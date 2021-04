Ministrul Bogdan Aurescu, întâlnire cu omologul maghiar: Programul de dezvoltare economică a Ardealului poate fi construit numai prin transparență, nediscriminare și monitorizare din partea României

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, că a vorbit cu omologul său ungar, Peter Szijjarto, inclusiv despre programul de dezvoltare economică a Ardealului, context în care a subliniat nevoia de transparenţă, nediscriminare şi de mecanisme de monitorizare pentru autorităţile române.

Ministrul Aurescu este, miercuri, în vizită de lucru la Gyula, în Ungaria, context în care a avut consultări politice cu Peter Szijjarto şi a semnat o serie de documente pentru dezvoltarea relaţiei bilaterale. Întrevederea miniştrilor Bogdan Aurescu şi Peter Szijjarto are loc pe fondul finalizării unor proiecte importante pentru relaţia bilaterală, convenite cu ocazia vizitei la Bucureşti a ministrului ungar al Afacerilor Externe din 18 februarie 2021. Cei doi oficiali au semnat Protocolul celei de a opta sesiuni a Comitetului de specialitate româno-ungar de colaborare în problemele minorităţilor naţionale.

Întâlnirea de la Gyula a evidențiat potențialul de cooperare deosebit între România și Ungaria, în logica unui parteneriat strategic autentic, și ghidat de principiile Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară (Timișoara, 16 septembrie 1996) și Declarației privind cooperarea şi parteneriatul strategic româno-ungar pentru Europa secolului XXI (2002). La propunerea ministrului Aurescu, a fost convenită marcarea corespunzătoare în luna septembrie a celor 25 de ani de la semnarea Tratatului din 1996, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“Am vorbit şi despre încheierea acordului privind aşa-numitul program de dezvoltare economică a Ardealului şi am confirmat împreună ceea ce am discutat şi cu alte ocazii (…), care sunt parametrii în jurul cărora vom construi acest acord. E vorba despre transparenţă, e vorba despre nediscriminare, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea acestui program pe întregul teritoriu al României, mecanisme de monitorizare şi audit eficiente în care, evident, să fie implicate şi autorităţile române, în aşa fel încât să ne asigurăm că este pe deplin respectat dreptul fiecărei ţări şi respectiv dreptul european în materie de competiţie în alte domenii“, a spus şeful diplomaţiei române, într-o conferinţă comună cu omologul său ungar, informează Agerpres.

“Suntem într-o logică de continuitate şi de acţiune, pentru că avem a doua întrevedere în acest an. Rezultatele ne dau speranţa unui potenţial de relansare şi dezvoltare a relaţiei bilaterale, în avantajul reciproc al statelor noastre, al cetăţenilor români şi unguri, indiferent de etnie”, a arătat ministrul român, adăugând că protocolul semnat miercuri marchează un “nou capitol de activitate”.

Aurescu a afirmat că acest protocol arată “eforturile reciproc depuse pentru asigurarea drepturilor identitare ale etnicilor români, pe de o parte, respectiv a etnicilor maghiari din România”.

“Chiar dacă acest document este semnat la cinci ani de la parafare şi la zece ani de la debutul negocierilor şi include şi aspecte care nu au fost pe deplin soluţionate sau cu privire la care nu există un acord, vreau să subliniez că acest protocol arată eforturile reciproc depuse pentru asigurarea drepturilor identitare ale etnicilor români, pe de o parte, respectiv a etnicilor maghiari din România. Este un progres, fără îndoială, care marchează întoarcerea la abordarea bilaterală, care este cea care este şi cea recomandată de Comisia de la Veneţia, de exemplu în raportul său privind tratamentul preferenţial al minorităţilor naţionale (…) din 2001”, a spus Aurescu.

Ministrul a semnat în Ungaria şi două acorduri prin care se vor face modificări la cadrul juridic bilateral în scopul înfiinţării a două puncte de trecere a frontierei pe conexiunile transfrontaliere, Variaşu Mic/Dombegyhaza şi Grăniceri/Elek (respectiv Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti, la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2004, precum şi Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucureşti, la 24 iulie 2014).

“Stimulăm şi mai mult conexiunile dintre aceste ţări”, a spus el, referitor la noile puncte de trecere a frontierei, mulţumind părţii ungare pentru susţinerea României în ceea ce priveşte aderarea la spaţiul Schengen.

“Sperăm că odată cu aderarea României la Spaţiul Schengen (…) aceste bariere să dispară, să eliminăm complet controalele de la frontierele noastre”, a declarat Bogdan Aurescu.

În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut consultări politice cu omologul ungar, Peter Szijjártó, precum și o întrevedere cu reprezentanți ai minorității române din Ungaria, informează MAE.

Totodată, a avut loc ceremonia de semnare a următoarelor documente: Protocolul celei de-a 8-a sesiuni a Comitetului de Specialitate româno-ungar de Colaborare în Problemele Minorităţilor Naţionale; Acordul între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti, la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004; Acordul între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la București, la 24 iulie 2014.

Pentru partea română, Protocolul Comitetului de Specialitate a fost semnat, în prezența celor doi miniștri de externe, de către co-președintele părții române al Comitetului, secretarul de stat din cadrul MAE român Iulia Matei, iar acordurile privind înființarea celor două puncte de trecere a frontierei de către ministrul român de externe, împreună cu omologul ungar.

Cu ocazia convorbirilor, ministrul român al afacerilor externe a evidențiat valoarea deosebită a semnării Protocolului celei de a 8-a sesiuni a Comitetului de Specialitate româno-ungar de Colaborare în Problemele Minorităţilor Naţionale, la un deceniu de la debutul negocierilor pe marginea sa. Semnarea acestui document marchează reîntoarcerea la cadrul instituțional firesc de dialog bilateral între România și Ungaria în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, creat în baza Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară (semnat la Timișoara, la 16 septembrie 1996).

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, cu această ocazie, că partea română a susținut în mod constant importanța dialogului pentru rezolvarea tuturor aspectelor problematice, în special în acest domeniu, pentru evitarea abordărilor unilaterale, care nu pot conduce la soluții durabile și eficiente. Această poziție principială rezidă și în faptul că persoanele aparținând minorităților naționale, ca exponenți ai societăților din care fac parte, contribuie la crearea și consolidarea unor punți de legătură între statul de cetățenie și statul a cărui origine etnică o au, având un rol important în promovarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre acestea.

Totodată, a arătat că înființarea de puncte de trecere a frontierei permanente pe două legături transfrontaliere de interes local, Grăniceri-Elek și Variașu Mic-Dombegyhaz, contribuie la intensificarea contactelor interumane de o parte și de alta a frontierei.

Ministrul Bogdan Aurescu a discutat, de asemenea, cu omologul său ungar oportunități viitoare de cooperare bilaterală în baza rezultatelor Comisiei Economice Mixte care a avut loc la Budapesta, în perioada 8-9 aprilie 2021, manifestând un interes deosebit pentru materializarea, în cel mai scurt timp posibil, a Camerei bilaterale de comerț, instrument esențial de stimulare a investițiilor reciproce. Cei doi demnitari au discutat, de asemenea, aspecte privind cooperarea în domeniul energiei, confirmând obiectivul reducerii dependenței celor două state față de surse externe. De asemenea, cei doi miniștri au examinat posibilitățile de dezvoltare a turismului în plan bilateral, cu respectarea condițiilor sanitare.