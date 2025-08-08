Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut vineri, 8 august, o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan.

Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat evoluțiile recente de securitate din regiunea Mării Negre, cu accent pe impactul generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în cel de-al patrulea an de desfășurare.

În acest context, a fost evidențiată cooperarea eficientă dintre aliații NATO riverani Mării Negre – România, Bulgaria și Turcia – în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea), inițiativă care contribuie în mod direct la creșterea securității maritime regionale.

Cei doi oficiali au salutat nivelul ridicat al cooperării practice între categoriile de forțe armate ale celor două țări, concretizate prin numeroase exerciții multinaționale derulate în acest an, atât în România, cât și pe teritoriul Turciei.

Totodată, ministrul apărării naționale a subliniat importanța colaborării în domeniul tehnologiilor militare, apreciind experiența și capacitatea industriei de apărare din Turcia, precum și implicarea companiilor turcești de profil în programele de înzestrare demarate de România.

„România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra asigurării unei posturi de apărare şi descurajare robuste pe flancul estic aliat, iar dezvoltarea proiectelor în domeniul apărării contribuie la întărirea capacităților operaționale ale forțelor noastre armate și la implementarea acestei viziuni”, a declarat Ionuț Moșteanu.

În încheiere, cei doi oficiali au convenit asupra continuării dialogului politico-militar, susținut de intensificarea exercițiilor, consolidarea interoperabilității și cooperare bilaterală solidă, menită să răspundă riscurilor și amenințărilor curente.