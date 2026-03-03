Ministrul apărării: România și Regatul Unit sunt parteneri strategici uniți de obiective comune și de un angajament ferm pentru consolidarea securității euroatlantice



Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut luni, 2 martie, la sediul MApN, o întrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România, Giles Portman.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile s-au concentrat asupra stadiului cooperării bilaterale în domeniul apărării, evoluțiilor recente ale situației de securitate regională și intensificării dialogului strategic pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO, inclusiv la Marea Neagră.

De asemenea, a fost reafirmat angajamentul comun pentru sprijinirea Ucrainei și a Republicii Moldova, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul de agresiune al Federației Ruse.

Astfel, au fost analizate opțiunile practice de aprofundare a colaborării în vederea dezvoltării capacității de apărare a României, inclusiv în domeniul înzestrării și al consolidării industriei naționale de apărare. Totodată, a fost evidențiată importanța parteneriatului în regiunea Mării Negre, în context aliat, precum și necesitatea continuării dialogului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit în sprijinul securității europene.

Un aspect important al discuțiilor a vizat prezența Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii în România, în cadrul misiunilor de poliție aeriană desfășurate sub egida NATO. Această contribuție reprezintă o componentă strategică a angajamentului aliat pentru securizarea flancului estic, în special în contextul tensiunilor persistente din regiunea Mării Negre.

Oficialii au subliniat importanța Acordului dintre România și Regatul Unit privind cooperarea în domeniul apărării, care consolidează și extinde relațiile bilaterale, în vederea abordării comune a provocărilor strategice actuale, cu beneficii reciproce pentru cele două forțe armate.

„România și Regatul Unit sunt parteneri strategici uniți de obiective comune și de un angajament ferm pentru consolidarea securității euroatlantice. Apreciem în mod deosebit contribuția constantă a Marii Britanii la securitatea regiunii Mării Negre și suntem hotărâți să dezvoltăm în continuare cooperarea în domeniul apărării”, a evidențiat ministrul român al apărării.