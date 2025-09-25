NATO
Ministrul apărării, după ședința CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României. Doborârea, o măsură de ultimă instanță
Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit joi, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza și completa cadrul legal privind protecția spațiului aerian național, într-un context regional marcat de tensiuni și amenințări persistente, principalul subiect al discuțiilor fiind stabilirea unor proceduri clare pentru intervenția împotriva dronelor și aeronavelor neautorizate.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a explicat după ședința CSAT că „folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României”.
El a precizat că în cazul aeronavelor militare „decizia și toată procedura este coordonată și derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO”, în timp ce pentru aeronavele civile „decizia de doborâre este la ministru, ca și până acum”.
Oficialul a arătat că discuțiile s-au concentrat pe două proiecte subsecvente Legii 73/2025, privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate.
„Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Toate instituțiile din apărare au o listă de obiective care trebuie protejate, se actualizează în funcție de realități, poate cuprinde obiective temporare, de exemplu atunci când se întâmplă un eveniment important, unde ai, de exemplu, președinți de stat sau premieri într-un spațiu public”, a spus Moșteanu.
El a subliniat și pașii procedurali prevăzuți de legislație.
„Vorbim de trei pași: unul de identificare, al doilea, general, de bruiere, al treilea de intervenție și nu o să intru în mai multe detalii, detaliile fiind clasificate”, a precizat ministrul.
În plus, ministrul a reamintit că pentru aeronavele civile decizia are și „o componentă politică”, evocând lecțiile dure învățate după 11 septembrie 2001.
„De atunci a rămas ca decizia, și suntem practic pe cadru vechi, în care decizia în cazul aeronavei civile cu pilot […] este la ministru, pentru că este o decizie cu o componentă politică atunci când vorbim de civil”, a explicat Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
Trump consideră că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian
Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, relatează The Guardian.
Trump a participat la o întâlnire bilaterală cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
Întrebat de reporteri dacă țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești în cazul în care acestea le încalcă spațiul aerian, președintele a spus: „da, așa cred”.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, o dronă rusească a fost detectată pe 13 septembrie în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Marți, NATO a emis o declarație în urma unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, transmițând Rusiei că aliații vor utiliza toate instrumentele militare și non-militare pentru a se apăra și a descuraja toate amenințările.
În ce-l privește pe liderul SUA, el a adăugat că sprijinul pentru aliații NATO în această situație ar depinde de circumstanțe, dar și-a exprimat aprecierea pentru puterea de achiziție a Alianței în ceea ce privește armele trimise Ucrainei.
„NATO a făcut un pas înainte, știți, când au trecut de la 2% la 5%. A fost o mare unitate. Sunt multe arme pe care le cumpără, și le cumpără de la noi. Le cumpără de la SUA”, a spus Trump.
La rândul său, Zelenski a declarat că susține afirmațiile lui Donald Trump, făcute în discursul său la Adunarea Generală, în care a spus că SUA ar fi dispuse, iar Europa ar trebui să înceteze să mai cumpere gaz și petrol rusesc atât timp cât Vladimir Putin refuză să pună capăt războiului din Ucraina.
„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a spus Trump în timpul discursului său.
Liderul ucrainean a afirmat că ar fi nevoie de „mai multă presiune și mai multe sancțiuni” pentru a descuraja Kremlinul.
Trump a adăugat că „speră” să poată discuta despre garanțiile de securitate pe care SUA le pot oferi Ucrainei, dar a evitat să ofere detalii. „Este puțin cam devreme pentru a răspunde la această întrebare”, a spus el.
Întrebat despre decizia premierului ungar Viktor Orbán de a continua să cumpere produse energetice din Rusia, Trump s-a arătat încrezător că are puterea de a-și convinge aliatul apropiat.
„Este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea opri, și cred că asta voi face”, a conchis președintele american.
Recent, Donald Trump a declarat că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi. Între timp, Comisia Europeană a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7
NATO: Norvegia denunță trei încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia în acest an și cere explicații Moscovei
Norvegia a confirmat marți, 23 septembrie, că avioane militare rusești au pătruns de trei ori în spațiul său aerian în 2025, după o perioadă de zece ani fără incidente similare. Autoritățile de la Oslo au informat parlamentul și aliații din NATO și au cerut explicații oficiale Rusiei, potrivit unui comunicat.
„Rusia a încălcat spațiul aerian norvegian de trei ori anul acesta. Incidentele din Norvegia sunt mai puțin grave ca locație și durată decât cele din Estonia, Polonia și România. Totuși, rămân incidente serioase”, a declarat premierul Jonas Gahr Støre.
