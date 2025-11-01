ROMÂNIA
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită în Egipt. Va fi semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită oficială în Egipt în perioada 1-2 noiembrie.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, va avea loc semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Egiptului, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.
„Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și deschide noi oportunități de colaborare în instruire, educație militară, cercetare și logistică de apărare”, subliniază MApN.
Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.
Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Egipt în domeniul apărării.
Viziunea comună româno-germană asupra priorităților de la nivelul UE, reconfirmată la București și axată pe avansarea extinderii, sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și bugetul post-2027
Ministrul federal de stat pentru Europa al Germaniei, Gunther Krichbaum, a fost primit vineri, la București, de către ministrul afacerilor externe, respectiv secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia în România. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale româno-germane, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și coordonarea pozițiilor celor două state privind principalele dosare europene, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, reforma instituțională a UE și viitorul buget multianual european 2028–2034, informează un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul convorbirilor, ambele părți au apreciat nivelul excelent al relațiilor bilaterale și au reiterat angajamentul cu privire la aprofundarea cooperării în multiple domenii de interes reciproc, atât în plan bilateral, cât şi în cadrul Uniunii Europene.
Cu referire la relațiile bilaterale, oficialii celor două țări au reconfirmat legăturile puternice existente atât sub aspectul integrării comunității românești în Germania, a minorității germane în România și a etnicilor germani originari din România stabiliți în Germania, cât și a unei cooperări economice robuste și diverse, Germania consolidându-și, în ultimii ani, poziția de principal partener comercial și investițional al României. În această bază solidă, discuțiile au ocazionat reiterarea, de ambele părți, a interesului privind dezvoltarea cooperării atât în domenii strategice precum securitatea și apărarea, afacerile interne, sectorul energetic, cât și în alte domenii sectoriale, de interes prioritar, precum educația, afacerile sociale sau turismul.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat nivelul intens al dialogului politic bazat pe viziuni comune, încredere, respect și pragmatism. A arătat, de asemenea, că punctele de convergență dintre cele două state oferă o bază solidă pentru îndeplinirea obiectivelor comune majore, în beneficiul cetățenilor. S-a evidențiat, de ambele părți că, atât relația tradițională, cât și ansamblul provocărilor actuale și viitoare în plan economic și geopolitic evidențiază oportunități deosebite pentru consolidarea pe mai departe a legăturilor româno-germane.
În ceea ce privește cooperarea în cadrul Uniunii Europene, discuțiile au evidențiat viziunile comune ale României și Germaniei pe o serie de dosare prioritare de pe agenda europeană, precum avansarea politicii de extindere, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, importanța strategică a Mării Negre și reforma instituțională a UE, oferind totodată contextul unui schimb de păreri deschis privind viitorul cadru financiar multianual al UE 2028-2034, aflat în etapă de negociere a documentelor programatice.
Secretarul de stat, Clara Staicu a subliniat importanța ca viitorul buget european de investiții să fie unul solid, ambițios, strategic, orientat spre viitor, capabil să răspundă cerințelor de securitate, dar și importanța unei agende economice europene îndreptată spre prosperitate și competitivitate. Demnitarul român a arătat că România este profund implicată, de o manieră constructivă, responsabilă și pragmatică, în procesul de negociere, urmărind îndeaproape ca soluțiile care vor fi agreate să servească intereselor securitare și de dezvoltare ale țării noastre, inclusiv sub aspectul poziției României ca stat aflat la granița de est a Uniunii, în imediata vecinătate a conflictului activ din Ucraina.
De asemenea, secretarul de stat român a evidențiat interesul țării noastre pentru reflectarea importanței politicii agricole comune și politicii de coeziune în viitorul cadru financiar multianual ca principale instrumente de investiție ale Uniunii, cu rol atât în reducerea decalajelor de dezvoltare la nivelul regiunilor, cât şi în consolidarea competitivității economice a UE.
Premierul Bolojan și ministrul german pentru Europa, Gunther Krichbaum, au discutat despre “sprijinul Germaniei în apărarea militară pe flancul estic”
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, aflat în vizită în România, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cei doi oficiali au discutat despre relațiile excelente dintre România și Germania, atât în plan bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice.
”Germania este principalul partener comercial al României. Mulțumesc oamenilor de afaceri germani pentru că investesc în țara noastră, creează locuri de muncă și contribuie la susținerea exporturilor românești și a economiei naționale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
Șeful Executivului a menționat că această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate și apărare, având în vedere oportunitățile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).
Până la finalul lunii noiembrie vom definitiva lista proiectelor naționale care vor fi finanțate prin acest program de împrumuturi pentru că beneficiul României va consta în dotarea armatei, dezvoltarea industrie naționale de apărare și transferul de tehnologii în economia românească, a afirmat șeful Executivului.
De asemenea, prim-ministrul a subliniat că în paralel cu dezvoltarea colaborării privind tehnica militară, România este interesată de consolidarea angajamentului european privind securitatea și apărarea.
În acest context, Gunther Krichbaum a afirmat că Germania va susține în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România și colaborarea bilaterală în domeniul capabilităților militare.
Un alt subiect aflat pe agenda discuțiilor s-a referit la susținerea Republicii Moldova. Prim-Ministrul Ilie Bolojan a subliniat că România va continua să susțină cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea negocierilor de aderare cât mai curând posibil.
La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea.
Cyber Diplomacy Training (IESPM): ICI București contribuie la promovarea leadershipului feminin și la cooperarea regională în domeniul securității cibernetice
ICI București a participat la sesiunea online „Cyber Diplomacy Training: bune practici și perspective internaționale”, organizată de Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM), în cadrul Programului de Mentorat #WomeninCyber Moldova – Ediția a II-a.
Evenimentul a avut drept obiectiv consolidarea competențelor profesionale și de leadership ale femeilor active în domeniul securității cibernetice, prin promovarea schimbului de cunoștințe și bune practici la nivel european și internațional.
În cadrul sesiunii, reprezentanții ICI București au oferit o perspectivă amplă asupra convergenței dintre diplomație, securitate și tehnologie, subliniind totodată rolul cooperării internaționale și al formării continue în consolidarea rezilienței cibernetice a statelor.
ICI București contribuie la promovarea leadership-ului feminin și la cooperarea regională în domeniul securității cibernetice. Astfel de parteneriate contribuie semnificativ la dezvoltarea unui ecosistem digital sigur, inovator și incluziv, bazat pe valori comune și schimb de expertiză.
