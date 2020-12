Ministrul Bogdan Aurescu, mesaj cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Convenției pentru crearea OCDE: România, pregătită să înceapă cât mai curând posibil negocierile de aderare

România a fost și va rămâne un membru activ implicat în buna funcționare a Organizației Națiunilor Unite, demonstrând un angajament autentic și durabil pe toate palierele, a afirmat luni ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, într-un mesaj transmis cu prilejul aniversării a 65 de ani de la aderarea țării noastră la ONU.

Conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 decembrie 2020, a 65 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite. Acceptarea țării noastre ca membru ONU, alături de alte 15 state, a avut loc ca urmare a adoptării Rezoluției Adunării Generale a ONU nr. 995(X), la 14 decembrie 1955.

Totodată, aniversarea celor 65 de ani de apartenență a țării noastre la ONU coincide cu celebrarea, în luna septembrie a acestui an, a 75 de ani de existență a Organizației.

“Momentul aniversării a șase decenii și jumătate de apartenență la Organizația Națiunilor Unite ne invită să reflectăm asupra contribuției active a României la îndeplinirea obiectivelor Organizației. România a fost și va rămâne un membru activ implicat în buna funcționare a Organizației, demonstrând un angajament autentic și durabil pe toate palierele: menținerea păcii și securității internaționale, dezvoltarea durabilă și promovarea drepturilor omului, a democrației și statului de drept“, a spus Aurescu.

Today is a very special day 4 🇷🇴, as we celebrate 65 yrs since joining t/@UN family. Since its accession to t/🇺🇳, #Romania has shown real commitment 2 t/goals of t/UN Charter: maintaining peace&security, promoting&protecting #HumanRights & #SustainableDevelopment. #UN75 #RO65UN

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) December 14, 2020