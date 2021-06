Ministrul Bogdan Aurescu, întâlnire cu președintele și premierul Armeniei. Oficialul român a pledat pentru promovarea unui format de cooperare între cele trei state din Caucazul de Sud, cu facilitarea UE

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, însoțit de șefii diplomațiilor din Lituania și Austria, a avut vineri întrevederi cu înalți oficiali ai Armeniei, în cadrul turneului efectuat în coordonare cu Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, în Caucazul de Sud.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, printre oficialii armeni cu care ministrul Aurescu s-a întâlnit se numără președintele Armen Sarkissian și prim-ministrul Nikol Pashinyan.

Glad to meet @Arm_President A. Sarkissian in #Yerevan. Further modernization&democratization should be a strategic objective for #Yerevan, fostering enhanced ties with EU🇪🇺 & full use of opportunities within t/EU-AM Partnership, incl enhancing resilience. pic.twitter.com/vTe6Ij4arZ

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 25, 2021