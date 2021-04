Ministrul Bogdan Aurescu, în deschiderea conferinței EUXGLOB: Rolul NATO va fi reconsolidat. Alianța trebuie să continue consolidarea posturii de apărare și descurajare la Marea Neagră

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a pledat joi pentru reînnoirea și consolidarea relației transatlantice, mai ales în condițiile favorabile ale instalării noii administrații americane, la o zi distanță după participarea la reuniunea extraordinară în format videoconferință a miniștrilor de externe și ai apărării din cele 30 de state aliate pentru a decide împreună calendarul retragerii militare din Afganistan și pentru a solicita Rusiei să își reducă micșările masive de trupe militare la frontiera cu Ucraina și în Crimeea ilegal anexată.

“Rolul NATO, ca primă opțiune de consultări pe teme de securitate transatlantică, va fi reconsolidat”, a spus șeful diplomației române, participând, în calitate de keynote speaker, la deschiderea primei ediții a Conferinței internaționale ,,Relațiile Externe ale Uniunii Europene și ordinea globală” (The European Union’s External Relations and the Global Order – EUXGLOB), organizată sub tema ,,Noile relații transatlantice și perspectivele ordinii globale’’, de către Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România și în colaborare cu think-tank-ul Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a prezentat o analiză asupra viitorului Alianței Nord-Atlantice și al relației transatlantice, dimensiuni care se înscriu în triada strategică a politicii externe românești: creșterea rolului și profilului României în Uniunea Europeană și în NATO și aprofundarea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat că Alianța Nord-Atlantică reprezintă o componentă esențială a relației și stabilității transatlantice, consolidându-și în timp capacitatea de a gestiona cu succes amenințări semnificative și de a asigura stabilitatea regională și globală. Raportat la contextul de securitate actual, șeful diplomației române a analizat procesul de reflecție privind viitorul organizației, NATO2030, condus de Secretarul General al NATO, menit să conducă la consolidarea capacității NATO de a răspunde eficient provocărilor de securitate curente și viitoare și care va contribui la elaborarea unui nou Concept Strategic al Alianței. În acest context, șeful diplomației române a prezentat direcțiile prioritare pentru perioada următoare în vederea consolidării acestor măsuri.

Ca parte a acestor măsuri, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea de continuare a procesului de consolidare a posturii de apărare și descurajare a NATO, evocând situația îngrijorătoare actuală din zona Mării Negre, îndeosebi în contextul comportamentului asertiv al Rusiei. De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu s-a referit și la aprofundarea mecanismului consultărilor politice în cadrul Alianței, aspect agreat de toți aliații, menționând că „rolul NATO, ca primă opțiune de consultări pe teme de securitate transatlantică, va fi reconsolidat. Cum spuneam, chiar ieri am avut o reuniune ministerială extraordinară, de tip jumbo, a miniștrilor apărării și externe NATO, cu participarea Secretarului de stat Antony Blinken și Secretarul apărării Lloyd Austin, iar un astfel de dialog apropiat ne va face mai puternici. Ieri am evaluat situația din Afganistan și am decis să începem retragerea trupelor americane și a forțelor misiunii Resolute Support începând cu 1 mai. De asemenea, am discutat situația îngrijorătoare din și din proximitatea Ucrainei. Cu această ocazie am reiterat sprijinul României pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și am subliniat necesitatea ca Alianța să continue consolidarea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic, la Marea Neagră.”

Totodată, ministrul român a subliniat valoarea deosebită a parteneriatelor NATO pentru viitorul Alianței, făcând referire în special la consolidarea cooperării strategice NATO-UE. Totodată, a pledat pentru eforturi sporite, mai ales la nivel UE, pentru soluționarea conflictelor prelungite din regiune, o prioritate urmărită consecvent de România, pentru a combate arcul de insecuritate de la Marea Neagră. Astfel, a subliniat și importanța dialogului cu Georgia și Ucraina privind securitatea Mării Negre, precum și a sprijinului NATO pentru întărirea rezilienței și securității acestora.

Totodată, a vorbit despre importanța susținerii eforturilor internaționale dedicate creșterii rezilienței strategice și combaterii amenințărilor hibride, abordând și necesitatea de dezvoltare a capacităților inovative de apărare și a noilor tehnologii. În context, șeful diplomației române a făcut referire la inițiativa României de a înființa și găzdui un Centru Euro-Atlantic pentru Reziliență, dedicat statelor NATO, UE și partenere. De asemenea, ministrul român a subliniat capacitatea de adaptare a NATO, salutând modul în care a fost dezvoltată capabilitatea pentru gestionarea urgențelor civile și a efectelor pandemiei COVID-19, reamintind că România a fost primul stat aliat care a accesat mecanismul Strategic Airlift Capability al NATO, anul trecut.

Ministrul Bogdan Aurescu a pledat pentru reînnoirea și consolidarea relației transatlantice, mai ales în condițiile favorabile ale instalării noii administrații americane. În context, a subliniat că Parteneriatul Strategic al României cu Statele Unite ale Americii se află la cel mai înalt nivel de excelență, reamintind cadrul aniversar al anului 2021, când se marchează zece ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România și Statele Unite ale Americii și de la intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, precum și a cinci ani de la operaționalizarea facilității anti-rachetă de la Deveselu, proiect simbolic pentru securitatea euroatlantică.

În context, a făcut referire la întâlnirea din marja ministerialei de externe a NATO din luna martie și la discuția telefonică foarte consistentă pe care le-a avut cu Secretarul de stat american Antony Bliken, contacte care au confirmat că Parteneriatul Strategic cu SUA, bazat pe încredere reciprocă, credibilitate, predictibilitate și valori și interese împărtășite, se plasează pe un curs ascendent.