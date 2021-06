Ministrul Bogdan Aurescu a încurajat înalți oficiali ai Republicii Azerbaidjan să aprofundeze în continuare relațiile cu UE

Secreatul de stat american, Antony Blinken, și omologul său german, Heiko Maas, și-au asumat responsabilitatea de a duce mai departe memoria Holocaustului, în contextul în care dispar ultimii supraviețuitori ai ororilor secolului trecut.

În prima sa deplasare în Germania, oprire ce face parte dintr-un turneu în Europa de Vest, Blinken, fiul unor părinți americani cu origini evreiești, a anunțat împreună cu Maas, lansarea unei inițiative pentru a deschide o nouă era în cultura memoriei pentru combaterea creșterii alarmante a antisemitismului și a negării Holocaustului în întreaga lume, inversând astfel tendința care a căpătat avânt în timpul pandemiei de coronavirus, pe fondul ascensiunii populismului în Europa și în Statele Unite.

Seventy-six years after World War II, the U.S. and Germany are launching a high-level dialogue on Holocaust issues to discuss global action to combat anti-Semitism and counter Holocaust distortion. We proudly stand together and condemn all forms of anti-Semitism. pic.twitter.com/tuG9PSoA3J

