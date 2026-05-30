Ministrul Apărării, răspuns dur la acuzațiile că drona căzută la Galați nu ar fi rusească: Veniți să-i căutați numărul de serie. Ambasada Rusiei la București acuză o ”provocare a Kievului”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, informează că originea dronei care a lovit un bloc din Galați poate fi verificată la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, în contextul în care există „narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineață nu ar fi rusească.” Asemenea acuzații au fost lansate și de Ambasada Rusiei la București într-un comunicat oficial.

„Am auzit, astăzi, diverse narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineață nu ar fi rusească. Vă invităm pe cei care, din Rusia, consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine să vină la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde să-și caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia. Înțeleg ceața asta indusă în jurul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricație rusească”, a spus Radu Miruță, în cadrul unei conferințe de presă la sediul MApN, potrivit Agerpres.

„Diplomații români au refuzat să furnizeze informațiile standard în astfel de cazuri privind coordonatele punctului de intrare a dronului în spațiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea și viteza de zbor, precum și durata prezenței sale în spațiul aerian al României. Nu au fost explicate în mod convingător motivele pentru care Forțele Aeriene Române, care doboară cu succes ținte aflate la mare distanță de granițele țării, nu au întreprins nimic, conform tradiției deja stabilite, pentru a distruge drona pe propriul teritoriu. Nu au urmat explicații cu privire la modul în care experții români au stabilit originea dronei. Toate acestea indică faptul că, în realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă cu toate forțele să atragă NATO într-un război cu Rusia”, a transmis Ambasada Rusiei la București într-o comunicare oficială după ce ambasadorul rus la București a fost convocat ieri la Ministerul Afacerilor Externe al României.

