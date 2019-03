Ministrul Apărării: România a demarat procedura de achiziție a încă 36 de avioane F16

Comisarul european pentru Justiție Vera Jourova a făcut apel vineri la toată lumea implicată în procesul de selecție a procurorului-șef european ”să joace corect și să nu încerce să discrediteze sau să submineze pe oricare dintre candidați”, anunță Agerpres.

În cadrul unei conferințe de presă comună cu ministrul român al Justiției, Tudorel Toader, desfășurată după Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), Jourova a precizat că ” recrutarea procurorului şef european a atras o atenţie publică semnificativă, nu în ultimul rând pentru că Consiliul şi Parlamentul au avut vederi diferite asupra candidatului preferat pentru această poziţie”.

”Numirea procurorului-şef european este un pas cheie în înfiinţarea Biroului Procurorului Public European (EPPO). Le-am reamintit miniştrilor azi că este foarte important ca procurorul-şef să fie numit cât de curând posibil”, până la suspendarea activităţii PE în aprilie, a adăugat ea.

”Rolul Comisiei este de a se asigura că procesul de selecţie este corect şi ministrul (n.r. Tudorel Toader) a spus cu claritate, procesul este acum în curs. De aceea aş vrea să fac apel la toată lumea să joace corect şi să nu încerce să discrediteze sau să submineze pe oricare dintre candidaţi”, a subliniat comisarul european pentru justiţie.

”Un proces de selecţie care include o comisie independentă, Parlamentul şi Consiliul garantează o evaluare neutră a tuturor candidaţilor şi toată lumea trebuie să respecte acest lucru”, a mai precizat Jourova.

Întrebată la care candidat s-a referit când a adus în discuție acțiuni de discriminare și discreditare, comisarul european a răspuns că la ”doamna Kovesi”.

întrebată din nou dacă a avut loc o campanie de discreditare în România împotriva Laurei Codruţa Kovesi, Vera Jourova a răspuns afirmativ.

”Comentariul a fost general, că nu aş vrea să văd discreditat niciunul dintre candidaţi, pentru că cred că ar trebui să le dăm dreptul la o competiţie corectă şi transparentă. Acum ştim trei nume concrete de persoane şi cred că este drept să spunem că nu merită un astfel de tratament”, a afirmat ea la modul general.

”Dar, bineînţeles am văzut campania. Înţeleg puţin limba română, am fost la Bucureşti, am citit ziarele, am fost întrebată de multe ori de jurnaliştii români ce cred despre campania împotriva doamnei Kovesi, aşa că nu voi spune acum că nu ştiu despre ce vorbim”, a mai afirmat Jourova.

Afirmațiile comisarului european pentru Justiție vin în contextul în care ministrul român al Justiției, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare către Financial Times în numele guvernului prin care încerca să o discrediteze pe Laura Codruța Kovesi, candidatul la funcția de procuror-șef al Parchetului European, susținut de Parlamentul European.

De altfel, președintele Legislativului de la Bruxelles a înaintat deja o scrisoare ministrului delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, reprezentant al Președinției României la Consiliul UE, prin care îl înștiința pe cel din urmă că ” Laura Codruța Kövesi este candidatul Parlamentului European pentru Parchetul European. Are toate calitățile necesare pentru a face o treabă minunată. Avem nevoie de mai multe femei exemplare ca ea în poziții de conducere”.

În scrisoare, Tajani aduce la cunoștință Președinției Române faptul că, la Conferința Președinților de joi, Parlamentul European a decis ca echipa de negocieri a PE cu Consiliul UE pentru poziția de procuror-șef al Parchetului European să fie formată din trei membri, asemenea echipei Consiliului UE, alcătuită din reprezentanții Finlandei, Croației și Portugaliei.

Cei trei membri ai echipei de negociere a Parlamentului European sunt: Claude Moraes (S&D, Marea Britanie), președintele comisiei LIBE, Ingeborg Grassle (PPE, Germania), președinta comisiei CONT, și Judith Sargentini (Verzi, Olanda), vicepreședinte al Comisiei LIBE.

În aceste tratative, echipa de negociere a Consiliului Uniunii Europene este alcătuită din reprezentanții Finlandei, Croației – președințiile care vor succeda pe cea a României – și Portugaliei – în locul Germaniei -, în condițiile în care doi dintre cei trei candidați la șefia EPPO sunt procurori din România și Germania.

Primul procuror-șef al Parchetului European, care își va începe activitatea din 2020, va fi numit de comun acord de către cele două instituții europene, Parlamentul European și Consiliu, reprezentând rezultatul unor negocieri.