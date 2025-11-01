Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită în Egipt. Va fi semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară

Ministrul federal de stat pentru Europa al Germaniei, Gunther Krichbaum, a fost primit vineri, la București, de către ministrul afacerilor externe, respectiv secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia în România. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale româno-germane, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și coordonarea pozițiilor celor două state privind principalele dosare europene, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, reforma instituțională a UE și viitorul buget multianual european 2028–2034, informează un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

În cadrul convorbirilor, ambele părți au apreciat nivelul excelent al relațiilor bilaterale și au reiterat angajamentul cu privire la aprofundarea cooperării în multiple domenii de interes reciproc, atât în plan bilateral, cât şi în cadrul Uniunii Europene.

Cu referire la relațiile bilaterale, oficialii celor două țări au reconfirmat legăturile puternice existente atât sub aspectul integrării comunității românești în Germania, a minorității germane în România și a etnicilor germani originari din România stabiliți în Germania, cât și a unei cooperări economice robuste și diverse, Germania consolidându-și, în ultimii ani, poziția de principal partener comercial și investițional al României. În această bază solidă, discuțiile au ocazionat reiterarea, de ambele părți, a interesului privind dezvoltarea cooperării atât în domenii strategice precum securitatea și apărarea, afacerile interne, sectorul energetic, cât și în alte domenii sectoriale, de interes prioritar, precum educația, afacerile sociale sau turismul.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat nivelul intens al dialogului politic bazat pe viziuni comune, încredere, respect și pragmatism. A arătat, de asemenea, că punctele de convergență dintre cele două state oferă o bază solidă pentru îndeplinirea obiectivelor comune majore, în beneficiul cetățenilor. S-a evidențiat, de ambele părți că, atât relația tradițională, cât și ansamblul provocărilor actuale și viitoare în plan economic și geopolitic evidențiază oportunități deosebite pentru consolidarea pe mai departe a legăturilor româno-germane.

În ceea ce privește cooperarea în cadrul Uniunii Europene, discuțiile au evidențiat viziunile comune ale României și Germaniei pe o serie de dosare prioritare de pe agenda europeană, precum avansarea politicii de extindere, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, importanța strategică a Mării Negre și reforma instituțională a UE, oferind totodată contextul unui schimb de păreri deschis privind viitorul cadru financiar multianual al UE 2028-2034, aflat în etapă de negociere a documentelor programatice.

Secretarul de stat, Clara Staicu a subliniat importanța ca viitorul buget european de investiții să fie unul solid, ambițios, strategic, orientat spre viitor, capabil să răspundă cerințelor de securitate, dar și importanța unei agende economice europene îndreptată spre prosperitate și competitivitate. Demnitarul român a arătat că România este profund implicată, de o manieră constructivă, responsabilă și pragmatică, în procesul de negociere, urmărind îndeaproape ca soluțiile care vor fi agreate să servească intereselor securitare și de dezvoltare ale țării noastre, inclusiv sub aspectul poziției României ca stat aflat la granița de est a Uniunii, în imediata vecinătate a conflictului activ din Ucraina.

De asemenea, secretarul de stat român a evidențiat interesul țării noastre pentru reflectarea importanței politicii agricole comune și politicii de coeziune în viitorul cadru financiar multianual ca principale instrumente de investiție ale Uniunii, cu rol atât în reducerea decalajelor de dezvoltare la nivelul regiunilor, cât şi în consolidarea competitivității economice a UE.