Cele trei incidente au avut loc la 25 aprilie, 24 iulie și 18 august, implicând avioane rusești de tip SU-24, L-410 Turbolet și SU-33. Acestea au pătruns între unu și patru minute în spațiul aerian norvegian, două dintre cazuri fiind înregistrate la nord-est de Vardø, iar unul deasupra unei zone nelocuite din Finnmark, la frontiera estică.
„Indiferent dacă aceste încălcări au fost intenționate sau rezultatul unor erori de navigație, ele nu sunt acceptabile și am transmis acest lucru autorităților ruse. Chiar și dacă au fost erori, Rusia operează cu o marjă de eroare prea mică și are responsabilitatea să acționeze astfel încât să prevină neînțelegerile și greșelile. Dacă Rusia a încălcat în mod intenționat spațiul aerian al mai multor țări, atunci situația este într-adevăr una foarte gravă”, a subliniat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide.
Tot marți, aliații NATO au emis o declarație comună prin care au condamnat încălcările spațiului aerian din Estonia, Polonia și România, menționând că și alte state, inclusiv Norvegia, Finlanda, Letonia și Lituania, s-au confruntat cu incidente similare.
Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit în această dimineață la solicitarea Estoniei, în baza Articolului 4 al Tratatului de la Washington, după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei pe 19 septembrie. Alianța consideră incidentul parte a unui tipar mai larg de „comportament din ce în ce mai iresponsabil” al Rusiei.
Este pentru a doua oară în două săptămâni când Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit în baza Articolului 4. La 10 septembrie, Consiliul a desfășurat consultări ca răspuns la încălcarea pe scară largă a spațiului aerian polonez de către drone rusești.
Alianța a avertizat Rusia că „poartă întreaga responsabilitate” pentru acțiuni de escaladare care pun vieți în pericol și a subliniat că reacția sa va rămâne fermă: „Aliații vor utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile. Vom continua să răspundem în modul, la momentul și în domeniul care rămân la alegerea noastră. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit”, se precizează în declarația comună.
Ministrul Apărării suedez: Europa trebuie să adopte o mentalitate de „pregătire pentru război”. Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere
Europa are nevoie de o schimbare radicală de abordare în fața amenințării ruse, trecând de la „mentalitatea de pace” la „pregătirea pentru război”, a declarat marți ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, la Berlin, înaintea unei întâlniri cu omologul german Boris Pistorius.
„Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de pace la una de pregătire pentru război”, a spus Jonson în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Konrad Adenauer, avertizând că Rusia se reînarmează masiv și dezvoltă o armată „mai letală”, cu progrese semnificative în domeniul armelor cu rază lungă și al războiului electronic.
Thank you Konrad-Adenauer-Stiftung for the opportunity to speak in Berlin. Germany and Sweden share a responsibility to strengthen NATO and European security. Together we can deter aggression and protect our neighbourhood from Russia’s destabilising actions. (1/5) pic.twitter.com/oUKqz05PCX
— Pål Jonson (@PlJonson) September 23, 2025
Pe platforma X, oficialul suedez a detaliat riscurile: „Rusia continuă să-și extindă armata în ciuda pierderilor uriașe. Produce mai multe tancuri, rachete și drone ca niciodată și se adaptează rapid. De la provocări în Polonia și Marea Baltică până la atacuri cibernetice și sabotaje asupra conductelor, Europa este deja în linia de foc a Rusiei.”
Jonson a subliniat că NATO trebuie să evite fragmentarea în privința investițiilor de apărare: „Nu vreau să văd fragmentare pe investițiile de apărare.” El a pledat pentru o cooperare mai strânsă cu Germania, atât în materie de standardizare, cât și prin contracte pe termen lung.
„Greutatea geopolitică a Germaniei o face centrală în apărarea Europei. Suedia și-a dublat bugetul apărării în patru ani. Germania investește și ea la o scară istorică. Prin cooperare pentru achiziții și producție putem reduce costurile și livra mai repede forțelor noastre”, a transmis Jonson pe X.
Suedia, care a aderat anul trecut la NATO ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, consideră că rezistența Kievului este esențială pentru securitatea întregului continent.
„Ucraina este sabia Europei. Ținând linia frontului împotriva Rusiei, ne protejează pe toți. De aceea, Suedia alocă aproximativ 8 miliarde de euro în sprijin, pe doi ani. Sprijinul nostru continuu va ajuta Ucraina să prevaleze și să întărească securitatea în întreaga Europă”, a precizat ministrul suedez.
În viziunea lui Jonson, direcția este clară: „Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în NATO, să își construiască forța industrială și să mențină sprijinul pentru Ucraina. Împreună cu Germania ca partener vital, Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere acum.”
