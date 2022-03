Ministrul britanic al apărării: Putin este terminat. Marea Britanie va susține Polonia dacă va decide să trimită avioane de luptă Ucrainei

Premierul britanic, Boris Johnson, a anunţat duminică un ajutor de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, înaintea unei serii de întrevederi diplomatice vizând să menţină comunitatea internaţională mobilizată împotriva „atrocităţilor agresiunii” ruse, notează AFP, potrivit Agerpres.

Boris Johnson, care a definit un “plan de acţiune” în şase puncte vizând să facă “să eşueze” invazia rusă a Ucrainei, îi primeşte luni pe omologii săi canadian, Justin Trudeau, şi olandez, Mark Rutte, a indicat Downing Street într-un comunicat. Ei vor vizita o bază a Royal Air Force (RAF) înainte de a susţine o conferinţă de presă comună, în urma unor întâlniri bilaterale separate şi unei trilaterale.

Marţi, Boris Johnson îi va primi la Londra pe liderii grupului de la Visegrad (V4) care reuneşte Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia.

Aceste vizite vin în contextul în care Marea Britanie alocă o sumă suplimentară de 100 de milioane de dolari direct la bugetul Guvernului ucrainean pentru a atenua presiunile financiare create de invazia neprovocată și ilegală a Rusiei.

După valul de sancţiuni occidentale împotriva intereselor Rusiei, este vorba de a continua să canalizăm “strigătul global împotriva atrocităţilor agresiunii ruse în sprijin practic şi de durată pentru Ucraina”, potrivit Downing Street.

Acest grant ar putea fi utilizat pentru a susține salariile din sectorul public, permițând funcțiilor critice ale statului să continue să funcționeze, precum și pentru a susține plasele de siguranță socială și pensiile pentru poporul ucrainean. Subvenția va fi acordată prin intermediul Băncii Mondiale.

Această finanţare se adaugă celor 220 de milioane de lire sterline (266 de milioane de euro) de ajutor de urgenţă şi umanitar anunţate deja, pe lângă expedierea a 2.000 de rachete antitanc.

„În timp ce numai preşedintele rus Vladimir Putin poate pune capăt suferinţei din Ucraina, această nouă finanţare va continua să îi ajute pe cei care se confruntă cu o deteriorare a situaţiei umanitare”, a declarat Boris Johnson în comunicat.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis duminică seară că va continua dialogul cu premierul britanic Boris Johnson.

„Boris Johnson este informat despre contracararea agresorului. A condamnat terorismul nuclear și crimele de război ale Rusiei. A discutat despre consolidarea în continuare a sancțiunilor împotriva Rusiei și a convenit asupra următoarelor măsuri comune”, a spus Volodimir Zelenski.

La rândul său, Boris Johnson a transmis că Marea Britanie va continua să facă tot ceea ce poate pentru a sprijini poporul ucrainean în fața „acestei invazii barbare”.

„Comunitatea internațională are responsabilitatea de a se asigura că această aventură sângeroasă a lui Putin se va încheia în cele din urmă cu un eșec total”, a scris Boris Johnson pe contul său de Twitter.

We will continue to do everything we can to support you and your people in the face of this barbaric invasion.

The international community has a responsibility to ensure that Putin’s bloodthirsty venture ultimately ends in total failure.

