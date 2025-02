Ministrul britanic al apărării, laburistul Healey, îl compară pe Zelenski cu Churchill, care a suspendat alegerile în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Vicepreședintele american J.D. a criticat joi din nou anularea alegerilor prezidențiale din România, afirmând într-un discurs susținut la conferința conservatoare C-PAC că nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite dacă “anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul”.

“Întreaga apărare a Germaniei este subvenționată de contribuabilul american. Există mii și mii de trupe americane în Germania astăzi. Credeți că contribuabilul american va tolera așa ceva? Dacă ești aruncat în închisoare în Germania pentru că ai postat un tweet răutăcios, bineînțeles că nu au dreptate. Deci, punctul pe care încerc să-l fac prietenilor noștri europeni, și cred că ei sunt prieteni. Cred că, știu că și președintele Trump crede asta, este că prietenia se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă încarcerezi oameni care spun că ar trebui să ne închidem granița. Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul. Și asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de propriul popor încât îl reduci la tăcere și îi închizi gura”, a declarat J.D. Vance.

VICE PRESIDENT JD VANCE: “Germany’s entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that? If you get thrown in jail in Germany for posting… pic.twitter.com/eu1w5w78oI

— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 20, 2025