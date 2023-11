Ministrul apărării, la Londra: Angel Tîlvăr și omologul britanic au discutat despre cooperarea pentru întărirea apărării și descurajării pe flancul estic al NATO

Noul ministru britanic de externe, David Cameron, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în prima sa deplasare în străinătate în noua sa funcție, și s-a angajat să continue să ofere sprijin militar pentru efortul de război al Ucrainei “oricât de mult timp va fi nevoie”.

Cameron, un fost prim-ministru care a revenit la guvern printr-o numire surpriză luni, în cadrul unei remanieri a cabinetului, a declarat că a dorit ca această deplasare la Kiev să fie prima sa vizită diplomatică, relatează Associated Press.

“Admir puterea și determinarea poporului ucrainean”, i-a spus el lui Zelenski, potrivit unei înregistrări video postate de președintele ucrainean.

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.

We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.

I am grateful to the UK for its support!

🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zElLHsSaQT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2023