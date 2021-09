Ministrul Bogdan Aurescu, întrevedere cu reprezentanții principalelor organizații evreiești internaționale: România își reafirmă angajamentul privind combaterea antisemitismului

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut joi, 23 septembrie 2021, o întrevedere cu reprezentanţii principalelor organizaţii internaţionale evreieşti – B’nai B’rith International, World Jewish Congress, Conference of the Presidents of Major American Jewish Organizations, National Coalition Supporting Eurasian Jews și World Jewish Restitution Organization, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Întrevederea s-a desfășurat în marja participării șefului diplomației române la lucrările celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă principalele teme aflate pe agenda cooperării României cu aceste organizații, precum și prioritățile în cadrul Parteneriatului Strategic româno-american, în cadrul relaţiei bilaterale cu valențe strategice dintre România şi Israel, aspecte relevante privind securitatea regională la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, relațiile cu Rusia, China și Iran, precum și acțiunile României pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat satisfacție față de cooperarea României cu organizațiile evreiești și a reiterat angajamentul României de a dezvolta în continuare relația cu aceste organizații. De asemenea, ministrul de externe a trecut în revistă principalele repere în ceea ce privește stadiul excelent al Parteneriatului Strategic al României cu Statele Unite ale Americii, precum și al relației speciale cu Israelul, cu caracter strategic.

Astfel, ministrul Aurescu a menționat o serie de priorități în relația cu Statele Unite, inclusiv necesitatea creșterii prezenței militare și economice a SUA în regiune și în România, importanța consolidării coerente a Flancului Estic aliat, mai ales la Marea Neagră, în contextul asertivității crescute a Rusiei, importanța implicării inclusiv financiare a SUA în proiectul Rail2Sea, precum și importanța realizării de progrese tangibile în ce privește aderarea României la Visa Waiver.

În același timp, a subliniat că este crucială întărirea relației transatlantice. A punctat totodată intensitatea contactelor bilaterale din ultimul an cu Israelul, inclusiv relevanța obiectivului organizării unei noi ședințe comune de guvern.

Totodată, Bogdan Aurescu a reafirmat angajamentul constant al României în ceea ce priveşte respingerea și sancționarea oricărei forme de manifestare a antisemitismului, asumarea trecutului şi condamnarea negării Holocaustului, alături de angajamentul continuu al României în privinţa combaterii extremismului de orice natură.

În context, ministrul a subliniat și îngrijorarea României față de resurgența discursului antisemit în spațiul public, în contextul crizei sanitare actuale, mai ales în mediul online, reiterând condamnarea fermă de către România a acestor evoluții.

Nu în ultimul rând, șeful diplomației române a punctat progresele recente realizate de România în materia prevenirii și combaterii antisemitismului, menționând recenta adoptare a Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură și a Planului de acţiune asociat acestei Strategii, respectiv contribuția României la elaborarea unei strategii similare la nivelul UE.

Din această perspectivă, ministrul Bogdan Aurescu a reafirmat hotărârea României de a-și consolida rolul de model regional în materie de combatere a antisemitismului și păstrare a memoriei victimelor Holocaustului.

La rândul lor, reprezentanții organizațiilor prezente la reuniune au apreciat eforturile deosebite ale României în domeniu, fiind amintită printre altele contribuția esențială a statului român, în perioada exercitării în 2016 a președinției International Holocaust Remembrance Alliance, la elaborarea definiției de lucru a antisemitismului.

Întrevederea cu organizațiile evreiești internaţionale reprezintă un exercițiu tradițional de consultare al autoritățile române, care are loc în marja participării delegației României la lucrările Adunării Generale a ONU.