Ministrul Apărării: Voi aduce pe masa discuțiilor de la Bruxelles situația din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaților

Ministrul Apărării, Șefa-Radu Oprea, a anunțat că va discuta la Bruxelles, cu miniștrii omologi, despre situația din Marea Neagră.

„Marți și miercuri voi fi la Bruxelles la întâlnirea cu miniștrii omologi. Voi aduce pe masa discuțiilor situația din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaților manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, a subliniat Ștefan-Radu Oprea într-un mesaj publicat pe Facebook.

Mesajul său vine în contextul în care trei nave au fost lovite aseară în apropierea gurilor Dunării.

Nu au fost înregistrate victime, incendiile au fost ținute sub control, iar Garda de Coastă, alte instituții românești au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie.

Potrivit ministrului Apărării, avioanele F-16 au decolat, executând misiunile încredințate, dar dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol și Ali Najafov.

„Dotare, pregătire, schimb de informații, cooperare sunt prioritățile MAPN, dar și diplomație pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a anunțat Ștefan-Radu Oprea prioritățile pe care le va urmări la reuniunea cu omologii din UE.

Incidentele cu drone în Marea Neagră s-au intensificat pe fondul amplificării atacurilor rusești asupra Ucrainei.

În acest context, ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a avut la începutul acestei săptămâni o întrevedere cu reprezentanții companiei Thales, în cadrul căreia au fost analizate stadiul programelor de înzestrare cu sisteme radar și posibilitățile de accelerare a livrării acestora.

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Reprezentanții companiei au confirmat posibilitatea devansării termenelor de livrare pentru primele două sisteme radar mobile Ground Master 200 MM/A: primul cu câteva săptămâni, iar cel de-al doilea cu câteva luni față de calendarul inițial.

Această accelerare va permite Forțelor Aeriene Române să beneficieze mai devreme de capabilități moderne pentru detectarea amenițărilor aeriene, de la drone care zboară la joasă altitudine până la aeronave și rachete la altitudini mari.

Aspectele legate de securitate și apărare, sprijinul UE pentru Ucraina se vor afla pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe care va avea loc în perioada 16-17 noiembrie.

Luni, 16 noiembrie, miniștrii de Externe din UE vor discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, punând accentul pe modalitățile de consolidare a Ucrainei pentru iarna următoare și pe modalitățile de abordare a campaniei hibride continue a Rusiei care vizează UE și statele sale membre. Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, se va alătura miniștrilor la începutul acestei discuții.

Ulterior, marți, 17 noiembrie, Consiliul Afaceri Externe la nivel de miniștrii ai Apărării vor discuta despre sprijinul UE pentru Ucraina, cu accent pe apărarea aeriană și pe integrarea Ucrainei în baza industrială și tehnologică de apărare europeană.

Ministrul ucrainean al Apărării, Yevhenii Khmara, a fost invitat să participe la începutul acestei sesiuni.