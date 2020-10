Ministrul Bogdan Aurescu, la Forumul Globsec: UE este îndreptățită să își asume un rol responsabil de lider în plan internațional

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat joi, în sistem video-conferință, la Forumul Global de Securitate GLOBSEC, organizat la Bratislava, Slovacia, șeful diplomației române fiind să vorbească în cadrul panelului consacrat rolului global al Uniunii Europene în perioada de după pandemia de COVID-19 („EU’s Global Leadership in the post-COVID Era”), alături de omologul francez, Jean-Yves Le Drian, omologul german, Heiko Maas, omologul grec, Nikos Dendias, respectiv omologul slovac, Ivan Korčok.

În cadrul discuției interactive din cadrul panelului GLOBSEC, șeful diplomației române a atins un spectru larg de teme asociate rolului global al UE, modul de acțiune al UE în planul politicii externe, precum și privind viitorul relației transatlantice sau impactul pandemiei asupra tendințelor globale, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

It was a pleasure 2 attend @GLOBSEC Forum 2020 w/ @IvanKorcok @JY_LeDrian @NikosDendias @HeikoMaas & discuss 🇪🇺 EU’s Global leadership in the post-COVID Era – a useful&timely contribution 2 EU’s foward-looking global agenda, t/future of t/ #transatlantic link & EU’s attractivness pic.twitter.com/pFxWf7iVEs

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 8, 2020