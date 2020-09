Ministrul Bogdan Aurescu, mesaj la Adunarea Generală ONU: România rămâne preocupată de multitudinea de conflicte nerezolvate din regiunea Mării Negre

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a susținut marți, 29 septembrie 2020, Declarația națională la Dezbaterile Generale din plenul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (AGONU75), în cadrul segmentului la nivel înalt al celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale.

Tema actualei sesiuni a Adunării Generale este “Viitorul pe care îl dorim, Organizația Națiunilor Unite de care avem nevoie: reafirmarea angajamentului comun pentru multilateralism – combaterea COVID-19 prin acțiune multilaterală eficientă (The future we want, the United Nations we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism – confronting COVID-19 through effective multilateral action)”.

Cea de-a 75-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite a debutat la 15 septembrie și are o durată de un an, segmentul de dezbateri generale la nivel înalt, desfășurat pentru prima dată în format online, fiind cel mai important eveniment anual de diplomație multilaterală.

În Declarația națională susținută în cadrul Dezbaterilor Generale din plenul Adunării Generale, șeful diplomației române a evidențiat contribuția vitală a ONU la dezvoltarea societăților noastre, precum și rolul său dinamic în încurajarea dialogului, cooperării și responsabilității comune, pe baza valorilor și principiilor universale înscrise în Carta ONU. În acest context, ministrul afacerilor externe a dat asigurări că România rămâne un ferm susținător al multilateralismului și al ordinii internaționale bazate pe norme, menținându-și angajamentul de a coopera pentru un viitor mai sigur pentru toți.

Șeful diplomației române a subliniat că, în contextul pandemiei de COVID-19, provocările globale necesită acțiuni comune, solidaritate și cooperare. A lansat un apel statelor membre ONU pentru transformarea crizei de COVID-19 într-o oportunitate, prin continuarea reformei Organizației și prin revitalizarea agendei de pace și securitate, cu accent pe prevenirea conflictelor și consolidarea proceselor de pace.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat că România este un contributor tradițional la pacea și securitatea globală, inclusiv prin participarea la operațiunile de menținere a păcii sub egida ONU din întreaga lume. În același timp, a afirmat că “România rămâne în continuare preocupată de multitudinea de conflicte nerezolvate din regiunea Mării Negre, care afectează stabilitatea și cooperarea în vecinătatea noastră. Continuăm să promovăm cooperarea între Organizația Națiunilor Unite și diferite organizații din regiunea noastră, inclusiv în calitate de președinție în exercițiu a Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră”. Astfel, ministrul român a reiterat angajamentul țării noastre pentru menținerea ordinii internaționale bazate pe norme, în consolidarea arhitecturii globale pentru controlul armamentelor, neproliferării și dezarmării.

Șeful delegației României a punctat importanța multilateralismului în valorificarea oportunităților de dezvoltare “mai bună și mai verde”, pentru economii incluzive și durabile și societăți în care “nimeni nu rămâne în urmă”, abordând astfel importanța implementării depline a Agendei de Dezvoltare 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. A făcut apel la acțiuni ferme pentru gestionarea situațiilor de urgență climatică și de mediu și a protejării biodiversității, referindu-se inclusiv la angajamentul asumat prin Pactul Ecologic European.

Ministrul român a subliniat că ONU trebuie să asigure un multilateralism eficient, care să mobilizeze, la nivel global, toate părțile interesate, de la guverne, sectoarele de afaceri și financiare, până la mediul academic și societatea civilă. Totodată, șeful diplomației române a punctat că în “viitorul pe care îl dorim” drepturile omului sunt promovate, protejate și îndeplinite, iar respectarea acestora, inclusiv a egalității de gen, este esențială.

Făcând referire la importanța sectorului digital în PIB-ul național, șeful delegației României a afirmat că tehnologia digitală este esențială pentru adaptarea răspunsului la pandemie și o condiție prealabilă pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Totodată, șeful diplomației române a evidențiat necesitatea unui angajament politic universal față de securitatea digitală.

Ministrul Bogdan Aurescu a precizat că actuala pandemie a dovedit că dezinformarea și acțiunile ostile din mediul informațional amenință atât securitatea internațională, cât și cea a fiecărui individ, necesitând măsuri eficiente care să permită accesul vital al publicului la informații fiabile, exacte, bazate pe știință.

“Rolul mass-media libere, independente, responsabile și pluraliste este crucial în consolidarea transparenței, responsabilității și încrederii”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Vorbind despre lecțiile învățate din actuala pandemie, a contextualizat principiul solidarității ca premisă indispensabilă a acestor deziderate, precum și necesitatea cooperării multilaterale eficiente și inovatoare. Astfel, a arătat că “sănătatea reprezintă o investiție în viitor și este o cheie a dezvoltării durabile” și a menționat că România s-a alăturat inițiativei de “Răspuns global la coronavirus (The Coronavirus Global Response)”, reorientând mai multe proiecte din asistența oficială pentru dezvoltare înspre urgențele sanitare ale unor state partenere, în special din Vecinătatea Estică și în Africa sub-sahariană. A precizat, totodată, că România a inclus refugiații în sistemul național de asigurări de sănătate, inclusiv pe durata stării de urgență cauzate de epidemia de COVID-19.

În Declarația națională, ministrul român a arătat că România acordă o atenție deosebită tinerilor, atât privind educația și formarea profesională, cât și prin promovarea rolului tinerilor în procesele democratice. Astfel, a reamintit că Declarația de la București, adoptată la cea de-a 20-a aniversare a Comunității Democrațiilor, găzduită de România în iunie anul acesta și Forumul Tinerilor din cadrul Comunității Democrațiilor, desfășurat în contextul deținerii de către România a Președinției acestui for, au pus accent pe importanța participării semnificative a tinerilor la luarea deciziilor în sistemele democratice, aspect esențial pentru bunăstarea societăților noastre.

În încheiere, ministrul Bogdan Aurescu a menționat că România aniversează 65 de ani de la aderarea la ONU, reiterând angajamentul țării noastre față de valorile universale ale Organizației Națiunilor Unite, precum și de a contribui la obiectivele asumate.

“Viitorul pe care îl dorim trebuie să îndeplinească aspirațiile noastre pentru pace, libertate și justiție, egalitate și prosperitate, sănătate și mediu curat – un viitor în care drepturile omului, democrația și statul de drept ne oferă cadrul adecvat pentru a ne atinge aspirațiile” a afirmat ministrul român de externe.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a mai participat, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU (21 septembrie – 2 octombrie), la Reuniunea de nivel înalt a Adunării Generale a ONU pentru marcarea celei de-a 75-a aniversări a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la 21 septembrie.

Totodată, în acest context, șeful diplomației române a prezidat, la 25 septembrie 2020, în calitate de Președinte-în-Exercițiu al Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Reuniunea informală a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre ale OCEMN.

Ministrul Bogdan Aurescu a mai participat la Reuniunea ministerială a Alianței pentru Multilateralism, la 25 septembrie 2020.

În continuarea activităților din marja segmentului la nivel înalt, la 1 octombrie 2020, ministrul afacerilor externe va lua parte la Reuniunea de nivel înalt a Adunării Generale ONU cu ocazia aniversării a 25 de ani de la cea de-a 4-a Conferinţă Mondială privind Femeile, care va avea ca temă “Accelerarea îndeplinirii egalității de gen și împuternicirii tuturor femeilor și fetelor”.