăm că militarii români dispun de echipamente performante, adaptate realităților actuale de securitate”, a declarat ministrul apărării.
În discuțiile cu MBDA, accentul a fost pus pe valorificarea instrumentului financiar european SAFE și pe identificarea modalităților concrete de implicare a industriei naționale de apărare în programele viitoare de înzestrare.
Dialogul cu Raytheon s-a concentrat asupra continuării cooperării în domeniul apărării antiaeriene și de coastă, fiind abordate etapele viitoare de implementare a programelor de înzestrare, cu accent pe sistemele PATRIOT și rachetele anti-navă (NSM).
În ceea ce privește AIRBUS, discuțiile au vizat atât utilizarea mecanismului SAFE pentru susținerea unor proiecte comune, cât și dezvoltarea unor soluții inovative de cooperare industrială, în timp ce cu Shield AI a fost agreată continuarea explorării posibilităților de cooperare industrială, în mod deosebit pe partea de software.
Evidențiind poziția strategică a țării noastre în regiune, ministrul apărării naționale a remarcat interesul tot mai mare pentru programele de înzestrare și a încurajat participarea companiilor la procedurile de achiziție care urmează să fie inițiate. De asemenea, a subliniat că bugetul apărării depășește deja pragul de 20% pentru achiziții majore, nivel ce va fi menținut și în anii următori, oferind stabilitate și continuitate procesului de modernizare.
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă în contracararea agresiunii Rusiei
Senatul Statelor Unite a reafirmat marți importanța strategică a regiunii Mării Negre, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în contracararea agresiunii ruse și în consolidarea securității europene. În cadrul unei audieri dedicate viitorului Strategiei SUA pentru Marea Neagră, senatorii americani au evidențiat contribuția României la stabilitatea regională, investițiile majore în apărare și potențialul energetic pe care țara îl poate oferi Europei. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, care a transmis că interesul Washingtonului pentru regiune rămâne „activ și susținut”, iar despre România „s-a vorbit la superlativ”.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Washington, luările de poziție ale liderilor Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului american, precum și depozițiile experților audiați au subliniat importanța strategică a României și rolul ei cheie în securitatea și apărarea regiunii Mării Negre, precum și în dezvoltarea potențialului său energetic.
Dezbaterile din cadrul subcomitetului pentru Europa au evidențiat faptul că securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale atât pentru România și pentru statele riverane, cât și pentru Europa și pentru Statele Unite, în contextul geopolitic actual, marcat de implicațiile agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
“Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”, a afirmat președintele Subcomitetului, senatorul republican Steve Daines, inițiator al audierii din Senat.
Contribuția semnificativă a României la stabilitatea și securitatea regiunii a fost evidențiată din perspectiva posturii de apărare și descurajare Aliată, a investițiilor în apărare, inclusiv a celor în dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, și a rolului de pilon și furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre.
“Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice din Europa, iar regiunea Mării Negre este în mod special vulnerabilă. Moscova toarnă miliarde în mită, propagandă, metode subversive și bullying în domeniul energetic pentru a instala guverne în regiune care să fie prietenoase cu Moscova”, a menționat co-președintele subcomitetului Chris Murphy, senator democrat, pe parcursul audierilor.
A fost subliniată contribuția României la atingerea obiectivelor privind independența energetică și potențialul său în dezvoltarea rutelor alternative de alimentare cu gaze naturale, pentru reducerea dependenței statelor vest-europene de gazele rusești, precum Coridorul Vertical. Dezbaterile au reliefat inclusiv potențialul României în exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră.
“Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există nici un interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi, atât senatorii americani, cât și experții audiați subliniind rolul României de aliat-cheie al SUA în regiune. S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare” a declarat a ambasadorul României in SUA, Andrei Muraru, despre audierea la care a asistat.
