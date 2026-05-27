Ministrul apărării Radu Miruță: Combaterea dezinformării necesită cooperare între stat, societate civilă și platformele digitale la nivel european

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Ministerul Apărării Naționale

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat miercuri la Summitul European pentru Consolidarea Rezilienței la Dezinformare, organizat în cadrul inițiativei „România Imună”, sub Înaltul Patronaj al președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

În cadrul evenimentului a fost prezentată o analiză privind fenomenul dezinformării pe platformele de social media din România, care evidențiază amploarea și viteza de propagare a conținutului manipulator în mediul online. Potrivit raportului, România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de utilizare TikTok din Europa, iar în spațiul digital sunt promovate constant mai multe narative de manipulare și dezinformare, inclusiv cele care urmăresc subminarea încrederii în instituțiile statului și în apartenența României la spațiul european și euro-atlantic.

În intervențiile sale, ministrul apărării naționale a subliniat că răspunsul la fenomenul dezinformării nu poate aparține exclusiv instituțiilor statului, fiind necesară o colaborare constantă între autorități, societate civilă, platformele digitale și partenerii europeni.

„Internetul nu are granițe, iar dezinformarea nu începe și nu se termină pe teritoriul unui singur stat. O campanie de manipulare pornită la sute de kilometri distanță poate ajunge în câteva secunde la cetățenii români. De aceea, răspunsul trebuie să fie coordonat și adaptat realităților tehnologice actuale”, a afirmat ministrul Radu Miruță, potrivit unui comunicat al ministerului.

Totodată, ministrul apărării naționale a evidențiat importanța identificării unor soluții care să protejeze libertatea de exprimare și să limiteze propagarea conținutului manipulator și a rețelelor automatizate de distribuire a dezinformării.

În acest context, ministrul a făcut referire și la inițiativa legislativă depusă în Parlament privind obligațiile platformelor digitale de a marca conținutul potențial manipulator sau dezinformator și de a elimina conținutul deja definit ca ilegal prin legislația europeană privind serviciile digitale (DSA), subliniind că dezbaterea publică pe acest subiect este necesară.

La Summit au participat reprezentanți ai principalelor instituții naționale cu atribuții în domeniile securității, apărării, ordinii publice, comunicațiilor și securității cibernetice, precum și experți din mediul academic și organizații specializate în consolidarea rezilienței democratice.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ilie Bolojan, despre unirea României cu Republica Moldova: “Dacă ar depinde de votul meu, da!”
Ilie Bolojan, despre unirea României cu Republica Moldova: “Dacă ar depinde de votul meu, da!”
Articolul următor
Primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică se construiește în România, de către o companie americană, anunță președintele Senatului
Primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică se construiește în România, de către o companie americană, anunță președintele Senatului
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare