Ministrul Apărării Naționale: Analizăm posibilitatea achiziţiei, în perioada imediat următoare, a unei noi escadrile de avioane

Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat sămbătă seară pe președintele ales al SUA, Joe Biden, pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Statele Unite în urma unei curse istorice extrem de strânse pentru Casa Albă cu liderul în exercițiu Donald Trump.

“Felicitări președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerăbdare să consolidăm în continuare solidul și dinamicul nostru Parteneriat Strategic în toate dimensiunile sale. România va continua să lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea și reziliența comunității noastre transatlantice“, a scris Iohannis, pe Twitter.

Congratulations to President-elect @JoeBiden on his victory. I look forward to further consolidating our solid&dynamic #StrategicPartnership in all its dimensions. Romania will continue to work to strengthen the security, prosperity & resilience of our transatlantic community🇷🇴🇺🇸