La audieri au luat cuvântul experții americani Matthew Boyse, Senior Fellow, Centrul pentru Europa și Eurasia, Hudson Institute, dr. S. Frederick Starr, președinte fondator al Institutul pentru Asia Centrală și Caucaz, American Foreign Policy Council (AFPC) și Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică, Center for European Policy Analysis (CEPA).
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reprezentat România la reuniunea COMPET, configurație a Consiliului Uniunii Europene care reunește miniștri responsabili de domenii precum comerț, industrie sau cercetare, desfășurată în perioada 29–30 septembrie la Bruxelles.
În cadrul întâlnirilor, oficialul român a atras atenția asupra presiunilor cu care se confruntă industriile din statele aflate la granița Uniunii Europene, inclusiv România, din cauza importurilor provenite din țări non-UE care nu respectă aceleași standarde de mediu.
„Cred cu tărie că Uniunea Europeană trebuie să introducă măsuri specifice pentru țările de graniță, astfel încât competiția să rămână una loială. Și sunt convins că se va întâmpla”, a declarat Radu Miruță.
Ministrul a subliniat că industrii grele precum cea a cimentului sunt afectate direct de creșterea importurilor din ultimii ani.
„În România, în Polonia, probabil și în Spania, precum și în alte state aflate la granița Uniunii Europene, importurile au crescut de șase ori în ultimii opt ani. Acest lucru s-a întâmplat pentru că fabricile din interiorul UE trebuie să plătească certificate de carbon, energie electrică scumpă după eliminarea cărbunelui, în timp ce tranziția la energie verde nu a fost sincronizată corespunzător. În aceste condiții, costul importului a devenit mai mic decât cel al producției interne”, a explicat oficialul român.
Radu Miruță a mai explicat că și transportul produselor grele aduce costuri suplimentare pentru companiile europene, ceea ce accentuează dezechilibrele de competitivitate.
„Dacă vrem să rămânem într-o competiție corectă, trebuie să înțelegem situația și să acceptăm introducerea unor mecanisme de protecție. Este necesar să oferim garanții pentru ca aceste industrii să poată concura în mod loial”, a precizat ministrul.
Declarațiile de la Bruxelles vin în continuarea demersurilor pe care Miruță le-a inițiat săptămâna trecută, când a discutat cu Denis Redonnet, adjunctul directorului general al Direcției Generale pentru Comerț (DG Trade) din cadrul Comisiei Europene, pentru a cere limitarea importurilor de ciment din state non-UE pentru a proteja producătorii români de concurența neloială. „Am cerut date, am analizat, m-am convins că au dreptate”, a scris Miruță pe Facebook, referindu-se la sesizările venite din partea industriei.
Nicușor Dan: Suntem “foarte pregătiți din perspectivă geografică” pentru reconstrucția Ucrainei. Mai avem de lucru la “radiografia” companiilor care pot participa
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că țara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucția Ucrainei, dar că “mai sunt multe de făcut” și este necesară “o radiografie a companiilor” care pot fi incluse.
Prezent în Conferința “Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan, președintele a fost întrebat cât de pregătită este România să devină un actor important în reconstrucția Ucrainei, relatează Agerpres.
“Suntem foarte pregătiți din perspectivă geografică“, a răspuns imediat președintele, în timp ce din sală s-au auzit râsete.
El a adăugat că țara noastră are niște atuuri, precum Portul Constanța, Dunărea și acela că “în toată perioada de război s-au creat niște căi logistice între România și Ucraina”, atât pe domeniul umanitar cât și militar.
“Dincolo de asta, cred că mai avem de lucru aici, intern, să avem o radiografie a companiilor care cu adevărat pot să participe (la reconstrucție – n.r.). Bineînțeles, există o miză administrativă, există o miză socială, o miză de securitate post-conflict, dar miza cea mai importantă este cea economică și aici mai avem de lucru“, a spus Nicușor Dan.
Citiți și Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție. Subiectul a fost abordat și cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când România a fost reprezentată la Kiev de ministrul apărării naționale și de șeful Cancelariei premierului.
