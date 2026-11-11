Ministrul Apărării: Securitatea energetică este parte integrantă a securității naționale. România trebuie să aibă capacitatea de a-și apăra interesele strategice la Marea Neagră

Securitatea energetică este parte integrantă a securității naționale, a transmis ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, la Romanian International Energy Conference, unde a vorbit despre importanța strategică a Mării Negre pentru România și Europa și despre necesitatea de a proteja infrastructura energetică, resursele offshore, porturile și rutele de transport.

„Războiul din Ucraina ne-a arătat cât de vulnerabile pot deveni infrastructurile critice. Minele marine, dronele, amenințările cibernetice și riscurile la adresa infrastructurii submarine ne obligă să consolidăm cooperarea dintre instituțiile statului, aliați și operatorii din energie”, a scris Ștefan-Radu Oprea, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit ministrului, anunțurile făcute de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind finanțarea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, gestionat de România și Bulgaria, și sprijinul pentru operațiunile de căutare și salvare sunt pași importanți în această direcție.

„Am subliniat și importanța cooperării regionale, inclusiv prin inițiativa MCM Black Sea, pentru protejarea infrastructurii critice submarine și a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României”, a adăugat acesta.

Mai mult, ministrul a subliniat că România are nevoie de investiții, de schimb de informații, de exerciții comune și de capacitatea de a interveni rapid atunci când infrastructura este afectată.

„O Românie sigură înseamnă și o Românie cu energie sigură, infrastructură protejată și capacitatea de a-și apăra interesele strategice la Marea Neagră”, a conchis Ștefan-Radu Oprea.