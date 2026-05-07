Ministrul apărării și șeful Statului Major au discutat cu șeful Comitetului Militar NATO despre capabilitățile de combatere a dronelor care pătrund în spațiul aerian al României

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut joi, la sediul MApN, o întrevedere cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, în cadrul vizitei efectuate de oficialul aliat în România, informează MApN într-un comunicat.

În contextul actualelor provocări și amenințărilor majore la adresa Alianței, precum și în perspectiva obținerii unor rezultate concrete la Summitul NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), ministrul Miruță și amiralul Dragone au subliniat necesitatea continuării implementării măsurilor de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare. Totodată, oficialul român a evidențiat prioritățile pentru reuniunea NATO de nivel înalt de la Ankara și importanța strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilității și securității regiunii euroatlantice.

„România este pe deplin angajată în avansarea demersurilor dedicate asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre, în context Aliat, având în vedere necesitatea unei abordări coerente a tuturor măsurilor adoptate pe Flancul Estic al NATO, cu accent pe sprijinul privind capabilitățile de combatere a dronelor care pătrund în spațiul aerian național”, a subliniat ministrul român al apărării naționale.

De asemenea, a fost reiterată importanța implementării deciziilor majore adoptate la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, privind creșterea investițiilor în apărare la 5% din PIB, dintre care 3,5% pentru domeniul apărării și 1,5% pentru domenii conexe apărării, precum infrastructura și reziliența. În acest context, România alocă în jur de 38% din bugetul apărării pentru înzestrare, evidențiindu-se drept un contributor important atât la consolidarea posturii aliate, cât și la continuarea sprijinului pentru Ucraina.

În cadrul convorbirilor, oficialii au abordat și contribuția României la securitatea euro-atlantică, participarea militarilor români în misiuni și operații NATO, precum și sprijinul multidimensional acordat Ucrainei.

„România rămâne un aliat responsabil și activ, profund angajat în consolidarea securității colective. Prezența președintelui Comitetului Militar al NATO la București transmite un mesaj clar privind unitatea aliată, coeziunea și importanța strategică a Flancului Estic. În actualul context de securitate, cooperarea strânsă dintre aliați și capacitatea noastră de a ne adapta rapid reprezintă elemente esențiale pentru menținerea stabilității regionale”, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.