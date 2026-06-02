Ministrul apărării, la Comandamentul Suprem al Forțelor NATO după incidentul cu drona rusească: Avem nevoie de sprijin din partea aliaților până la livrarea capabilităților

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a solicitat aliaților NATO sprijin suplimentar pentru consolidarea capacităților de apărare și monitorizare pe Flancul Estic, în contextul amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Mesajul a fost transmis marți, la Conferința NATO de generare a capabilităților desfășurată la Mons, în Belgia, unde oficialul român a prezentat și detalii despre incidentul de la Galați, în care o dronă de proveniență rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe.

O delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat marți, la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), de la Mons, Belgia, la Conferința NATO de generare a capabilităților, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În cadrul unei sesiuni speciale dedicate provocărilor de securitate de pe Flancul Estic al Alianței, ministrul apărării naționale a prezentat detalii referitoare la incidentul produs în municipiul Galați, vineri, 29 mai, când o dronă de proveniență rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Cu acest prilej, ministrul Radu Miruță a evidențiat necesitatea consolidării măsurilor de descurajare și apărare pe Flancul Estic și a solicitat contribuții suplimentare din partea statelor membre pentru întărirea capacităților aliate de monitorizare, avertizare timpurie și apărare împotriva amenințărilor emergente.

Ministrul apărării naționale a reafirmat angajamentul ferm al României pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO și pentru menținerea unei abordări unitare și coordonate în fața provocărilor de securitate generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Totodată, Radu Miruță a evidențiat creșterea efortului național de apărare la 3,5% din PIB și măsurile aflate în derulare pentru dezvoltarea capabilităților militare, modernizarea înzestrării și creșterea nivelului de pregătire a forțelor. În acest context, România urmărește valorificarea oportunităților de cooperare și finanțare disponibile la nivel aliat și european, inclusiv prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), pentru accelerarea programelor de înzestrare, dezvoltarea industriei naționale de apărare și consolidarea contribuției la securitatea colectivă aliată.

„România investește în propria apărare, însă timpul nu este în favoarea nimănui și până la livrarea capabilităților avem nevoie de sprijin din partea aliaților”, a spus ministrul Miruță.

În marja participării la conferință, ministrul apărării naționale a avut o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții militari naționali acreditați la SHAPE, în cadrul cărora au fost analizate principalele evoluții ale mediului de securitate din regiunea Mării Negre, contribuția României la structurile de comandă ale NATO și perspectivele consolidării prezenței aliate pe Flancul Estic.

De asemenea, ministrul a vizitat Reprezentanța Statului Major al Apărării la SHAPE, unde a purtat discuții cu militarii români care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de comandă ale Alianței. Cu această ocazie, a apreciat profesionalismul și dedicarea personalului militar român și a evidențiat contribuția importantă a acestuia la îndeplinirea misiunilor NATO și la promovarea intereselor de securitate ale României în cadrul Alianței.

Conferința NATO de generare a capabilităților are ca obiective prezentarea stadiului asigurării capabilităților potrivit cerințelor Modelului de Forțe al NATO (NATO Force Model), precum și creșterea contribuțiilor aliaților la operațiile, misiunile și activitățile desfășurate sub egida Alianței.