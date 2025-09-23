Ministrul Apărării suedez: Europa trebuie să adopte o mentalitate de „pregătire pentru război”. Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere

Europa are nevoie de o schimbare radicală de abordare în fața amenințării ruse, trecând de la „mentalitatea de pace” la „pregătirea pentru război”, a declarat marți ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, la Berlin, înaintea unei întâlniri cu omologul german Boris Pistorius.

„Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de pace la una de pregătire pentru război”, a spus Jonson în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Konrad Adenauer, avertizând că Rusia se reînarmează masiv și dezvoltă o armată „mai letală”, cu progrese semnificative în domeniul armelor cu rază lungă și al războiului electronic.

Thank you Konrad-Adenauer-Stiftung for the opportunity to speak in Berlin. Germany and Sweden share a responsibility to strengthen NATO and European security. Together we can deter aggression and protect our neighbourhood from Russia’s destabilising actions. (1/5) pic.twitter.com/oUKqz05PCX — Pål Jonson (@PlJonson) September 23, 2025

Pe platforma X, oficialul suedez a detaliat riscurile: „Rusia continuă să-și extindă armata în ciuda pierderilor uriașe. Produce mai multe tancuri, rachete și drone ca niciodată și se adaptează rapid. De la provocări în Polonia și Marea Baltică până la atacuri cibernetice și sabotaje asupra conductelor, Europa este deja în linia de foc a Rusiei.”

Jonson a subliniat că NATO trebuie să evite fragmentarea în privința investițiilor de apărare: „Nu vreau să văd fragmentare pe investițiile de apărare.” El a pledat pentru o cooperare mai strânsă cu Germania, atât în materie de standardizare, cât și prin contracte pe termen lung.

„Greutatea geopolitică a Germaniei o face centrală în apărarea Europei. Suedia și-a dublat bugetul apărării în patru ani. Germania investește și ea la o scară istorică. Prin cooperare pentru achiziții și producție putem reduce costurile și livra mai repede forțelor noastre”, a transmis Jonson pe X.

Suedia, care a aderat anul trecut la NATO ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, consideră că rezistența Kievului este esențială pentru securitatea întregului continent.

„Ucraina este sabia Europei. Ținând linia frontului împotriva Rusiei, ne protejează pe toți. De aceea, Suedia alocă aproximativ 8 miliarde de euro în sprijin, pe doi ani. Sprijinul nostru continuu va ajuta Ucraina să prevaleze și să întărească securitatea în întreaga Europă”, a precizat ministrul suedez.

În viziunea lui Jonson, direcția este clară: „Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în NATO, să își construiască forța industrială și să mențină sprijinul pentru Ucraina. Împreună cu Germania ca partener vital, Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere acum.”