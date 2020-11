Ministrul Bogdan Aurescu, la Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră: Economia albastră poate contribui substanţial la tranziția ecologică în spiritul Acordurilor de la Paris și al Green Deal

Economia albastră poate contribui substanţial la redresarea post-COVID-19, precum şi la tranziţia ecologică în spiritul Acordurilor de la Paris şi al Green Deal, a afirmat luni ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, cu prilejul participării sale la sesiunea de deschidere a celei de-a 13-a ediţii a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de la Marea Neagră, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Forumul din acest an se desfăşoară sub tema “Promovarea cooperării societăţii civile în regiunea Mării Negre în vremuri de incertitudine” şi este organizat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND, cu sprijinul Comisiei Europene şi sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României.

În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat angajamentul României faţă de cooperarea regională şi dezvoltarea economică durabilă în regiunea Mării Negre. În context, a menţionat progresele realizate în implementarea Sinergiei Mării Negre în timpul Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene, din prima jumătate a anului 2019, prin adoptarea Agendei maritime comune pentru Marea Neagră şi a Agendei strategice pentru cercetare şi inovare în regiunea Mării Negre, precum şi rezultatele Preşedinţiei-în-Exerciţiu a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), pe care România o deţine în acest an.

“În contextul relansării economice post-pandemie, dar şi a necesităţii consolidării rezilienţei statele şi societale, plecând de la lecţiile învăţate ale combaterii pandemiei, ministrul Afacerilor Externe a evidenţiat oportunităţile oferite de conceptul economiei albastre, de obiectivele de dezvoltare sustenabilă, precum şi importanţa cooperării regionale în depăşirea provocărilor comune. A subliniat faptul că economia albastră poate contribui substanţial la redresarea economică post-COVID-19, precum şi la tranziţia ecologică în spiritul Acordurilor de la Paris şi al Green Deal”, a precizat MAE.

Ministrul Aurescu a evidenţiat rolul societăţii civile în promovarea şi implementarea proiectelor de cooperare în regiune, în baza relaţiilor strânse ale acesteia cu comunităţile locale şi a experienţei în derularea de parteneriate multi-sectoriale, în vederea atingerii unor obiective comune. Înaltul oficial român a accentuat rolul organizaţiilor non-guvernamentale în consolidarea rezilienţei societăţilor şi în consolidarea democraţiei, ca mize esenţiale pentru un viitor mai bun al oricărei societăţi, fie ea în spaţiul euro-atlantic, fie în regiunea Mării Negre sau dincolo de aceasta.

În acest context, Bogdan Aurescu a amintit faptul că România a oferit recent, din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare gestionat de MAE, prin organizaţia European Endowment for Democracy, o contribuţie de 250.000 euro în scopul implementării de proiecte în sprijinul societăţii civile şi al presei independente din Republica Moldova, precum şi o contribuţie în valoare de 100.000 de euro pentru susţinerea societăţii civile şi a presei independente din Belarus, a mai precizat sursa citată.

Desfăşurat pe parcursul a cinci zile (23-27 noiembrie), Forumul urmăreşte să sublinieze oportunităţile de cooperare şi dialog pentru promovarea politicilor Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, sprijinind astfel societatea civilă în dezvoltarea parteneriatelor durabile, consolidarea rezilienţei şi aportul benefic la relansarea economică în perioada de după criza pandemică. Totodată, Forumul îşi propune să contribuie la identificarea provocărilor comune cu care se confruntă organizaţiile societăţii civile în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19 şi a consecinţelor acesteia asupra perspectivelor sectorului non-guvernamental în întreaga regiune.

În zilele următoare, Forumul va include sesiuni axate pe activitatea organizaţiilor societăţii civile din regiunea Mării Negre din timpul pandemiei, promovarea politicilor UE în regiunea Mării Negre, prezentarea rezultatelor Forumului în anul 2020, explorarea oportunităţilor de colaborare între societăţile civile şi instituţiile publice, mediul academic şi sectorul privat şi promovarea dezvoltării sustenabile a regiunii, potrivit MAE.

Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră a fost lansat în 2008, cu sprijinul MAE român, prin fondurile asistenţei oficiale pentru dezvoltare, şi al Black Sea Trust/German Marshall Fund of US. Începând cu 2013, Comisia Europeană a devenit partener al MAE român în finanţarea iniţiativei. Primele ediţii au avut loc la Bucureşti şi Constanţa. Din 2014, Forumul ONG-urilor la Marea Neagră este organizat, prin rotaţie, în alte state din regiunea Mării Negre. În 2018, Forumul şi-a desfăşurat lucrările, în premieră, la Bruxelles. În 2019 a urmat o nouă premieră, prin organizarea evenimentului în Turcia, la Istanbul. În contextul pandemiei de COVID-19, în 2020, evenimentul este organizat, pentru prima dată, exclusiv online.

Forumul a fost gândit ca proiect anual de implementare a principiilor Sinergiei Mării Negre – Comunicarea Comisiei Europene din 2007 care ghidează şi în prezent abordarea UE în regiune. Rolul Forumului a fost de a crea un spaţiu pentru dezbatere, de împărtăşire de expertiză şi stimulare a comunicării şi iniţiativelor între reprezentanţii societăţii civile, cu sprijinul guvernelor, organizaţiilor internaţionale şi al donatorilor externi activi în regiunea Mării Negre. De-a lungul timpului, Forumul a oferit ocazia participanţilor să facă schimb de bune practici şi să demareze proiecte comune în domenii precum democraţie şi drepturile omului, dezvoltare locală, drepturile copilului, protecţia mediului, participare civică, implicarea tinerilor etc.