Ministrul apărării, prima întâlnire cu noul ambasador al SUA: Prezența militară și investițiile americane în România întăresc securitatea națională

Robert Lupițu
Ministrul apărării naționale Radu Miruță l-a primit vineri, la sediul Ministerul Apărării Naționale, pe noul ambasador al Statele Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, discuțiile fiind axate pe cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și consolidarea flancului estic al NATO.

Potrivit unui comunicat al Ministerului, în debutul întrevederii ministrul apărării l-a felicitat pe diplomatul american pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în îndeplinirea responsabilităților, subliniind importanța relației dintre România și Statele Unite.

Agenda discuțiilor a vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, precum și consolidarea Flancului Estic al NATO. Cei doi oficiali au abordat situația din regiunea Marea Neagră, tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, precum și sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

În cadrul discuțiilor, ministrul Miruță a subliniat că România rămâne un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și al consolidării relației transatlantice. Oficialul român a evidențiat totodată că, în pofida unui context fiscal dificil, România își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO privind creșterea graduală a alocărilor bugetare pentru apărare.

De asemenea, el a arătat că prezența militară americană în România, alături de investițiile Statelor Unite în domenii strategice și tehnologice, contribuie la consolidarea securității naționale și la întărirea poziției țării în cadrul NATO și al comunității euro-atlantice.

Pe parcursul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire și desfășurarea de exerciții militare comune, menite să contribuie la creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două state.

La finalul întrevederii, ministrul Miruță și ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și pentru continuarea cooperării strânse în domeniul securității și apărării, în beneficiul stabilității și securității în regiune.

Întâlnirea a făcut parte din seria de discuții ale noului ambasador american la București cu oficialii români, după întrevederile cu președintele Nicușor Dan, cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, cu premierul Ilie Bolojan, cu ministrul de externe Oana Țoiu și cu ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu.

O tehnologie dezvoltată în România ajută Armata SUA să intercepteze drone în Orientul Mijlociu
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: Ucraina poate contribui la stabilizare și să ofere expertiză în combaterea dronelor iraniene
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

