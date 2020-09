Ministrul apărării, videoconferință cu șeful Comandamentului NATO de la Napoli: România vrea întărirea prezenței aliate pe teritoriul său pentru a contracara amenințările din zona Mării Negre

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm otrăvirea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi cu agent neurotoxic Noviciok, România alăturându-se astfel Germaniei, Uniunii Europene și NATO în dezaprobarea categorică a acestui act.

“Condamn cu fermitate otrăvirea otrăvirea liderului opoziției ruse Navalnîi cu agent neurotoxic Noviciok, așa cum a anunțat guvernul german astăzi. Acest act complet inacceptabil reclamă o investigație imparțială și amănunțită, iar cei responsabili trebuie aduși în fața justiției”, a scris Aurescu pe contul său de Twitter.

I fermly condemn the poisoning of the Russian opposition leader #Navalny with the nerve gas #Novichok , as officially reported 2day by the German Government. This totally unacceptable act requires thorough and impartial investigation, and those responsible should face justice.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a anunţat miercuri după amiază că analizele toxicologice de sânge efectuate în cadrul unui laborator militar german au relevat ”dovezi fără echivoc” că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu Noviciok.

Într-o declarație ulterioară, cancelarul german Angela Merkel a spus că opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost victima unei tentative de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok și a cerut explicații din partea Rusiei.

Ea a menţionat de asemenea că Berlinul, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, va contacta în această chestiune Organizaţia Internaţională pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), precum şi partenerii europeni şi aliaţii din cadrul NATO, cu care ”va discuta un răspuns comun adecvat”, dat fiind că este vorba despre un atac la adresa ”drepturilor şi valorilor fundamentale”.

Germaniei s-a alăturat și Franța, care prin vocea ministrului de externe Jean Yves Le Drian a condamnat în cei mai duri termeni atacul șocant cu agent neurotoxic împotriva lui Aleksei Navalnîi.

Într-o serie de reacții instituționale, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a calificat acest lucru drept “un act josnic și laș” și a cerut aducerea ca cei vinovați să fie deferiți justiției, fapt reiterat și de Înaltul Reprezentant al UE Josep Borrell.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a condamnat acest atac în cei mai duri termeni posibili și a cerut Rusiei să investigheze complet această situație și justiția să își spună cuvântul.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.

Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC

— Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020